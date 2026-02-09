Bad Bunny no solo cantó en el show de medio tiempo del Super Bowl LX, sino que llenó de referencias latinas el evento deportivo más visto de todo Estados Unidos que en este 2026 captó la atención de 135.4 millones de espectadores. Y es que este no solo fue totalmente en español, salvo Lady Gaga interpretando ‘Die With a Smile’ (versión salsa), sino que incluyó diversos momentos que todo latinoamericano pudo reconocer perfectamente: una boda real donde un niño se queda dormido sobre tres sillas, la presencia de La Marqueta, un campo de caña de azúcar, la Casita, los países del continente mencionados con orgullo, entre otros. Sin embargo, hubo un acti que todo nacido en Puerto Rico pudo identificar rápidamente y comprendió que no se trataba de una acrobacia, sino de una crítica y algo disruptivo: el ‘Conejo Malo’ escaló un poste eléctrico mientras interpretaba “El Apagón”. Esto fue una crítica frontal a la precariedad del sistema energético en Puerto Rico y a la negligencia institucional tras los desastres naturales. Aquí te cuento lo que sabemos sobre este acto y su gran significado.

Cuando Benito se trepó hasta lo más alto de uno de esos postes y miró directo a la cámara, estaba haciendo algo más que una acrobacia. (Foto: EFE/EPA/CHRIS TORRES / CHRIS TORRES

“El Apagón”, una canción de protesta

El show estuvo lleno de escenas de vida cotidiana que cualquier boricua o latino en Nueva York, Orlando, Chicago o Houston reconoce al instante: banderas, jíbaros, bodas latinas, jugadas de dominó, venta de comida y refrescos en la calle, etc.

El momento en que el cantante trepó los postes llegó con “El Apagón”, una canción que ya es himno de protesta contra los apagones constantes y el fracaso del sistema eléctrico en la isla. Al llenar el escenario de obreros, jíbaros y técnicos trepándolos mientras echaban chispas y explotaban, Bad Bunny llevó a millones de hogares estadounidenses una realidad que los puertorriqueños viven a oscuras desde hace años. No era solo un efecto especial: era decirle al mundo “esto pasa en mi casa”.

El momento de los postes llegó con “El Apagón”, una canción que ya es himno de protesta contra los apagones constantes y el fracaso del sistema eléctrico en la isla. (Foto: EFE)

Crisis energética en Puerto Rico

Cuando él también subió a lo más alto de una de las estructuras reclamó visibilidad en el evento deportivo más poderoso de Estados Unidos y se mostró encima de un sistema roto, que afecta a miles de familias que amanecen o se van a dormir sin electricidad. Y es que las torres eléctricas simbolizan la lucha constante contra la burocracia y la falta de inversión para tener mejor servicio.

Además, en el país se suelen pagar tarifas de electricidad más altas que el promedio de EE.UU. mientras que la falta del servicio sigue siendo una rutina y el recibo se cobra con puntualidad.

Todo esto tuvo un peso emocional profundo para los puertorriqueños que miraron el Super Bowl desde apartamentos en Nueva York, cuartos rentados en Florida o trailas en Texas, y hasta un recordatorio de por qué muchos decidieron salir de su país, ya sea por huracanas, crisis eléctrica, abandono político, entre otros motivos.

Setlist de Bad Bunny en el Super Bowl LX

Tití Me preguntó

Yo Perreo Sola

EoO

Voy a llevarte pa PR

Monaco

Die With a Smile (versión salsa)

Baile inolvidable

Nuevayol

Lo que le pasó a Hawaii

El Apagón

Café con Ron

Debí tirar más fotos - DtMF

