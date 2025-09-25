Viajar con un pasaporte de Estados Unidos abre muchas puertas en el mundo. Este documento permite a sus titulares entrar a una gran cantidad de países sin necesidad de trámites previos, lo que lo convierte en una ventaja para los viajeros frecuentes. Aun así, las normas migratorias no son fijas y cada nación puede cambiar sus requisitos en cualquier momento.

Hoy, quienes poseen un pasaporte estadounidense pueden ingresar sin visa a 182 países y territorios, según registros oficiales. Esta facilidad coloca al documento estadounidense entre los más poderosos del planeta para recorrer destinos internacionales con pocas restricciones.

Entre los lugares más visitados que no exigen visa destacan España, Francia, Italia, Japón, Australia, Argentina, Chile, México, Reino Unido y Sudáfrica, lo que brinda una amplia variedad de opciones para vacaciones o estudios.

Entre los destinos más populares sin requisito de visado se encuentran España, Francia, Italia, Japón, México y Australia. (Foto referencial: Freepik)

Para conocer todos los detalles, el Departamento de Estado de Estados Unidos (DOS) dispone de un buscador oficial en el que los viajeros pueden verificar los requisitos de cada país y asegurarse de cumplir con la documentación solicitada antes de su viaje.

Es importante tener presente que las reglas pueden cambiar con frecuencia. La duración de la estadía, el propósito del viaje y las políticas internas de cada nación influyen en la facilidad de ingreso, por lo que conviene revisar la información más actualizada.

Más de 40 países, como Brasil, China, Rusia y Cuba, exigen tramitar una visa previa. (Foto referencial: Pixabay)

De acuerdo con el portal Visa Index, todavía existen más de 40 países que requieren visa a los ciudadanos estadounidenses, ya sea electrónica o tradicional. Entre ellos se encuentran Brasil, Afganistán, Argelia, China, Corea del Norte, Cuba, Rusia, Ghana, Irán, Liberia y Venezuela, entre otros.

Cada embajada o consulado establece sus propios plazos y tarifas para la emisión de visados, por lo que se recomienda consultar la página del gobierno federal antes de planificar un viaje.

Las autoridades aconsejan revisar el buscador oficial del Departamento de Estado, ya que las normas y tiempos de emisión pueden cambiar con frecuencia. (Foto referencial: Freepik)

Los países a los que EE. UU. impuso restricciones

Cabe agregar que el gobierno de EE. UU. impone restricciones de viaje a ciudadanos de varios países, dividiéndolas en dos categorías principales por razones de seguridad nacional y deficiencias en los sistemas migratorios de esas naciones.

Existe una prohibición total de ingreso para ciudadanos de países como Afganistán, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán, Yemen y otras cinco naciones (Birmania, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea). Esta medida suspende completamente su entrada, independientemente del propósito del viaje, aunque existen excepciones puntuales para residentes permanentes o diplomáticos.

Además, EE. UU. aplica restricciones parciales a ciudadanos de siete países: Cuba, Venezuela, Burundi, Laos, Sierra Leona, Togo y Turkmenistán. En este caso, la suspensión afecta principalmente la emisión de ciertas visas de no-inmigrante, como las de turismo (B1/B2) y estudio (F, M, J), además de las visas de inmigrante.

El objetivo de estas restricciones es presionar a los gobiernos para que mejoren sus estándares de seguridad e intercambio de información con las autoridades estadounidenses.

