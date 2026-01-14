Cruzar la frontera todos los días entre Tijuana y San Diego puede convertirse en una de las partes más desgastantes de la rutina. Las filas interminables, el tráfico desde muy temprano y la incertidumbre sobre cuánto tiempo tomará llegar al trabajo o a la escuela suelen generar estrés, cansancio y molestias acumuladas. Pensando en quienes viven esta realidad a diario, la ciudad de Tijuana puso en marcha un prerregistro para un nuevo “fast lane” o “carril rápido” que promete agilizar los cruces en los principales puntos fronterizos de la región. La idea es mejorar los tiempos de espera y, con ello, la calidad de vida de quienes dependen del cruce diario hacia Estados Unidos; a continuación, te explico el proceso y los costos.

El programa está dirigido específicamente a personas que viven en Baja California, pero trabajan o estudian del lado estadounidense, principalmente en California. De acuerdo con autoridades de Tijuana, permitir cruces más rápidos ayudaría a reducir el impacto que los traslados diarios tienen en la vida personal y laboral de miles de fronterizos que dependen de llegar a tiempo a sus actividades.

Tijuana y San Diego comparten uno de los cruces fronterizos más transitados del mundo, con miles de personas pasando a diario. | Crédito: GUILLERMO ARIAS / AFP

Quiénes pueden acceder al “fast lane” y qué se necesita para el prerregistro

Quienes estén interesados en formar parte de este “fast lane” deben iniciar el proceso a través del sitio oficial fastlane.tijuana.gob.mx, donde ya se habilitó el prerregistro. Como parte de los requisitos, se solicita comprobante de residencia en México, es decir, demostrar que se vive al sur de la frontera. Además, es indispensable presentar evidencia de que se trabaja o se estudia en California.

El preregistro también incluye información del vehículo que se utilizará para cruzar, así como los nombres de dos referencias que residan en Estados Unidos. Estos datos forman parte del filtro inicial del programa, que busca identificar a los usuarios frecuentes que realmente necesitan cruzar de manera constante por motivos laborales o académicos.

Autoridades de Tijuana aseguran que reducir los tiempos de cruce hacia San Diego mejorará la calidad de vida. | Crédito: GUILLERMO ARIAS / AFP

En cuanto a los costos, las autoridades fueron claras: el programa no es gratuito. El precio es de 610 dólares mensuales para quienes realicen un cruce diario. En el caso de necesitar dos cruces diarios, el monto sube a casi 900 dólares al mes, con la posibilidad de usar cualquiera de los tres principales cruces fronterizos entre Tijuana y San Diego.

Por ahora, no se ha anunciado una fecha oficial de inicio del programa, pero el prerregistro ya marca el primer paso para quienes buscan una alternativa que les permita ahorrar tiempo y reducir el desgaste de cruzar la frontera todos los días.

