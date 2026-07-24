Si tienes pensado salir en auto, tomar el transporte público o simplemente moverte por San Francisco este domingo 26 de julio, es importante que revises tu ruta con anticipación, sobre todo si vives o trabajas en barrios como el Mission District, Potrero Hill, Dogpatch, South Beach o cerca de Oracle Park, donde se concentra buena parte de la comunidad latina que usa el carro a diario para ir a misa, trabajar en restaurantes, hacer compras o visitar a la familia. La edición 2026 de la San Francisco Marathon volverá a recorrer buena parte de la ciudad y provocará cierres de calles desde la madrugada, además de desvíos de tránsito y modificaciones en varias líneas de Muni, lo que puede afectar a quienes dependen del bus o del metro ligero para llegar a sus respectivos destinos. En algunos sectores, los cierres se extenderán hasta primeras horas de la tarde, por lo que conviene tener un plan B si acostumbras manejar por The Embarcadero, el centro, Marina o la zona del Golden Gate Park.

Como suele ocurrir con este tipo de eventos masivos, las afectaciones no se limitarán al recorrido de los corredores. También habrá retrasos en el transporte, accesos restringidos en distintos barrios y una reapertura gradual de las vías conforme avance la competencia. Si necesitas conducir ese día, lo más recomendable será salir con más tiempo, ajustar tu horario habitual de trabajo o considerar rutas alternativas para evitar quedar atrapado en el tráfico.

¿CUÁNDO COMIENZA LA SAN FRANCISCO MARATHON 2026?

La San Francisco Marathon 2026 arrancará el domingo 26 de julio con la primera salida del maratón completo a las 5:15 a.m., desde la intersección de Mission Street y The Embarcadero, una zona donde muchos residentes latinos suelen tomar el Muni o caminar hacia el Financial District para sus trabajos de early shift.

El recorrido atravesará algunos de los sectores más transitados de la ciudad, entre ellos:

Financial District

Fisherman’s Wharf

Marina District

Presidio

Outer Richmond

Golden Gate Park

Haight-Ashbury

Mission District

Potrero Hill

South Beach

Las calles irán reabriendo progresivamente una vez que el último corredor haya pasado por cada tramo, por lo que los horarios de reapertura pueden variar ligeramente según el ritmo de la carrera.

El evento se realizará el domingo 26 de julio (Foto: Maratón de San Francisco)

PRINCIPALES CALLES Y ZONAS CON CIERRES

A continuación, te presento un resumen con las restricciones más importantes anunciadas para la jornada, organizado por zona para facilitar la consulta rápida antes de salir de casa.

Zona Calles afectadas Horario aproximado The Embarcadero y Financial District The Embarcadero/King Street (sentido norte entre 3rd Street y Broadway) y The Embarcadero (sur entre Broadway y Harrison) 12:01 a.m. a 3:00 p.m. Fisherman’s Wharf Jefferson Street entre Powell Street y Hyde Street 5:00 a.m. a 10:30 a.m. Marina District Bay Street, Laguna Street y Marina Boulevard 5:00 a.m. a 9:00 a.m. Presidio Old Mason Street, Crissy Field Avenue y accesos al puente 4:30 a.m. a 10:00 a.m. Richmond District 26th Avenue y 27th Avenue entre Fulton Street y Lake Street Desde primeras horas de la mañana Golden Gate Park Cruces norte-sur con fuertes restricciones 6:00 a.m. a 11:00 a.m. Haight Diversas intersecciones y cruces 6:30 a.m. a 11:45 a.m. Market Street Sector de Duboce Avenue y Guerrero Street 6:30 a.m. a 12:00 p.m. Mission y Potrero Hill Áreas cercanas a 15th, 16th y 17th Streets 6:45 a.m. a 12:30 p.m. Dogpatch y Oracle Park Third Street y Terry Francois Boulevard 7:00 a.m. a 12:30 p.m.

¿QUÉ OCURRIRÁ EN THE EMBARCADERO Y EL CENTRO?

La mayor afectación estará concentrada en The Embarcadero, donde permanecerán cerrados importantes tramos durante gran parte del día, justo en una zona clave para quienes trabajan en el centro y usan el carro o el Muni a diario.

Las restricciones incluyen:

Cierre del carril norte de The Embarcadero/King Street entre 3rd Street y Broadway.

Cierre del carril sur de The Embarcadero entre Broadway y Harrison Street.

Restricciones que comenzarán poco después de la medianoche y se extenderán hasta aproximadamente las 3:00 p.m.

Se espera que esta sea una de las zonas con mayor congestión vehicular durante toda la mañana, especialmente para quienes se dirigen a trabajar al Financial District, toman el ferry o se mueven hacia los muelles turísticos donde muchos latinos tienen empleos en servicios y restaurantes.

MARINA, PRESIDIO Y ACCESO AL GOLDEN GATE BRIDGE

Quienes necesiten dirigirse hacia el norte de la ciudad también encontrarán importantes restricciones en Marina y Presidio, zonas muy frecuentadas los fines de semana por familias hispanas que salen a caminar, hacer picnic o tomar fotos cerca del puente.

Entre las principales medidas destacan:

Cierre de Bay Street en dirección oeste.

Cierre de Laguna Street entre Bay Street y Marina Boulevard.

Restricciones sobre Marina Boulevard hasta Yacht Road.

Sin acceso al Golden Gate Bridge a través del Presidio entre las 4:30 a.m. y las 10:00 a.m.

Cierre de Old Mason Street y Crissy Field Avenue durante ese mismo periodo.

La buena noticia es que el tráfico vehicular sobre el Golden Gate Bridge permanecerá abierto en ambos sentidos durante toda la competencia, por lo que los viajes hacia el condado de Marin seguirán siendo posibles, aunque con demoras en los accesos.

Además:

La acera este reabrirá para peatones y ciclistas a las 9:00 a.m.

La acera oeste volverá a estar disponible para bicicletas a las 10:00 a.m.

RICHMOND, GOLDEN GATE PARK Y HAIGHT

En la zona oeste de la ciudad también habrá restricciones importantes, lo que afectará rutas habituales de paseo de fin de semana, como los trayectos familiares hacia Golden Gate Park o las visitas a Haight-Ashbury.

Las autoridades informaron que:

26th Avenue y 27th Avenue permanecerán cerradas entre Fulton Street y Lake Street.

Los cruces en California Street, Clement Street, Geary Boulevard, Balboa Street y Cabrillo Street funcionarán de manera intermitente.

Para quienes deban cruzar Golden Gate Park de norte a sur, la recomendación es utilizar 19th Avenue/Park Presidio Boulevard, aunque se anticipan demoras considerables entre las 6:00 a.m. y las 11:00 a.m.

En Upper Haight, el principal cruce recomendado será Kezar Drive, mientras que en Lower Haight se sugiere utilizar Steiner Street y Fillmore Street, aunque también se esperan largos tiempos de espera durante la mañana del domingo.

MISSION, POTRERO HILL, DOGPATCH Y ORACLE PARK

Otra de las zonas con mayores complicaciones será el sector sur de la ciudad, que incluye barrios con alta presencia de residentes hispanos, como Mission y zonas de Potrero Hill, además del corredor hacia Dogpatch y el área de Oracle Park.

Las recomendaciones oficiales incluyen:

Utilizar Highway 101 o Interstate 280 para desplazamientos norte-sur.

Considerar que cruces como Valencia Street, South Van Ness Avenue, Folsom Street, Bryant Street y Potrero Avenue seguirán abiertos parcialmente, pero con largas filas.

También habrá fuertes afectaciones en:

Third Street, entre Mariposa Street y 20th Street.

Terry Francois Boulevard, en el área de Oracle Park, Mission Rock y South Beach, que permanecerá cerrada durante la competencia.

Si sueles ir al estadio de los Giants, trabajar en la zona de Mission Bay o usar Third Street para conectar con otras partes de la ciudad, es clave que revises tu ruta antes de salir.

CAMBIOS EN MUNI Y TRANSPORTE PÚBLICO

Además de los cierres viales, la San Francisco Municipal Transportation Agency (SFMTA) confirmó que numerosas rutas de Muni operarán con desvíos temporales y posibles retrasos, algo especialmente relevante para quienes dependen del bus para ir a trabajar temprano o llevar a los niños a actividades dominicales.

Entre las principales afectaciones se encuentran:

Paradas que dejarán de prestar servicio temporalmente.

Retrasos durante toda la mañana, especialmente en líneas que cruzan Golden Gate Park y el área del waterfront.

Cambios de recorrido conforme avance la carrera.

Reanudación gradual del servicio una vez que las calles sean reabiertas.

Los usuarios del transporte público deben revisar las alertas en tiempo real antes de salir para confirmar cuál es la parada disponible más cercana. Lo más práctico será consultar la app oficial de SFMTA, Google Maps o aplicaciones de movilidad como Moovit, que suelen reflejar los desvíos especiales por eventos deportivos.

Todas las calles cerradas y desvíos del domingo 26 de julio por la Maratón de San Francisco (Foto: Maratón de San Francisco)

RUTAS ALTERNATIVAS RECOMENDADAS PARA CONDUCTORES

Si necesitas conducir durante la mañana del domingo, estas son algunas de las opciones sugeridas por las autoridades para reducir el impacto de los cierres y evitar los puntos de mayor congestión.

Trayecto Alternativa recomendada Hacia el norte por Marina Van Ness Avenue Cruce norte-sur por Golden Gate Park 19th Avenue / Park Presidio Boulevard Upper Haight Kezar Drive Lower Haight Steiner Street y Fillmore Street Mission y Potrero Hill Interstate 280 y Highway 101

Planificar el recorrido con anticipación puede marcar una gran diferencia, especialmente entre las primeras horas de la mañana y el mediodía, cuando se concentrará la mayor parte de las restricciones por la San Francisco Marathon 2026 y muchas personas aún estarán saliendo de casa rumbo al trabajo, a la iglesia o a reuniones familiares en distintos puntos de la ciudad.

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