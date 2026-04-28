Si tienes un caso de asilo en Estados Unidos, hay una actualización importante que no puedes pasar por alto. Ahora, algunas personas deberán pagar una tarifa anual de $102 para mantener su proceso activo ante Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés). Pero ojo: no todos tienen que pagar al mismo tiempo, por eso es clave que revises tu caso con frecuencia.
¿Quiénes deben pagar la tarifa anual de asilo en EE.UU.?
Esta tarifa aplica para personas que están en un proceso de asilo afirmativo y cuyo caso lleva más de un año pendiente.
Eso significa que, si presentaste tu solicitud hace tiempo y aún no tienes una decisión, podrías tener que pagar en cualquier momento.
¿Cómo saber si ya te toca pagar la tarifa anual de asilo en EE.UU.?
La única forma segura de saberlo es revisando tu caso en línea. Para hacerlo, necesitas tener a la mano:
- Tu número A (Alien Number)
- Tu número de recibo de asilo
Con estos datos puedes verificar directamente si ya tienes un pago pendiente.
Paso a paso para revisar tu tarifa anual de asilo en EE.UU.
Sigue estos pasos para comprobar tu estatus:
- Ingresa al portal de pagos de USCIS (puedes buscar en Google: “pay my asylum fee online”).
- Introduce tu información personal.
- Revisa el estado de tu tarifa.
¿Qué te puede aparecer?
- Si te toca pagar: verás un botón azul que dice “Pay and Submit” (Pagar y enviar).
- Si aún no te toca: aparecerá un mensaje indicando que no se requiere el pago por ahora.
¿Cuánto tiempo tienes para pagar la tarifa anual de asilo en EE.UU.?
Cuando te corresponda hacer el pago, USCIS debería darte un plazo de 30 días para completarlo.
Además, la agencia también debería enviarte un aviso oficial notificándote.
¿Qué ocurre si NO pagas la tarifa anual de asilo en EE.UU.?
No pagar esta tarifa a tiempo podría afectar tu proceso de asilo, así que lo mejor es:
- Revisar tu caso regularmente
- Estar atento a cualquier notificación
- Actuar dentro del plazo indicado
Mantente informado y, si conoces a alguien en este proceso, comparte esta información. Puede hacer una gran diferencia en su caso.
