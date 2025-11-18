Estados Unidos dio un paso clave para que ningún aficionado con boleto se quede sin vivir la Copa Mundial de la FIFA 26. A partir de ahora, quienes viajen al país para asistir a los partidos pueden acceder al nuevo sistema de citas prioritarias de la FIFA, conocido como FIFA PASS, una herramienta diseñada para facilitar la entrevista de visado antes del torneo.

El anuncio se realizó en un acto oficial en la Casa Blanca, con la presencia del presidente Donald J. Trump, el secretario de Estado Marco Rubio, la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem, el grupo de trabajo de la Casa Blanca y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. Durante el evento, el Departamento de Estado presentó formalmente el sistema, destacando que cada aficionado con boleto podrá reservar una cita prioritaria para completar el trámite consular.

La presentación de FIFA PASS se enmarca en los preparativos para lo que será la Copa Mundial de la FIFA más grande y ambiciosa hasta ahora. Según Infantino, “Estados Unidos abre sus puertas al mundo (…) y el servicio FIFA PASS es una prueba de ello”, subrayando que el país se está preparando para recibir un nivel de afluencia sin precedentes cuando el torneo arranque en junio.

El programa fue presentado en la Casa Blanca junto a autoridades estadounidenses y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. | Crédito: Brendan SMIALOWSKI / AFP

Visa ‘exprés’ para el Mundial 2026

El secretario de Estado Marco Rubio reiteró que el objetivo es claro: garantizar que los aficionados puedan completar la entrevista de visa con tiempo suficiente. “El inicio del torneo se acerca, así que este es el momento de presentar la solicitud”, afirmó. Rubio recalcó que Estados Unidos está listo para recibir a millones de visitantes y ofrecer “la Copa Mundial más segura y más grande de la historia”.

La magnitud del evento lo confirma: la FIFA pondrá a disposición más de seis millones de boletos en las 16 ciudades anfitrionas repartidas entre Canadá, Estados Unidos y México.

Los aficionados deben solicitar su visa cuanto antes para asegurar su entrevista antes del inicio del torneo. | Crédito: FIFA

¿Qué deben hacer los aficionados?

Las personas que ya tengan boletos y residan en países donde hay citas disponibles para entrevistas deben presentar su solicitud de visa lo antes posible. La información y el acceso al proceso están disponibles a través de la plataforma oficial del Departamento de Estado para la Copa Mundial de la FIFA 26.

La FIFA anunció que brindará más detalles sobre el sistema a comienzos de 2026, por lo que se recomienda a los aficionados mantenerse atentos a las comunicaciones oficiales.

Boletos Mundial 2026 precio

Los precios de los partidos del Mundial 2026 varían considerablemente según la etapa y la importancia del encuentro.

Los encuentros de fase de grupos tienen un valor inicial de $60 .

. Los juegos de etapas intermedias y eliminatorias incrementan progresivamente su precio.

La gran final en Nueva Jersey será la entrada más costosa, con un valor de hasta $6,730.

Además, la FIFA ofrecerá boletos específicos por sede y también por equipo, lo que permite que los aficionados puedan elegir partidos según sus preferencias, sin estar limitados a un calendario general. Todas las entradas están disponibles para los 104 partidos programados del torneo, según informa CNN.

