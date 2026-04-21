Si manejas en Nueva York, ya sabes que estacionar en la calle puede ser casi tan complicado como cruzar Manhattan en hora pico. Entre el tráfico de Brooklyn, las calles estrechas del Bronx, la búsqueda eterna de lugar en Queens o la paciencia que exige mover el carro antes de que pase la barredora, el sistema de Alternate Side Parking, o ASP, forma parte de la vida diaria de miles de conductores en la ciudad. Para muchos neoyorquinos hispanos, especialmente quienes trabajan largas jornadas, llevan a sus hijos a la escuela o dependen del auto para moverse entre boroughs, conocer estas suspensiones no es un detalle menor: es una forma práctica de evitar multas, ahorrar tiempo y organizar mejor la semana en una ciudad donde todo se mueve rápido.

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¿QUÉ SIGNIFICA QUE SE SUSPENDA EL ASP?

Cuando el ASP está suspendido, puedes dejar tu vehículo estacionado sin moverlo durante el horario habitual de limpieza de calles. Sin embargo, eso no significa que se levanten todas las restricciones: siguen vigentes las reglas por hidrantes, zonas de carga, áreas prohibidas y cualquier señal específica publicada en tu cuadra.

El estacionamiento alterno en Nueva York suele suspenderse algunos días especiales del año (Foto: AP)

CALENDARIO OFICIAL DE SUSPENSIONES DEL ASP EN 2026

Aquí tienes las fechas organizadas para que las consultes fácilmente. Algunas ya pasaron, pero el listado completo sirve como referencia útil para todo el año.

Invierno y comienzos de año

1 de enero: Nochevieja.

6 de enero: Día de los Reyes Magos.

19 de enero: Día de Martin Luther King Jr.

12 de febrero: Cumpleaños de Abraham Lincoln.

16 de febrero: Día del Presidente (Cumpleaños de George Washington) y víspera del Año Nuevo Lunar.

17 de febrero: Año Nuevo Lunar.

18 de febrero: Miércoles de Ceniza.

Primavera

3 de marzo: Purim.

20 y 21 de marzo: Eid-Al-Fitr.

2 de abril: Jueves Santo y Pascua.

3 de abril: Viernes Santo y Pascua.

8 de abril: Pascua judía.

9 de abril: Pascua judía y Jueves Santo ortodoxo.

10 de abril: Viernes Santo ortodoxo.

Finales de primavera

14 de mayo: Solemnidad de la Ascensión

22 y 23 de mayo: Shavuot.

25 de mayo: Día de los Caídos (Memorial Day).

27 y 28 de mayo: Eid-Al-Adha.

Verano

19 de junio: Juneteenth.

3 y 4 de julio: Día de la Independencia.

23 de julio: Tisha B’Av.

15 de agosto: Fiesta de la Asunción.

Otoño

7 de septiembre: Día del Trabajo.

12 y 13 de septiembre: Rosh Hashaná.

21 de septiembre: Yom Kippur.

26 y 27 de septiembre: Sucot.

Octubre y fin de año

3 de octubre: Shemini Atzeret.

4 de octubre: Simjat Torá.

12 de octubre: Día de la Herencia Italiana y Día de los Pueblos Indígenas.

1 de noviembre: Día de Todos los Santos.

3 de noviembre: Día de las elecciones.

8 de noviembre: Diwali.

11 de noviembre: Día de los Veteranos.

26 de noviembre: Día de Acción de Gracias.

8 de diciembre: Inmaculada Concepción.

25 de diciembre: Navidad.

UN CONSEJO PRÁCTICO PARA EVITAR MULTAS

Si estacionas en la ciudad con frecuencia, lo mejor es revisar siempre las señales de tu propia calle o consultar el mapa oficial del Departamento de Transporte de Nueva York. En una misma avenida puede haber reglas distintas según el lado, el horario o el día, y ese detalle puede costarte una multa si no lo verificas. Además, aunque el ASP esté suspendido, no olvides que siguen aplicando otras restricciones locales.

En Nueva York, donde muchos viven entre el subway, el bus y el carro, tener este calendario a mano puede ahorrarte más de un disgusto. Guardarlo en el celular o compartirlo con la familia puede ser una decisión simple, pero muy útil para quienes hacen vida en la ciudad.

Nueva York es una de las ciudades en las que más autos se conducen en Estados Unidos (Foto referencial: Freepik)

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