Target quiere ayudar a sus clientes a celebrar del Día de Acción de Gracias (Thanksgiving Day) sin gastar una fortuna. La cadena minorista anunció el miércoles 5 de noviembre que lanzará su canasta de comida de Acción de Gracias más económica hasta la fecha, diseñada para alimentar a una familia de cuatro por menos de $20 antes de impuestos, es decir, menos de $5 por persona.
Esta oferta incluye siete productos esenciales para preparar una cena clásica de Acción de Gracias sin complicaciones. Entre los artículos destacan:
- Good & Gather frozen turkey de hasta 10 libras
- 5 libras de papas russet de Good & Gather
- Ocean Spray Jellied Cranberry Sauce
- Stove Top Stuffing Mix
- Heinz Home Style Roasted Turkey Gravy
- Favorite Day French bread
- Good & Gather frozen corn
Con esta selección, Target busca ofrecer una experiencia completa de cena navideña sin que tu presupuesto se vea afectado.
Además de la canasta económica, los clientes pueden aprovechar otros productos de Thanksgiving a precios reducidos. Por ejemplo, el pavo Good & Gather se venderá a $0.79 la libra, el mismo precio que el año pasado, a pesar del aumento de los costos. También estarán disponibles pasteles de la marca, como apple y pumpkin, a $5 cada uno entre el 16 y el 29 de noviembre.
Pero Target no es el único minorista con ofertas especiales para Thanksgiving. Amazon también lanzó su propia canasta para cinco personas a $25, disponible del 12 al 27 de noviembre. Este paquete incluye un pavo Butterball de 8 libras, crescent rolls y una variedad de guarniciones preelaboradas como stuffing, puré de papas, green bean casserole y cranberry relish, además de un pastel a elección entre pecan, pumpkin o sweet potato.
Por su parte, Walmart anunció el regreso de su Thanksgiving Savings Basket por tercer año consecutivo. Con un precio de $40 para un grupo de 10 personas, esta canasta incluye más de 20 artículos, que van desde productos frescos como papas, arándanos y zanahorias baby, hasta preparaciones listas como masa para pasteles, macarrones con queso y un pavo Butterball de 13.5 libras.
