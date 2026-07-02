Desde este año, habrá varios cambios que pueden afectar directamente a las personas que viven en California. El gobernador Gavin Newsom firmó siete nuevas leyes que influyen en cómo se organizan las elecciones, en las reglas de los colegios comunitarios y en la seguridad de algunos productos para bebés y niños. También tocan temas como la energía y el cuidado de los recursos naturales, por lo que es importante saber qué dicen estas normas y cómo pueden impactar en el día a día de los residentes del Estado Dorado.

Las leyes también abarcan temas técnicos pero relevantes (Foto: Nathan Posner / Anadolu via AFP) / NATHAN POSNER

LAS 7 NUEVAS LEYES EN CALIFORNIA

Las 7 nuevas leyes firmadas por el gobernador Gavin Newsom tocan elecciones estatales, colegios comunitarios, seguridad de productos, dispositivos de medición, energía y recursos naturales. El anuncio fue realizado el 29 de junio de 2026 en Sacramento.

Cabe precisar que el paquete incluye cuatro proyectos presentados en la Asamblea estatal y tres impulsados desde el Senado de California. A continuación, cada una de ellas:

AB 182

AB 182 de la asambleísta Gail Pellerin (demócrata por Santa Cruz) — Elecciones generales estatales del 3 de noviembre de 2026: medidas en la boleta electoral.

Ordena cómo se presentarán las medidas en la boleta de la elección general estatal del 3 de noviembre; tiene vigencia inmediata para que la Secretaría de Estado pueda preparar las papeletas y materiales electorales.

La norma define el orden en que se mostrarán las medidas en la boleta de la elección general estatal de 2026 en California. En ese listado, la Proposición 1 corresponde a la Ley de Bonos para Veteranos y Vivienda Asequible; la Proposición 2, a la Ley de Ahorro para el Futuro de California; la Proposición 3, a la Ley de Protección de la Educación y la Atención Médica Infantil de California; la Proposición 4, a la Ley de Elecciones Justas de California; y la Proposición 5, a la Enmienda Constitucional del Senado 1 de la sesión 2023-2024.

AB 1571

AB 1571 de la asambleísta Michelle Rodriguez (D-Ontario) — Seguridad de los productos: seguridad en el agua recreativa: dispositivos personales de flotación portátiles: bebés y niños.

Refuerza la seguridad de productos destinados a bebés y niños, estableciendo requisitos y controles más estrictos para estos dispositivos.

AB 1920

AB 1920 del asambleísta Mark González (demócrata por Los Ángeles) — Colegios comunitarios: Programa California College Promise: requisitos para la exención de cuotas.

Modifica reglas de los colegios comunitarios y la elegibilidad para acceder a exenciones de cuotas bajo el programa California College Promise, que ofrece alivio económico a ciertos estudiantes.

AB 2085

AB 2085 del asambleísta Juan Alanis (R-Modesto) — Dispositivos de pesaje y medición: indicaciones: pantalla.

Regula aspectos relacionados con dispositivos de pesaje y medición, buscando mayor precisión y estándares claros para su uso comercial y oficial.

SB 968

Proyecto de ley SB 968 del senador Josh Becker (demócrata por Menlo Park) — Colegios comunitarios: Distrito de Colegios Comunitarios del Condado de San Mateo.

Se enfoca en los colegios comunitarios, en particular en el Distrito de Colegios Comunitarios del Condado de San Mateo, ajustando normas de funcionamiento y gobernanza.

SB 1350

SB 1350 del senador Jerry McNerney (demócrata por Pleasanton) — Energía: instalaciones de generación de electricidad renovable: definición.

Introduce cambios en materia de energía, sobre todo en la definición de instalaciones de generación eléctrica renovable dentro del marco regulatorio estatal.

SB 1428

SB 1428 del Comité de Recursos Naturales y Agua: Programa piloto de pozos de almacenamiento de energía por gravedad: especies marinas invasoras: Grupo de trabajo sobre resiliencia forestal y contra incendios forestales: tierras públicas.

Agrupa disposiciones sobre pozos de almacenamiento energético, especies marinas invasoras, la Fuerza de Tarea de Resiliencia de Bosques e Incendios Forestales y tierras públicas, afectando la gestión de recursos naturales y la respuesta a incendios.

El paquete incluye cuatro proyectos presentados en la Asamblea estatal y tres impulsados desde el Senado de California (Foto: Benjamin Fanjoy/Getty Images/AFP)

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