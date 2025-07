Una abuela cubana que ha vivido más de tres décadas en Estados Unidos podría ser deportada en los próximos meses, tras una sorpresiva decisión de las autoridades migratorias. Yelenis Pérez, de 63 años, ha trabajado durante 27 años en la Universidad de Tampa y reside en Florida junto a su familia. Sin embargo, su cita anual con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) dio un giro inesperado este julio de 2025.

Desde hace años, Pérez asistía regularmente a sus controles migratorios bajo el estatus C18, una categoría que permite permanecer en el país a pesar de tener una orden final de deportación, siempre que la remoción no sea inmediata. Esta vez, en lugar de renovar su supervisión, un agente le notificó que debía abandonar el país en un plazo de 90 días. La instrucción fue clara: regresar el 14 de octubre con pasaje y pasaporte.

¿Qué dijo Yelenis Pérez sobre su orden de deportación?

“Desde ese día no soy la misma. Mi vida ha cambiado totalmente”, relató entre lágrimas en una entrevista con Noticias Tampa Hoy. “Me dijo: ‘tienes 90 días para abandonar el país’”. La noticia ha causado conmoción en su entorno, ya que Pérez ha cumplido con todos los requisitos migratorios durante los últimos años y jamás ha tenido problemas con la ley.

Ahora, la mujer suplica que se revise su situación. “Yo quisiera quedarme en el país porque tengo a mis hijos. ¿Qué va a ser de ellos sin mí?”, dijo con preocupación. Su familia, incluyendo a su esposo, hijos y nietos, también se encuentra profundamente afectada por la posibilidad de separación.

Fuente: Tampa Hoy

¿Qué problemas enfrenta ahora con la orden de deportación?

Uno de los mayores obstáculos para cumplir con la orden es que su pasaporte cubano está vencido, y la renovación podría tardar hasta un año. Desde abril de 2025, Cuba prohíbe la entrada de ciudadanos con pasaporte expirado, lo que pone a Pérez en una situación crítica. Si no puede viajar, ICE tendría que considerar la deportación a un tercer país.

“El temor que tengo es que Cuba no me acepte y entonces ICE determine a qué país enviarme. Eso es lo que no quiero”, expresó con angustia. A pesar de los años de contribución laboral, cumplimiento de normas y arraigo familiar, su futuro en EE.UU. está en riesgo.