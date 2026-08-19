David Jolly, excongresista republicano convertido en demócrata, ganó este martes 18 de agosto la primaria de su partido para gobernador de Florida y se medirá con el republicano Byron Donalds en las elecciones generales del 3 de noviembre. La carrera enfrenta dos visiones sobre el rumbo del estado, con asuntos como inmigración, costo de vida, seguros de propiedad, aborto y educación entre los principales ejes. Para muchas familias hispanas de Miami-Dade, Hialeah, Doral, Broward, Orlando, Kissimmee y Tampa Bay, la discusión trasciende las siglas políticas: alcanza la renta, el precio de las pólizas, el acceso a servicios y la situación de los inmigrantes.

El ganador de noviembre reemplazará a Ron DeSantis, quien no puede buscar un tercer mandato consecutivo. Jolly intentará romper una larga racha republicana en la gobernación, mientras Donalds buscará mantener el control conservador de Tallahassee con el respaldo del presidente Donald Trump.

La postulación de Jolly resulta llamativa por su recorrido. Fue representante federal republicano por Florida, luego dejó ese partido, pasó varios años como independiente y se registró como demócrata en abril de 2025. Su campaña apunta ahora a reunir a votantes demócratas, independientes y republicanos moderados.

Ron DeSantis no puede buscar un tercer mandato consecutivo, así que dejará de ser gobernador de Florida (Foto: Oficina del Gobernador de Florida)

¿QUIÉN ES DAVID JOLLY?

David Jolly es abogado, exlegislador federal y comentarista político. Nació en Dunedin, creció en Plant City y representó al Distrito 13 de Florida en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, una zona ubicada en el área de Tampa Bay que incluye gran parte del condado de Pinellas.

Antes de llegar al Congreso, trabajó como asesor del entonces representante republicano Bill Young y más tarde ejerció labores de cabildeo en Washington. Su llegada a la política electoral ocurrió en 2014, cuando ganó una elección especial para ocupar el escaño del Distrito 13.

Permaneció en la Cámara de Representantes hasta enero de 2017. En 2016 buscó la reelección, pero fue derrotado por Charlie Crist, entonces candidato demócrata. Después de abandonar el Capitolio, empezó a ganar notoriedad nacional como analista de televisión y crítico del giro que tomó el Partido Republicano bajo el liderazgo de Trump.

Etapa Trayectoria Lugar de origen Dunedin, Florida Creció en Plant City, Florida Formación Emory University y George Mason University School of Law Antes del Congreso Asesor político y lobista 2014-2017 Representante de Florida en la Cámara de Representantes Partido durante su etapa en el Congreso Republicano 2018 Rompió públicamente con el Partido Republicano 2025 Se registró como demócrata 2025 Anunció su candidatura a gobernador 2026 Ganó la primaria demócrata para gobernador

David Jolly junto a su familia (Foto: David Jolly / Facebook)

DE REPUBLICANO A DEMÓCRATA

El cambio partidario es una de las marcas principales de Jolly y, previsiblemente, será un argumento utilizado por sus adversarios durante la campaña. En sus años como congresista, sostuvo posiciones conservadoras en distintos asuntos, aunque con el tiempo comenzó a tomar distancia de esa visión.

En 2018 formalizó su ruptura con el Partido Republicano. Luego pasó por una etapa como independiente y, en abril de 2025, se afilió al Partido Demócrata antes de anunciar su candidatura para la gobernación.

El aspirante sostiene que los políticos pueden revisar sus convicciones cuando consideran que sus antiguas posturas ya no representan sus valores. Su estrategia busca presentarlo como una alternativa moderada, con capacidad de conectar con electores que no se sienten identificados con los extremos de ninguno de los dos partidos.

Ese mensaje puede resonar en comunidades diversas de Florida, donde la política suele ser parte de las conversaciones cotidianas: desde una cafetería cubana de Hialeah hasta un negocio venezolano de Doral, un restaurante colombiano de Weston o un vecindario boricua de Kissimmee.

¿CUÁL ES LA POSTURA DE JOLLY SOBRE INMIGRACIÓN?

La inmigración es uno de los puntos que más diferencia a Jolly del liderazgo republicano de Florida. El candidato ha afirmado que el estado debe valorar a las personas llegadas de otros países y reconocer su contribución a la economía, las tradiciones y la vida diaria de la región.

Su postura plantea que alguien que vive en Florida y no ha cometido delitos no debería ser considerado automáticamente una amenaza. También cuestiona el discurso que relaciona de manera generalizada la llegada de extranjeros con la criminalidad.

Para las comunidades hispanas, el tema tiene un peso particular. Florida alberga familias cubanas, venezolanas, colombianas, puertorriqueñas, dominicanas, mexicanas, nicaragüenses, haitianas y de otras nacionalidades que participan en sectores como turismo, construcción, agricultura, restaurantes, cuidado de adultos mayores, transporte y pequeños negocios.

Jolly sostiene que el debate no debería limitarse al control fronterizo. Considera que el país debe facilitar mecanismos para que quienes buscan trabajar, emprender o solicitar asilo puedan regularizar su situación y construir una vida estable.

PRINCIPALES POSICIONES MIGRATORIAS DE JOLLY

Defiende políticas que reconozcan el aporte de los inmigrantes a la economía y cultura de Florida.

Rechaza asociar de manera automática la inmigración con la delincuencia.

Apoya vías más simples para obtener estatus legal en Estados Unidos.

Plantea mayores oportunidades de integración para quienes llegan a trabajar, solicitar asilo o buscar estabilidad.

Cuestiona la participación de autoridades estatales y locales en determinadas tareas de control migratorio federal.

Rechaza presentar a las comunidades extranjeras como un riesgo para la seguridad pública.

Este enfoque cobra relevancia en un momento de alta tensión por las políticas migratorias impulsadas desde Tallahassee. Jolly también ha criticado la construcción del centro de detención conocido como “Alligator Alcatraz”, ubicado en los Everglades, al considerar que se trata de una maniobra política.

VIVIENDA, SEGUROS Y COSTO DE VIDA

La plataforma de Jolly no se limita a la inmigración. El aspirante ha puesto el costo de vida entre sus prioridades, un tema sensible para hogares que enfrentan aumentos en alquileres, cuotas de condominios, facturas mensuales y precios elevados para comprar una vivienda.

El excongresista sostiene que la crisis de asequibilidad comienza con el mercado inmobiliario y el costo de asegurar una propiedad. Para quienes viven cerca de la costa, en edificios de Miami o Broward, o en zonas expuestas a tormentas en el Golfo, la renovación de una póliza puede representar uno de los gastos más difíciles del año.

Jolly propone crear un fondo estatal destinado a cubrir riesgos catastróficos vinculados con huracanes y otros desastres naturales. Según su planteamiento, trasladar una parte de esa exposición a un mecanismo público podría reducir el costo de las coberturas residenciales, comerciales e industriales.

También respalda una reforma a los impuestos sobre la propiedad, aunque rechaza eliminarlos sin asegurar una fuente sustituta de ingresos. Su argumento es que una reducción sin financiamiento alternativo pondría bajo presión a la educación, la salud, el transporte, la seguridad pública y otros servicios esenciales.

Tema Postura de Jolly Inmigración Favorece una política más inclusiva y vías más ágiles hacia un estatus legal Vivienda La considera uno de los principales problemas de asequibilidad Seguros de propiedad Propone un fondo estatal para riesgos catastróficos Impuestos a la propiedad Apoya una reforma, pero rechaza eliminarlos sin reemplazar los ingresos Educación Propone aumentar la inversión pública Cambio climático Defiende políticas para enfrentar sus efectos Matrimonio igualitario Está a favor

ABORTO, ARMAS Y OTROS TEMAS

La evolución política de Jolly también se refleja en asuntos sociales. Uno de los ejemplos más claros es el aborto: durante su etapa republicana se identificaba como provida, pero ahora defiende el derecho a decidir y plantea proteger los derechos reproductivos en Florida.

También ha criticado que la Enmienda 4 de 2024 no entrara en vigor pese a recibir más de la mitad de los votos, debido a que no alcanzó el 60% necesario para modificar la Constitución estatal.

En materia de armas, apoya regulaciones más estrictas. Entre las medidas que respalda figuran las verificaciones de antecedentes y otras acciones destinadas a reducir la violencia armada.

El candidato también se ha mostrado a favor del matrimonio igualitario, de una mayor inversión en escuelas públicas, de reformas al financiamiento de campañas y de políticas para enfrentar los efectos del cambio climático.

Tema Posición actual de Jolly Aborto Apoya el derecho al aborto y protecciones legales para los derechos reproductivos Armas Defiende mayores regulaciones, incluidos controles de antecedentes Educación pública Favorece una mayor inversión estatal Matrimonio igualitario Está a favor Financiamiento de campañas Apoya reformas Cambio climático Favorece medidas estatales para enfrentar sus efectos

GWEN GRAHAM, SU COMPAÑERA DE FÓRMULA

Jolly eligió a la excongresista demócrata Gwen Graham como compañera de fórmula. La decisión incorpora a una figura con experiencia estatal y con conexiones políticas importantes en el norte de Florida.

Graham representó al Distrito 2 de Florida en la Cámara de Representantes entre 2015 y 2017. Además, es hija de Bob Graham, exgobernador y exsenador federal, una de las figuras demócratas más conocidas de la historia reciente del estado.

Ambos coincidieron en el Congreso, aunque pertenecían a partidos distintos. Ella también compitió por la gobernación en 2018, cuando perdió la primaria demócrata frente a Andrew Gillum.

Jolly ha dicho que buscaba una compañera capaz de asumir la gobernación, y no solo de cumplir con un papel protocolar como vicegobernadora.

JOLLY SE ENFRENTARÁ A BYRON DONALDS

La elección general quedó definida con David Jolly como candidato demócrata y Byron Donalds como representante republicano. Donalds es congresista por el suroeste de Florida y cuenta con el respaldo de Trump.

El contraste entre ambos será central durante los próximos meses. Donalds buscará defender el rumbo conservador que ha dominado la política estatal en los últimos años, mientras Jolly apostará por una coalición más amplia que incluya a demócratas, independientes y republicanos desencantados.

La competencia será cuesta arriba para el Partido Demócrata. La última vez que un demócrata ganó la gobernación fue en 1994, cuando Lawton Chiles obtuvo la reelección.

Sin embargo, Jolly sostiene que su experiencia como exrepublicano puede ayudarle a llegar a sectores que habitualmente no votan por candidatos demócratas. El 3 de noviembre, los votantes decidirán si Florida mantiene el control republicano en la gobernación o si el excongresista logra una de las sorpresas políticas más importantes del estado.

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