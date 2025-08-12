En medio de las continuas redadas migratorias en el sur de California, el Cónsul General de México en Los Ángeles, Carlos González Gutiérrez, hizo un llamado urgente a la comunidad migrante: si tienes un ser querido detenido por ICE, puedes llamar al 520-623-7874 para recibir asesoría y apoyo.

Se trata del Centro de Información y Asistencia a Mexicanos (CIAM), la línea de protección consular que está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. A través de este número, los familiares pueden obtener orientación y canalizar su caso al consulado correspondiente.

El servicio opera 24/7 y canaliza los casos al consulado correspondiente para brindar asistencia inmediata. | Crédito: gob.mx

“Si tiene un ser querido detenido hay que llamar al 520-623-7874. Ellos hacen una breve entrevista y canalizan el caso al consulado correspondiente. Nosotros verificamos la información con nuestras contrapartes en ICE para ubicar a la persona”, explicó González Gutiérrez a Telemundo 52.

El cónsul enfatizó la importancia de contar con el número A de la persona detenida, ya que es esencial para que abogados, el consulado y los familiares puedan tener contacto con ella. Este número se encuentra en el brazalete que ICE coloca a todas las personas detenidas.

“Sin ese número A, es muy difícil localizar al detenido o permitir que reciba visitas y asistencia legal”, advirtió. Además, pidió a los familiares que, al comunicarse con su ser querido, lo primero que pregunten sea este dato para agilizar cualquier gestión.

Se recomienda tener a la mano el número A y otros datos para localizar rápidamente al detenido. | Crédito: gob.mx

Recuerda:

Línea de ayuda CIAM: 520-623-7874

Disponible 24/7

Ten a la mano el número A del detenido

Esta línea de protección busca garantizar que los migrantes mexicanos reciban apoyo inmediato y puedan ejercer su derecho a la asistencia consular.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!