Miles de personas viven en Estados Unidos con una solicitud de asilo aún en trámite ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) o en espera de resolución en la corte migratoria, procesos que en muchos casos pueden extenderse durante años debido a la acumulación de expedientes y a la complejidad del sistema migratorio. Esta espera genera incertidumbre, limita planes a largo plazo y provoca dudas constantes sobre el futuro legal en el país. Y aunque el asilo suele percibirse como la única vía disponible para regularizar el estatus, la realidad es más compleja: tener un asilo pendiente no descarta automáticamente otras opciones migratorias que, dependiendo del perfil y del historial de cada persona, podrían evaluarse de manera estratégica.

De acuerdo con información divulgada por Inmigrantes SA, existen alternativas que podrían evaluarse dependiendo de tres factores clave:

Tu perfil profesional

Tu trayectoria laboral

Tu historial migratorio

Eso sí, cada caso debe analizarse de manera individual.

En EE.UU., cada caso migratorio debe analizarse de manera individual antes de tomar decisiones. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

¿Se puede aplicar a una residencia por empleo con asilo pendiente?

En ciertos escenarios, sí. La ley migratoria de Estados Unidos contempla categorías de inmigración basadas en empleo que podrían ser viables, siempre que:

Se cumplan los requisitos legales de la categoría.

Exista un perfil profesional sólido.

No haya impedimentos migratorios previos.

Se realice un análisis estratégico del caso.

Entre las categorías más conocidas se encuentran:

🔹 EB-1 – Habilidades extraordinarias

Dirigida a personas con logros destacados en ciencias, artes, educación, negocios o deportes. En algunos casos, no requiere certificación laboral.

🔹 EB-2 NIW – Exención por interés nacional

Permite solicitar la residencia sin empleador patrocinador si el solicitante demuestra que su trabajo beneficia significativamente a Estados Unidos.

🔹 EB-2 o EB-3 – Con certificación laboral

Para profesionales, trabajadores especializados o ciertos trabajadores con oferta laboral y patrocinio de un empleador.

¿Quiénes podrían evaluar estas alternativas?

Según la información compartida por Inmigrantes SA, podrían explorarse opciones basadas en empleo en casos como:

Personas con negocios establecidos en EE.UU.

Profesionales con años de experiencia comprobable.

Trabajadores con empleadores dispuestos a patrocinar.

Otros perfiles que cumplan requisitos específicos.

En estos escenarios, el asilo no necesariamente tiene que ser la única vía hacia la residencia permanente.

En EE.UU., algunas personas con asilo pendiente pueden evaluar opciones de residencia basadas en trabajo si cumplen los requisitos legales. | Crédito: ETIENNE LAURENT / AFP

Pero cuidado: no todos califican

Es importante dejar claro que:

No todos los perfiles cumplen los requisitos de las categorías por empleo.

No todos los historiales migratorios permiten ajustar estatus.

Ninguna decisión debe tomarse sin un análisis legal previo.

Existen factores como entradas irregulares, órdenes de deportación previas o presencia ilegal acumulada que pueden afectar la estrategia migratoria. Por eso, evaluar el caso completo es fundamental antes de iniciar cualquier proceso.

Un momento clave para informarse

Si tienes un asilo pendiente desde hace años y te preguntas si existe otra alternativa, este puede ser un buen momento para:

Evaluar tu perfil profesional.

Revisar tu historial migratorio.

Informarte sobre opciones reales según tu caso específico.

El sistema migratorio estadounidense contempla múltiples caminos, pero cada historia es distinta.

Importante: esta publicación es de carácter informativo. No debe considerarse asesoría legal. Antes de tomar decisiones, es recomendable consultar con un abogado de inmigración debidamente acreditado.

