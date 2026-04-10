Si vas a realizar un trámite relacionado con el programa del Seguro Social o con la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), debes acudir a una de las oficinas de la Administración del Seguro Social ubicadas en todo el territorio estadounidense. Su horario de atención habitual es de lunes a viernes, de 9:00 a. m. a 4:00 p. m., salvo los feriados federales y cierres puntuales por razones operativas. Estas oficinas permiten hacer gestiones como solicitudes de beneficios, actualización de datos personales o consultas sobre tu expediente de manera presencial con un representante. ¿Cómo encontrar la que te queda más cerca? Te lo explicamos a continuación.

ASÍ PUEDES ENCONTRAR LA OFICINA MÁS CERCANA DE LA SSA

Para encontrar la oficina más cercana de la Administración del Seguro Social (SSA) para hacer trámites de Social Security y SSI, lo más práctico es usar el localizador oficial por código postal.

Vía web

Entra al localizador de oficinas: ve a la página oficial: https://www.ssa.gov/locator/ (está en inglés, pero es muy simple).

ve a la página oficial: https://www.ssa.gov/locator/ (está en inglés, pero es muy simple). Ingresa tu ZIP code: escribe tu código postal en el cuadro de búsqueda y haz clic en “Locate” o similar.

escribe tu código postal en el cuadro de búsqueda y haz clic en “Locate” o similar. Revisa los datos de la oficina: verás la dirección, teléfonos, fax, horario de atención e incluso un mapa con indicaciones para llegar.

Por teléfono

Llama al 1-800-772-1213 y marca 7 para español. Puedes comunicarte en el siguiente horario: de 8:00 a.m. a 7:00 p.m. (hora local), de lunes a viernes.

También puedes pedir el número de tu oficina local y preguntar si necesitas cita previa para tus trámites de Seguro Social o SSI.

Antes de presentarte en una oficina, la SSA utiliza un breve cuestionario para determinar si tu caso requiere realmente atención cara a cara o puede resolverse por teléfono o internet (Foto: Saul Loeb / AFP)

¿Y SI QUIERO SACAR UNA CITA CON SSA?

Para sacar una cita con la Administración del Seguro Social (SSA) en Estados Unidos, la vía principal es por teléfono, aunque también puedes gestionar muchos trámites en línea.

1. Pedir cita por teléfono

Llama a la línea gratuita nacional del Seguro Social: 1-800-772-1213 y oprime 7 para español.

El horario es de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 7:00 p. m. (hora local).

Cuando te atienda el representante, indica que quieres programar o reprogramar una cita en tu oficina local del Seguro Social. Ellos te propondrán fecha y hora, y te dirán si la cita será telefónica o presencial, según el trámite.

2. Lo que debes tener a la mano

Aunque no es obligatorio, ayuda mucho tener:

Tu número de Seguro Social.

Un documento con tus datos personales (nombre completo, dirección, fecha de nacimiento).

La SSA recomienda usar primero tu cuenta my Social Security y los servicios en línea cuando se pueda, pero para muchos trámites nuevos o casos específicos siguen pidiendo cita telefónica o en oficina.

LOS TRÁMITES QUE REQUIEREN CITA PRESENCIAL

Aunque casi todo se intenta hacer por teléfono o en línea, hay algunos trámites que la SSA sigue manejando en persona con más frecuencia. Según la guía oficial y resúmenes recientes, suelen requerir (o al menos recomendar fuertemente) cita presencial estos casos:

Solicitar un número de Seguro Social por primera vez, especialmente si tienes 12 años o más (normalmente te piden entrevista y presentación de documentos originales).

Pedir una tarjeta de Seguro Social cuando hay cambios importantes, como corrección de nombre, cambio de estatus migratorio o cuando no es posible verificar tus documentos solo por correo.

Algunos trámites de discapacidad (SSDI/SSI) cuando el caso requiere revisar documentos en persona, entrevistas más detalladas o resolver inconsistencias en la solicitud.

Situaciones complejas con beneficios (cambios de representante de pago, problemas de identidad, casos de fraude o posible suplantación), donde el personal necesita verte y revisar pruebas directamente.

La SSA ahora usa un cuestionario previo para decirte si tu trámite realmente requiere cita presencial o se puede resolver por teléfono o internet, de modo que siempre conviene verificar primero antes de ir en persona.

Programar una cita es tan sencillo como llamar al 1-800-772-1213 (Foto: AFP / Freepik)

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