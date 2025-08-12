El cónsul Carlos González Gutiérrez recordó la línea de ayuda para familiares de detenidos por ICE. | Crédito: Facebook / ICEgovEspanol
Oscar Guerrero Tello
Oscar Guerrero Tello

En medio de las continuas redadas migratorias en el sur de California, el Cónsul General de México en Los Ángeles, Carlos González Gutiérrez, hizo un llamado urgente a la comunidad migrante: si tienes un ser querido detenido por , puedes llamar al 520-623-7874 para recibir asesoría y apoyo.

Se trata del Centro de Información y Asistencia a Mexicanos (CIAM), la línea de protección consular que está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. A través de este número, los familiares pueden obtener orientación y canalizar su caso al consulado correspondiente.

El servicio opera 24/7 y canaliza los casos al consulado correspondiente para brindar asistencia inmediata. | Crédito: gob.mx
“Si tiene un ser querido detenido hay que llamar al 520-623-7874. Ellos hacen una breve entrevista y canalizan el caso al consulado correspondiente. Nosotros verificamos la información con nuestras contrapartes en ICE para ubicar a la persona, explicó González Gutiérrez a .

El cónsul enfatizó la importancia de contar con el número A de la persona detenida, ya que es esencial para que abogados, el consulado y los familiares puedan tener contacto con ella. Este número se encuentra en el brazalete que ICE coloca a todas las personas detenidas.

“Sin ese número A, es muy difícil localizar al detenido o permitir que reciba visitas y asistencia legal”, advirtió. Además, pidió a los familiares que, al comunicarse con su ser querido, lo primero que pregunten sea este dato para agilizar cualquier gestión.

Se recomienda tener a la mano el número A y otros datos para localizar rápidamente al detenido. | Crédito: gob.mx
Recuerda:

  • Línea de ayuda CIAM: 520-623-7874
  • Disponible 24/7
  • Ten a la mano el número A del detenido

Esta línea de protección busca garantizar que los migrantes mexicanos reciban apoyo inmediato y puedan ejercer su derecho a la asistencia consular.

Periodista. Estudió Comunicación en la Universidad de Lima. Diez años de experiencia en medios digitales. Actualmente se desempeña como redactor del Núcleo de Audiencias de El Comercio.

