En California es obligatorio contar con un seguro médico y aún hay plazo para inscribirse o cambiar de plan a través de Obamacare (Covered California). No tener cobertura puede generar consecuencias económicas, como multas en la declaración de impuestos, además de dejar a las personas expuestas ante gastos elevados en caso de una emergencia de salud. El tema cobra relevancia porque el período de inscripción abierta de la Ley de Cuidado de la Salud a Bajo Precio (ACA) ya está en marcha.

En la mayoría de los estados se extiende del 1 de noviembre al 15 de enero, pero California amplió el plazo hasta el 31 de enero, lo que brinda más tiempo a quienes aún no tienen seguro o desean modificar su cobertura.

Actualmente, más de 24 millones de estadounidenses obtienen su seguro médico a través del Obamacare; sin embargo, especialistas advierten que 2026 podría traer el mayor aumento de costos desde que la ley entró en vigor, debido al incremento del costo mensual del seguro y a la expiración de subsidios que hasta ahora ayudaban a reducir los pagos de muchas familias de clase media.

“Es una situación de alto riesgo para la gente”, afirmó Stacie Dusetzina, profesora de políticas de salud en la Universidad de Vanderbilt según Telemundo. “Si se trata de elegir entre pagar la comida, la luz y la calefacción o un seguro médico cuya necesidad se desconoce, es difícil seguir pagándolo dado el gran porcentaje del presupuesto que representa actualmente”.

Expertos alertan que las primas podrían subir con fuerza en 2026 debido al fin de subsidios y al aumento de costos de las aseguradoras. (Foto: Freepik)

Según un análisis de KFF, las aseguradoras están aumentando el costo mensual del seguro en un promedio del 30 % en varios estados.

Gideon Lukens, experto en políticas de salud pública, señaló que “los aumentos en las primas son los mayores que hemos visto desde que se crearon los mercados de seguros de la ACA”.

Asimismo, advirtió que, sin los subsidios adicionales, algunas personas podrían pagar hasta un 114 % más.

Si estos apoyos no se renuevan, la Oficina de Presupuesto del Congreso estima que 3.8 millones de personas podrían perder su cobertura cada año.

Los expertos advierten que quedarse sin cobertura puede implicar graves riesgos financieros ante una emergencia médica. (Foto: Freepik)

Lukens, quien actualmente se desempeña como Director de Investigación y Análisis de Datos en el equipo de políticas de salud del Center on Budget and Policy Priorities (CBPP), alertó que muchas familias mayores tendrían que asumir el costo total del seguro: “Volveremos a un sistema con un límite máximo de beneficios”, dijo, al señalar que parejas cercanas a los 60 años podrían enfrentar aumentos de miles de dólares al año.

Aunque algunas personas consideran quedarse sin seguro para reducir gastos, los expertos lo desaconsejan.

“Esto sucede cuando las personas no pueden costear la cobertura”, afirmó el Dr. Adam Gaffney. “No es una situación en la que la mayoría de la gente quiera estar”.

Por ello, las autoridades recomiendan aprovechar el período de inscripción abierta y analizar con cuidado las opciones disponibles antes de que venza el plazo en California.

Inscribirte en Obama Care: sigue estos pasos

Para inscribirte al seguro médico en California, debes acceder al portal oficial de Covered California. El periodo de inscripción abierta para 2026 está vigente actualmente y termina el 31 de enero. Solo necesitas crear una cuenta en línea, ingresar tus datos personales y comprobantes de ingresos para comparar planes y verificar si calificas para subsidios que reduzcan tu pago mensual.

Si prefieres asistencia personalizada, puedes realizar el proceso por teléfono llamando al (800) 300-0213 o acudir con un agente certificado de forma gratuita.

Ten a la mano tu número de Seguro Social o documentos de inmigración y tu información fiscal reciente para completar la solicitud y asegurar que tu cobertura comience lo antes posible.

