Acumular multas de estacionamiento en Dallas, Texas, podría terminar afectando directamente a tu vehículo y no solo tu bolsillo. A partir del 24 de agosto, la ciudad comenzará a utilizar un dispositivo conocido como Barnacle, que se coloca sobre el parabrisas para inmovilizar determinados autos con multas pendientes. La medida busca que los conductores resuelvan sus deudas sin que necesariamente tengan que encontrar su vehículo en un depósito. A continuación, los detalles sobre lo que podría pasarle a tu parabrisas si acumulas multas de estacionamiento sin pagar en Dallas.

El aparato se coloca sobre el parabrisas y bloquea la visibilidad, por lo que el conductor no puede utilizar el vehículo con normalidad hasta resolver la situación. La medida busca ser una alternativa al remolque: en determinados casos, el propietario podrá pagar lo que debe y liberar su auto sin que sea llevado a un depósito.

¿Qué es el Barnacle y cómo funciona en Dallas?

El Barnacle es un dispositivo de inmovilización que se instala directamente sobre el parabrisas del vehículo. Su función es impedir que el conductor pueda manejar normalmente mientras existan determinadas deudas por multas de estacionamiento.

La Ciudad de Dallas comenzará a implementar este sistema el 24 de agosto y señala que se utilizará cuando sea posible. El conductor encontrará un aviso en el vehículo con información sobre el motivo de la inmovilización y las instrucciones para solucionar el problema.

De esta manera, Dallas busca ofrecer una alternativa al remolque de vehículos con multas pendientes.

En Dallas, el Barnacle bloqueará el parabrisas de ciertos vehículos con deudas acumuladas. | Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

¿A quién podrían colocarle un Barnacle en Dallas?

Según Telemundo Dallas, tener una sola multa de estacionamiento pendiente no significa automáticamente que el vehículo vaya a ser inmovilizado.

Según un memorando de la Ciudad de Dallas, el dispositivo podrá utilizarse en vehículos que acumulen tres o más multas de estacionamiento morosas dentro del mismo año.

Situación ¿Qué puede ocurrir? 1 o 2 multas pendientes No implica automáticamente la colocación del dispositivo 3 o más multas morosas en el mismo año El vehículo podría recibir un

Barnacle Parabrisas dañado o incompatible El vehículo podría ser remolcado Barnacle colocado El conductor deberá resolver la deuda para liberarlo Más de 24 horas con el dispositivo La ciudad advierte que el vehículo será remolcado

Si el parabrisas está dañado o su diseño no permite colocar correctamente el dispositivo, el vehículo podría ser remolcado en lugar de recibir el Barnacle.

¿Cuánto cuesta quitar el Barnacle de tu parabrisas?

Para liberar el vehículo, el conductor deberá pagar las multas de estacionamiento pendientes y un cargo de $100 por la inmovilización.

Dallas también contempla opciones de planes de pago para quienes cumplan con los requisitos correspondientes.

Además, será necesaria una retención reembolsable de $300 en una tarjeta de crédito. Esta cantidad funciona como garantía por el dispositivo y no representa otro cargo permanente.

La ciudad indica que, normalmente, esa retención se libera dentro de tres días hábiles después de devolver el Barnacle.

Una vez completado el proceso, el conductor recibirá un código que le permitirá retirar el dispositivo por su cuenta.

Dallas advierte que el Barnacle podría terminar en un remolque si no se retira a tiempo. | Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

¿Qué debes hacer después de quitar el Barnacle?

El dispositivo no puede quedarse con el conductor. Después de retirarlo, deberá devolverse en el buzón ubicado en 320 E. Jefferson Blvd.

Ubicación para devolver el Barnacle en Dallas

Es importante no ignorar el dispositivo. Si el Barnacle permanece colocado durante más de 24 horas, la ciudad advierte que el vehículo será remolcado.

Quienes necesiten ayuda con el pago, la devolución del aparato u otras preguntas pueden comunicarse al 469-662-0021.

En otras palabras, para los conductores de Dallas con varias multas de estacionamiento morosas, dejar pasar el tiempo podría tener una consecuencia bastante visible: un dispositivo bloqueando el parabrisas y, si no se resuelve a tiempo, el posible remolque del vehículo.

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