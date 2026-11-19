Tener residencia permanente, trabajar y declarar impuestos en Estados Unidos no te incluye automáticamente entre los destinatarios de los $5,000 que prometió Donald Trump. El anuncio de la Casa Blanca dirige el llamado Trump Dividend a ciudadanos estadounidenses adultos: una categoría que no incluye a quienes únicamente tienen Green Card.

La diferencia importa si estás contando con ese dinero para pagar la renta, cubrir deudas o completar tus gastos familiares. Sin embargo, tampoco conviene interpretar el anuncio como un depósito asegurado para quienes sí tienen ciudadanía: Trump presentó una promesa condicionada a un resultado electoral, y el entonces presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, reconoció que los pagos necesitaban autorización del Congreso.

¿Por qué tener Green Card no bastaría para recibir los $5,000?

La clave está en cómo se definió a los posibles beneficiarios. En un comunicado del 10 de septiembre de 2026, la Casa Blanca presentó la propuesta como un pago de $5,000 para cada ciudadano estadounidense adulto. No la describió como una ayuda para toda persona que viva o trabaje legalmente en el país.

Una Green Card acredita la residencia permanente, no la ciudadanía. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) explica que este estatus permite vivir y trabajar permanentemente en el país y, cuando se cumplen los requisitos, solicitar la naturalización para convertirse en ciudadano. Son condiciones migratorias distintas.

Por eso, la lectura del anuncio debe ser precisa:

Si eres residente permanente y todavía no eres ciudadano, no formas parte del grupo expresamente mencionado por Trump.

Si ya obtuviste la ciudadanía, encajas en la categoría anunciada, siempre que seas adulto; eso no confirma por sí solo un derecho a cobrar.

El comunicado no establece reglas operativas para determinar la elegibilidad de familias con distintos estatus migratorios.

¿Declarar impuestos te daría derecho al cheque de Trump?

No basta con pagar impuestos para concluir que te corresponde este pago. USCIS señala que los residentes permanentes deben presentar sus declaraciones y reportar sus ingresos al IRS y a las autoridades fiscales estatales. Esa obligación es distinta del criterio de ciudadanía utilizado en el anuncio del dividendo.

Dicho de otra manera: puedes cumplir con tus responsabilidades tributarias y, aun así, no pertenecer al grupo al que se dirigió una propuesta económica concreta. En este caso, la Casa Blanca no presentó la declaración de impuestos como un sustituto de la ciudadanía.

Tampoco sería correcto convertir esta situación en una regla para todas las ayudas públicas. USCIS explica que los residentes permanentes pueden acceder a determinados beneficios, como el Seguro Social o Medicare, si reúnen las condiciones correspondientes . Cada programa tiene sus propios requisitos.

¿Qué pasó con la promesa de los $5,000 después de las elecciones?

El anuncio tenía otra condición decisiva: Trump vinculó el dividendo a que los republicanos conservaran el control de la Cámara de Representantes y el Senado en las elecciones de noviembre. Esa condición aparece en la declaración difundida por la propia Casa Blanca.

Sin embargo, las informaciones publicadas después de los comicios del 3 de noviembre señalaron que los demócratas ganaron ambas cámaras. Por tanto, no se cumplió el escenario político al que Trump había vinculado su promesa. Eso debilitó la propuesta, aunque no equivale por sí mismo a una prohibición legal de debatir otro pago en el futuro.

Además, el anuncio presidencial no resolvía cómo autorizar el desembolso. Johnson declaró en septiembre que sería necesaria la aprobación del Congreso. Reuters calculó que entregar $5,000 a unos 240 millones de ciudadanos adultos costaría aproximadamente 1,2 billones de dólares.

¿Hay una fecha de pago o requisitos definitivos para solicitarlo?

El comunicado de la Casa Blanca no contiene un calendario de depósitos, un formulario de solicitud ni instrucciones del IRS para reclamar el dividendo. Las informaciones posteriores a las elecciones tampoco acreditan que se haya puesto en marcha el pago prometido. Con las fuentes verificadas para esta nota, no puede confirmarse una fecha de cobro ni un procedimiento oficial de inscripción.

Antes de considerar ese dinero como parte de tu presupuesto, distingue entre tres elementos:

El anuncio: menciona $5,000 para ciudadanos estadounidenses adultos.

La autorización: Johnson indicó que el desembolso requería aprobación del Congreso.

La implementación: las fuentes consultadas no establecen un mecanismo confirmado para solicitar o recibir el dinero.

Si tienes Green Card, la conclusión es concreta: tu residencia permanente no te incluye en la categoría anunciada por Trump. Pero tampoco existe, en la documentación verificada para este artículo, una base para prometer el depósito a quienes sí son ciudadanos. La ciudadanía y la aprobación efectiva del pago son asuntos diferentes; confundirlos puede generar una expectativa económica que todavía no está respaldada.