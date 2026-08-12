Tirar una bolsa, un vaso de plástico, escombros u otro tipo de residuos en una calle de Los Ángeles no es considerado simplemente un acto de incivismo. La ciudad cuenta con normas que prohíben depositar basura y otros residuos sólidos en la vía pública y en determinados espacios no autorizados, y quienes sean identificados como responsables pueden enfrentar multas y otras sanciones.

El Código Municipal de Los Ángeles establece restricciones para el depósito de residuos sólidos en calles, determinados espacios de la ciudad e incluso en el río Los Ángeles. Dependiendo de la infracción, las consecuencias pueden ir desde una sanción administrativa hasta un proceso penal.

¿De cuánto puede ser la multa por tirar basura en Los Ángeles?

Las sanciones pueden aumentar cuando una persona reincide en este tipo de infracciones. De acuerdo con la información proporcionada, una primera infracción puede alcanzar los $500 dólares, mientras que una segunda puede llegar hasta $750.

En caso de una tercera infracción o posteriores, la sanción puede alcanzar los $1,000 dólares por cada caso.

Sin embargo, no existe una única cantidad que se aplique automáticamente a cualquier persona que arroje basura. El monto puede depender de la disposición municipal aplicable, el tipo de residuo y las circunstancias específicas del caso.

Multas por arrojar basura

Infracción Multa máxima indicada Primera infracción $500 Segunda infracción $750 Tercera y posteriores $1,000 por caso

¿Tirar basura puede llevarte a la cárcel?

En determinadas circunstancias, sí, aunque esto no significa que cualquier persona que arroje un residuo en la calle vaya automáticamente a prisión.

El Código Municipal de Los Ángeles contempla situaciones en las que determinadas infracciones pueden ser consideradas delitos menores (misdemeanors). Cuando una infracción municipal está clasificada de esa manera, puede estar sujeta a una multa de hasta $1,000, a hasta seis meses en la cárcel del condado, o a ambas sanciones.

Por ello, es importante distinguir entre una sanción administrativa por arrojar residuos y aquellos casos en los que la conducta puede constituir un delito bajo una disposición específica.

Los Ángeles puede imponer sanciones más severas en casos de reincidencia. | Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

¿Qué ocurre con el vertido ilegal de residuos?

La normativa también contempla situaciones más graves relacionadas con el denominado illegal dumping, especialmente cuando se trata de grandes cantidades de residuos, escombros, materiales peligrosos u otras conductas expresamente reguladas.

En estos casos, las autoridades pueden aplicar medidas adicionales. La ciudad también contempla mecanismos para actuar contra vehículos utilizados con el propósito de realizar vertidos ilegales.

Los Ángeles contempla consecuencias penales para determinadas infracciones. | Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

No toda infracción recibe la misma sanción

La cantidad de la multa y las posibles consecuencias legales dependen de factores como el lugar donde se depositaron los residuos, el tipo y cantidad de material, la reincidencia y la norma específica que se haya infringido.

Por eso, aunque una primera infracción puede contemplar una multa administrativa de hasta $500, determinados casos pueden tener consecuencias más severas si encajan en disposiciones que contemplan un proceso penal.

En resumen, tirar basura en las calles de Los Ángeles puede generar multas de cientos de dólares y, en determinadas circunstancias previstas por la ley, consecuencias penales. La recomendación para residentes y visitantes es utilizar los contenedores y lugares autorizados para la disposición de residuos y evitar cualquier forma de vertido ilegal.

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