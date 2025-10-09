Hace más de un mes, Bayron Rovidio Marín fue detenido por agentes federales en una redada en un centro de lavado de autos en Los Ángeles en el marco de mayor programa de deportaciones masivas en la historia del país implementado por el Gobierno de Donald Trump. Desde ese día su vida cambió por completo y no solo porque sufrió la fractura de una pierna, sino porque desde ese momento no ha dejado de ser custodiado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE) y hasta ha permanecido esposado a una cama de hospital. Una jueza federal emitió una orden de restricción temporal y ordenó que se le quiten las ataduras porque no hay cargos en su contra. Aquí los detalles del caso que causa conmoción en California.

Todo se inició el 27 de agosto cuando una “patrulla itinerante” de agentes de la Patrulla Fronteriza allanó el lavadero de autos y luego lo transfirió a la custodia de ICE. Según informes del diario LA Times, desde que fue atrapado, el inmigrante había estado bajo vigilancia constante, sin poder hablar en privado con médicos o asesores legales.

“Actualmente se encuentra detenido bajo restricciones que limitan su acceso a un abogado, profesionales médicos y familiares (…) Ha sido interrogado por funcionarios del gobierno mientras presentaba dolor y estaba bajo los efectos de medicamentos. No puede hacer llamadas telefónicas y permanece esposado a una cama de hospital a pesar de tener una pierna rota que le impide caminar”, escribió la jueza federal de distrito Cynthia Valenzuela en su orden del 4 de octubre. Ella solicitó que le quiten las esposas que lo mantienen atado a una cama del Centro Médico Harbor-UCLA.

El inmigrante fue detenido y resultó gravemente herido durante una redada migratoria en agosto. (Foto referencial: IPGGutenbergUKLtd / iStock) / IPGGutenbergUKLtd

No hay cargos contra el inmigrante detenido

Luego de la detención de Bayron Rovidio Marín en un lavado de autos en el área de Carson, los agentes federales de inmigración lo mantuvieron bajo custodia; sin embargo, ICE no ha presentado cargos en su contra por violar las leyes de inmigración, no le ha fijado una fianza, no ha emitido un Aviso de Comparecencia ni ha iniciado los trámites para un proceso de deportación.

Ante esto, la jueza emitió una orden de restricción temporal donde detalló que el gobierno no había logrado probar que Marín violara alguna ley o regulación, además de no demostrar que representa un riesgo de fuga. Esto ante la insistencia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos en retener al hombre.

Según reporta LA Times, el gobierno informó al tribunal que determinaría el estatus migratorio del detenido una vez que fuera dado de alta del hospital.

Los abogados del hispano dijeron que su arresto durante 37 días sin cargos en el Harbor-UCLA Medical Center es una violación de la Constitución de Estados Unidos. (Foto: captura @kcalnews / YouTube)

La portavoz del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS), Tricia McLaughlin, declaró que Rovidio Marin “intentó evadir a las autoridades federales huyendo a pie. Intentó escalar una valla que separaba el lavadero de autos de una residencia privada. Al escalarla, Marin se cayó y se lesionó la pierna”. Agregó que admitió voluntariamente ante las autoridades de ICE que era indocumentado y que los agentes no le impidieron ver a su familia ni usar el teléfono.

Sus abogados argumentaron que permanecer detenido indefinidamente sin cargos constituye una clara violación constitucional. Según la ley federal, los agentes que realizan arrestos sin orden judicial deben proporcionar a la persona bajo custodia el motivo de su arresto o detención y, en un plazo de 48 horas, determinar si permanecerá bajo custodia, si será puesta en libertad bajo fianza o si se le notificará para que comparezca ante el tribunal y se emitirá una orden de arresto.

Casos más relevantes de detenciones de ICE en Los Ángeles

Las detenciones recientes de ICE en Los Ángeles han generado gran impacto en la comunidad latina, causando preocupación sobre los derechos y el trato a los inmigrantes. Los casos más notorios divulgados por la prensa en septiembre y octubre son los siguientes:

Ismael Ayala-Uribe, inmigrante mexicano de 39 años y trabajador de un lavadero de autos en Huntington Beach, fue arrestado por ICE el 17 de agosto y falleció el 22 de septiembre tras estar varios días detenido. Su familia denuncia negligencia médica y falta de explicaciones por parte de las autoridades, lo que provocó fuerte indignación pública y una exigencia de respuestas por parte de senadores.

El 9 de septiembre, Rafie Ollah Shouhed, ciudadano estadounidense de 79 años, sufrió fracturas de costillas durante un operativo de ICE en su lavadero del barrio Van Nuys, junto con la detención de cinco empleados de origen guatemalteco y mexicano. Shouhed denunció uso excesivo de fuerza y violencia en la actuación de los agentes.

Andrea Vélez, una ciudadana estadounidense, fue detenida en Los Ángeles, California, mientras la dejaban en su trabajo y la retuvieron sin agua durante dos días. Un agente vestido de civil afirmó falsamente que no necesitaba mostrar placa ni orden judicial.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!