Edwar González pasó, probablemente, el momento más dramático de su vida, pues creyó en un principio que tendría el mismo destino que miles de inmigrantes en Estados Unidos: terminar bajo custodia de ICE . De hecho, la posibilidad de disfrutar de una Navidad en este país junto a familia cada vez se desvanecía conforme transcurrían los días.

Esta historia comenzó cuando los agentes del Sheriff del Condado de Pinal, situado en Arizona, detuvieron la camioneta que se trasladaba este migrante junto a su hermano. En un principio, creyeron que no habría inconvenientes, ya que él contaba con visa de turista ; mientras que su familiar posee la Green Card ; sin embargo, el desenlace fue distinto.

Los oficiales le informaron que el motivo de la intervención se debe a dos razones: sus placas de matrícula estaban “oscurecidas” y tenían las ventanas tintadas de manera incorrecta. No obstante, eso fue el comienzo de su pesadilla.

El Sheriff del Condado de Pinal detuvo la camioneta por supuestas dos infracciones. (Crédito: Noticias Telemundo / YouTube)

Repentinamente, los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se acercaron al vehículo y les solicitó a ambos que presentaran su documentación. Esto fue suficiente para que una autoridad migratoria considere que Edwar “estaba trabajando en violación de su visa de turista” y decidió arrestarlo.

Para Vale, esposa del hermano mayor, consideró que Edwar fue detenido injustamente, pues cumplía con los términos de esta autorización. No obstante, el hallazgo de diversos artículos de construcción fue suficiente para que las autoridades consideren que infringió las condiciones de su visa.

El momento en que Edwar González fue intervenido por los agentes del Sheriff del Condado de Pinal e ICE. (Crédito: Noticias Telemundo / YouTube)

Está pensando en ‘autodeportarse’

Afortunadamente, Edwar González salió libre el pasado jueves 18 de diciembre, por lo que permaneció bajo arresto durante tres días. En dicho tiempo, el migrante explicó que su estancia fue “lamentable”, ya que nunca pasó por una situación similar.

A causa de ello, está considerando salir voluntariamente de Estados Unidos después de celebrar Navidad junto a su familia. De hacerlo, renunciaría a la posibilidad de quedarse hasta marzo del 2026, fecha en que vence su permiso de estadía.

A pesar de esta idea, le resultaría muy complicado, ya que, durante el arresto, las autoridades migratorias le decomisaron todos sus documentos, que incluyen la Tarjeta de Cruce Fronterizo, su registro de votante mexicano y su licencia de conducir.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!