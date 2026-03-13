El Día de San Patricio en Nueva York no solo pinta de verde la Quinta Avenida: también remueve toda la rutina de quienes usan el metro a diario para ir al trabajo, llevar a los niños a la escuela o visitar a la familia en Queens, el Bronx o Brooklyn o ir al gran desfile de la ciudad. En 2026, la MTA programó varios cambios en líneas clave justo para ese día, y muchos de esos ajustes impactan directamente a la comunidad que se mueve entre Jackson Heights, Washington Heights, el sur del Bronx y los barrios de Brooklyn, donde el español se escucha en cada esquina. Por eso, antes de ponerte la camiseta verde, salir rumbo al evento o aprovechar el día para hacer horas extra, es importante revisar cómo quedará el servicio para no quedarte varado en una estación ni perder tiempo en trayectos que se podrían evitar con un poco de planificación.

Durante la jornada de San Patricio, varios trenes harán menos paradas o cambiarán su ruta habitual, algo que puede afectar a quienes dependen del metro para conectar con sus trabajos en Manhattan o con negocios familiares en los barrios hispanos. Muchos latinos que viven en Queens, por ejemplo, combinan la línea 7 con otras rutas para llegar a restaurantes, bodegas, salones de belleza o pequeños comercios donde el español es la lengua principal, y cualquier desvío puede significar llegar tarde a abrir el local. Tener claros los horarios y tramos afectados ayuda a reorganizar el viaje, salir unos minutos antes y evitar sorpresas incómodas en plena hora pico.

Espectadores del Desfile del Día de San Patricio en Nueva York (Foto: AFP)

Nueva York es una ciudad donde las celebraciones culturales y religiosas conviven con el ritmo acelerado del transporte público, y la comunidad hispana forma parte esencial de ese equilibrio. El Día de San Patricio se vive distinto según el barrio: mientras unos se acercan a Midtown para ver el desfile, otros prefieren quedarse en su vecindario, reuniéndose en casa o en la iglesia, pero todos dependen de que el metro funcione razonablemente bien para moverse entre boroughs. En ese contexto, entender qué pasa con las líneas, es clave para quienes viajan desde zonas tradicionalmente latinas como Mott Haven, Fordham, Sunset Park o Flatbush.

También hay que pensar en quienes visitan Nueva York desde otros estados o países hispanohablantes y se quedan en casas de familiares en Queens, el Bronx o Brooklyn. Muchos turistas latinos llegan con la idea de vivir el ambiente del desfile de San Patricio, probar comida típica irlandesa y, al mismo tiempo, disfrutar de los sabores de la cocina mexicana, dominicana, puertorriqueña o ecuatoriana que se consigue en los vecindarios hispanos de la ciudad. Si no están familiarizados con los cambios en el metro, es fácil que se confundan en estaciones como Times Sq–42 St o Grand Central, por lo que una guía detallada de las modificaciones les puede ahorrar estrés, sobre todo si viajan con niños o adultos mayores.

Por último, esta fecha es una buena oportunidad para recordar que la red del metro de Nueva York está en constante mantenimiento y que muchos de los trabajos programados buscan mejorar la seguridad y la frecuencia de los trenes que usamos todos los días. La comunidad latina, que ha echado raíces en barrios como Jackson Heights, Corona, Inwood, Bushwick o el Lower East Side, necesita información en español, contextualizada y escrita con el mismo lenguaje que usamos al hablar con nuestros vecinos, para poder tomar decisiones rápidas sobre qué líneas evitar, dónde hacer trasbordos y cuánto tiempo extra sumar al viaje durante el Día de San Patricio.

El Metro de Nueva York mueve a millones de ciudadanos todos los días (Foto: MTA)

CAMBIOS EN EL METRO DE NUEVA YORK PARA EL 17 DE MARZO

Línea 7

Línea Vigencia / horario Cambio Tramo / estaciones afectadas Alternativas básicas 7 (Flushing‑bound) 1.er trimestre 2026 Se salta 103 St–Corona Plaza 103 St–Corona Plaza (usar Junction Blvd o 111 St) 7 a 111 St (hacia Manhattan) o a Junction Blvd (hacia Flushing) y trasbordo 7 expreso Manhattan‑bound Hasta mediados de mayo 2026 7 expreso se salta 74 St–Broadway (solo se detiene el local) 74 St–Broadway Usar 7 local; trasbordos a E F M R en Jackson Hts–Roosevelt Av o 61 St–Woodside 7 Manhattan‑bound Hasta mediados de mayo 2026 Se salta 69 St y 52 St; en 61 St–Woodside todos los trenes usan andén hacia Flushing 69 St, 52 St, 61 St–Woodside Usar 74 St–Broadway, 61 St–Woodside o 46 St–Bliss St y trasbordar 7 17 de marzo, 12:45 a. m.–5:00 a. m. Sin servicio entre Queensboro Plaza y 34 St–Hudson Yards Queensboro Plaza–34 St–Hudson Yards Buses gratis Q93 (Queensboro–Vernon Blvd) y Q92 (Times Sq–34 St); usar E F N R entre Queens y Manhattan

Línea 6

Línea Vigencia / horario Cambio Tramo / estaciones afectadas Alternativas básicas 6 expreso Pelham Bay‑bound 16‑20 marzo, lun‑vie, 1:00–3:30 p. m. Corre local 3 Av–138 St–Parkchester Sin buses; para en todas las estaciones 6 expreso Manhattan‑bound 16‑20 marzo, lun‑vie, 10:00 a. m.–1:00 p. m. Corre local Parkchester–3 Av–138 St Sin buses; más paradas 6 16‑20 marzo, lun‑vie, 9:45 a. m.–3:30 p. m. Menos trenes, algunos terminan en 3 Av–138 St Bronx, al norte de 3 Av–138 St Trasbordar en 3 Av–138 St; conexión accesible en 125 St 6 downtown 16‑20 marzo, lun‑vie, 10:45 p. m.–5:00 a. m. Se salta Longwood Av, E 149 St, E 143 St, Cypress Av y Brook Av Esas estaciones del Bronx Para ellas, 6 a 3 Av–138 St (norte) o a Hunts Point Av (sur) y trasbordar 6 downtown 16‑20 marzo, lun‑vie, 11:45 p. m.–5:00 a. m. Corre expreso, solo para en 14 St–Union Sq Grand Central–42 St–Brooklyn Bridge–City Hall Usar 4/6 local entre 33 St y Canal St y trasbordar en 14 St–Union Sq o Grand Central

Línea 5

Línea Vigencia / horario Cambio Tramo / estaciones afectadas Alternativas básicas 5 Flatbush‑bound Desde 16 marzo, hasta mediados de abril, días y noches Se salta Newkirk Av–Little Haiti Newkirk Av–Little Haiti (usar Beverly Rd) Hacia Manhattan: 5 a Flatbush Av–Brooklyn College y trasbordo; hacia Flatbush: 5 a Sterling St y trasbordo

Línea 4

Línea Vigencia / horario Cambio Tramo / estaciones afectadas Alternativas básicas 4 Woodlawn‑bound Hasta septiembre 2026 Se salta Burnside Av Burnside Av (usar 176 St o 183 St) Para Burnside, 4 a 183 St (norte) o a 176 St (sur) y trasbordar 4 Manhattan‑bound 17,18,20 marzo, mar, mié, vie, 9:45 a. m.–3:00 p. m. Se salta Mosholu Pkwy Mosholu Pkwy Para la estación, 4 a Bedford Park Blvd–Lehman College (norte) o a Woodlawn (sur) y trasbordar 4 downtown local 17‑20 marzo, mar‑vie, 12:45 a. m.–5:00 a. m. Corre expreso, solo para en 14 St–Union Sq Grand Central–42 St–Brooklyn Bridge–City Hall Usar 4/6 local, trasbordar en 14 St–Union Sq o Grand Central

Línea 2

Línea Vigencia / horario Cambio Tramo / estaciones afectadas Alternativas básicas 2 Flatbush‑bound Desde 16 marzo, hasta mediados de abril Se salta Newkirk Av–Little Haiti Newkirk Av–Little Haiti (usar Beverly Rd) Igual que el 5: trasbordos en Flatbush Av–Brooklyn College y Sterling St 2 17 marzo, mar, 9:45 a. m.–2:00 p. m. Sin servicio en Wakefield–241 St Nereid Av–Wakefield–241 St Usar bus Bx39 con trasbordo en Nereid Av 2 16‑18 marzo, lun‑mié, 11:30 p. m.–5:00 a. m. Sin servicio entre Chambers St y Atlantic Av–Barclays Ctr (opera en dos secciones) Chambers St–Atlantic Av–Barclays Ctr Para cruzar entre Manhattan y Brooklyn, usar 4, N o R y trasbordos en Times Sq–42 St, South Ferry y Atlantic Av–Barclays Ctr

42 Street Shuttle (S)

Línea Vigencia / horario Cambio Tramo afectado Alternativas básicas S 17‑18 marzo, mar‑mié, 12:01–6:00 a. m. Servicio nocturno adicional Times Sq–42 St–Grand Central–42 St Conecta con múltiples líneas durante los trabajos nocturnos

Línea Q

Línea Vigencia / horario Cambio Tramo / estaciones afectadas Alternativas básicas Q Manhattan‑bound 17‑20 y 24‑27 marzo, mar‑vie, 9:45 a. m.–3:00 p. m. (excepto jue 19) Se salta Avenue M, J, H, Cortelyou Rd, Beverley Rd y Parkside Av Esas estaciones de Brooklyn Usar Newkirk Plaza, Church Av o Prospect Park y trasbordar a Q hacia Coney Island; desde esas estaciones, Q a Church Av, Newkirk Plaza o Kings Hwy y trasbordar hacia Manhattan Q 16‑20, 23‑27, 30 marzo y 3‑9 abril, lun‑vie, 11:30 p. m.–5:00 a. m. Corre cada 30 minutos, en dos secciones 96 St–Atlantic Av–Barclays Ctr y Atlantic Av–Barclays Ctr–Coney Island Trasbordar en Atlantic Av–Barclays Ctr; algunos trenes salen desde 7 Av y Prospect Park (andén Coney Island)

Línea L

Línea Vigencia / horario Cambio Estaciones afectadas Alternativas básicas L Mar y jue, 1:30–5:00 a. m. Todos los trenes abordan desde el andén hacia 8 Av 3 Av y 1 Av (Manhattan) Seguir señalización; algunas noches el cambio se suspende

Línea N

Línea Vigencia / horario Cambio Tramo afectado Alternativas básicas N 17‑20 marzo, mar‑vie, 11:45 p. m.–5:00 a. m. Sin servicio entre Queensboro Plaza y Times Sq–42 St; opera en dos secciones Queensboro Plaza–Times Sq–42 St Usar 7, E, F o R entre Queens y Manhattan; trasbordos en Queensboro Plaza, Times Sq–42 St y Grand Central–42 St

Línea J

Línea Vigencia / horario Cambio Tramo / estaciones afectadas Alternativas básicas J Hasta 3.er trimestre 2026, mar‑vie, 9:15 a. m.–3:30 p. m. (excepto 12 marzo y 9 abril) Servicio reducido, trenes cada 10 minutos Recorrido habitual Considerar más tiempo de espera J Manhattan‑bound Mismo periodo y horario Se salta Chauncey St, Halsey St, Gates Av y Kosciuszko St Esas estaciones de Brooklyn Para ellas, J a Myrtle Av y trasbordar hacia Jamaica; desde esas estaciones, J a Broadway Junction y trasbordar hacia Manhattan

Línea G

Línea Vigencia / horario Cambio Tramo afectado Alternativas básicas G 17‑18 y 19‑20 marzo, 9:45 p. m.–5:00 a. m. Sin servicio entre Bedford–Nostrand Avs y Court Sq Bedford–Nostrand Avs–Court Sq Buses gratis B98; trasbordos a otras líneas en Bedford–Nostrand, Metropolitan Av, Nassau Av, etc.

Línea D

Línea Vigencia / horario Cambio Estaciones afectadas Alternativas básicas D downtown 16‑19 marzo, lun‑jue, 11:15 p. m.–5:00 a. m. Se salta 174‑175 Sts, 170 St, 167 St, 161 St–Yankee Stadium y 155 St Esas estaciones del Bronx y Upper Manhattan Para ellas, D a 145 St (sur) o a Tremont Av (norte) y trasbordar

Línea F

Línea Vigencia / horario Cambio Estaciones afectadas Alternativas básicas F Manhattan‑bound 17‑20 marzo, mar‑vie, 9:15 a. m.–3:30 p. m. Se salta Avenue P, Avenue N, Bay Pkwy y Avenue I; en 18 Av se usa andén hacia Coney Island Avenue P, N, Bay Pkwy, I, 18 Av Para estas estaciones, F a 18 Av y trasbordar hacia Coney Island; desde ellas, F a Kings Hwy y trasbordar hacia Manhattan

Línea B

Línea Vigencia / horario Cambio Tramo afectado Alternativas básicas B Brighton Beach‑bound 17‑20 y 24‑27 marzo, mar‑vie, 10:00 a. m.–3:00 p. m. (excepto jue 19) Corre local Prospect Park–Kings Hwy Todos los trenes paran en estaciones intermedias; sin buses de reemplazo

Las modernas fare gates son la manera de ingresar a las estaciones del Metro de Nueva York, donde millones viajan para llegar a sus destinos (Foto: MTA)

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!