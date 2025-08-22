Deivy Alemán Oropesa está viviendo, quizás, el momento más complicado de su vida. Hace poco fue notificado de que debía abandonar Estados Unidos por no contar con documentación legal , pero está suplicando quedarse por una razón: cuidar a su hija que fue intervenida quirúrgicamente del corazón. Aún no sabe si su petición será aceptada.

En una conversación con Univision Miami, narró lo que su niña de 2 años tuvo que atravesar para que aún siga con vida. Según sus propias palabras, la menor de edad fue operada en dos oportunidades de este órgano vital. Si bien existió complicaciones, pudo superar esta dificultad.

Deivys estuvo presente en las dos cirugías realizas a su hijo por una complicación que tiene en el corazón. (Crédito: Univision Miami / YouTube)

No todo parece de maravilla. Deivy cuenta que aún su hija necesita recibir tratamientos y, por esa razón, está pidiendo quedarse en el territorio estadounidense para acompañar a su pequeña en esta difícil travesía. No desea regresar a su país natal.

“Está expuesta a otra cirugía. ¿Qué es lo que más me preocupa? Que yo esté en Cuba y mi esposa esté sola con la niña”, declaró.

Deivys logró formar una familia durante su estancia en Estados Unidos. Ahora puede ser deportado. (Crédito: Univision Miami / YouTube)

No cuenta con documentación legal

Deivy ingresó ilegalmente a Estados Unidos desde hace 7 años y se estableció en este país en busca de mejores oportunidades. Sin embargo, sabía que contaba con una orden de deportación por el acto que realizó.

Hace días, asistió a una cita migratoria por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) . Terminó con un grillete electrónico en uno de sus tobillos y le notificaron que el 8 de septiembre debía abandonar el país.

Deivys está casado con Yisel Miguel, una mujer que cuenta con ciudadanía estadounidense. (Crédito: Univision Miami / YouTube)

Su esposa, Yisel Miguel Sarduy, es ciudadana americana e intentó que Deivy puede ser aceptado legalmente en este país. Sin embargo, su solicitud de petición familiar aún no ha tenido respuesta.

La posible deportación de su esposo ha generado mucha preocupación en ella, pues considera que no podría solventar los gastos económicos de su familia ni asumir por su cuenta la situación médica de su pequeña de dos años.

Pese al panorama desalentador que lo toca afrontar, Deivy no pierda la esperanza de su petición será aceptada. Él quiere acompañar a su hija, que necesitará otra intervención quirúrgica antes de cumplir 5 años.