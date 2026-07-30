Para muchos inmigrantes con un proceso de asilo político pendiente en Estados Unidos, contar con una identificación vigente o una licencia de conducir es una necesidad para realizar trámites diarios, trabajar o movilizarse. Sin embargo, los requisitos pueden variar según el estado y el tipo de documento migratorio que tenga cada persona. En Florida, quienes cuentan con autorización de empleo pueden solicitar su primer ID estatal o renovar ciertos documentos presentando pruebas específicas.

Recientemente, la oficina móvil Tconnect, una iniciativa de la oficina del recaudador de impuestos Dariel Fernández para acercar servicios a las comunidades de Miami, brindó orientación y atención en el North Trail Park con el apoyo del comisionado de la zona, Juan Carlos Bermúdez.

Durante la jornada se explicaron los documentos necesarios para las personas con casos de asilo que buscan obtener o actualizar su identificación en el estado.

Requisitos para sacar el ID por primera vez en Florida

Las personas con un caso de asilo político que ya cuentan con un permiso de trabajo vigente deben presentar una serie de documentos para solicitar su identificación estatal por primera vez.

Entre los requisitos principales se encuentran:

Permiso de trabajo.

Número de Seguro Social.

Dos comprobantes de domicilio.

Las pruebas de dirección pueden incluir documentos como facturas de electricidad o agua, estados de cuenta bancarios, registro del vehículo o contrato de alquiler de una vivienda.

En el caso de los menores de 18 años, los documentos solicitados son los mismos. La diferencia es que las dos pruebas de domicilio deben estar a nombre del padre o la madre.

Los solicitantes deben presentar documentos como permiso laboral, Seguro Social y comprobantes de domicilio. | Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini | Imagen referencial no válida legalmente, solo usada con fines educativos

Renovación de licencia de conducir para solicitantes de asilo

Si la persona tiene una licencia de conducir de Florida y se encuentra bajo la condición de asilo, el proceso de renovación puede ser más sencillo, siempre que la licencia todavía no haya vencido.

Para este trámite se debe presentar:

Permiso de trabajo vigente.

Licencia de conducir actual.

Si la licencia ya expiró, podrían aplicarse cargos adicionales según el tiempo transcurrido desde su vencimiento.

La oficina móvil Tconnect acerca estos servicios a las comunidades de Miami. | Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini | Imagen referencial no válida legalmente, solo usada con fines educativos

Documentos y costos para trámites de ID y licencia en Florida

Trámite Documentos requeridos Costo Primer ID estatal con permiso de trabajo Permiso de trabajo, Seguro Social y dos pruebas de dirección $33.75 (impuestos incluidos) Reemplazo de licencia de conducir Documentos correspondientes y solicitud de reemplazo $33.75 (impuestos incluidos) Renovación de licencia de conducir Permiso de trabajo y licencia actual vigente $56.75 Licencia vencida Renovación de licencia más cargo adicional $56.75 + $15 adicionales

Tconnect: dónde realizar el trámite y métodos de pago

La oficina móvil Tconnect busca facilitar el acceso a servicios del recaudador de impuestos para residentes de distintas comunidades de Miami. Estas jornadas permiten realizar trámites sin acudir necesariamente a una oficina fija.

Es importante considerar que los pagos en la oficina móvil se realizan únicamente con tarjeta de crédito o débito. No se acepta dinero en efectivo (cash).

Antes de acudir, las autoridades recomiendan verificar que los documentos migratorios y personales estén vigentes para evitar retrasos durante el proceso.

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