Pasajeros esperando su tren del Metro de Nueva York en una estación del sistema de transporte público (Foto: AFP)
Pasajeros esperando su tren del Metro de Nueva York en una estación del sistema de transporte público (Foto: AFP)
Pedro Bustamante
Pedro Bustamante

El no solo pinta de verde la Quinta Avenida: también remueve toda la rutina de quienes usan el metro a diario para ir al trabajo, llevar a los niños a la escuela o visitar a la familia en Queens, el Bronx o Brooklyn o ir al gran desfile de la ciudad. En 2026, la MTA programó varios cambios en líneas clave justo para ese día, y muchos de esos ajustes impactan directamente a la comunidad que se mueve entre Jackson Heights, Washington Heights, el sur del Bronx y los barrios de Brooklyn, donde el español se escucha en cada esquina. Por eso, antes de ponerte la camiseta verde, salir rumbo al evento o aprovechar el día para hacer horas extra, es importante revisar cómo quedará el servicio para no quedarte varado en una estación ni perder tiempo en trayectos que se podrían evitar con un poco de planificación.

Durante la jornada de San Patricio, varios trenes harán menos paradas o cambiarán su ruta habitual, algo que puede afectar a quienes dependen del metro para conectar con sus trabajos en Manhattan o con negocios familiares en los barrios hispanos. Muchos latinos que viven en Queens, por ejemplo, combinan la línea 7 con otras rutas para llegar a restaurantes, bodegas, salones de belleza o pequeños comercios donde el español es la lengua principal, y cualquier desvío puede significar llegar tarde a abrir el local. Tener claros los horarios y tramos afectados ayuda a reorganizar el viaje, salir unos minutos antes y evitar sorpresas incómodas en plena hora pico.

Espectadores del Desfile del Día de San Patricio en Nueva York (Foto: AFP)
Espectadores del Desfile del Día de San Patricio en Nueva York (Foto: AFP)

Nueva York es una ciudad donde las celebraciones culturales y religiosas conviven con el ritmo acelerado del transporte público, y la comunidad hispana forma parte esencial de ese equilibrio. El Día de San Patricio se vive distinto según el barrio: mientras unos se acercan a Midtown para ver el desfile, otros prefieren quedarse en su vecindario, reuniéndose en casa o en la iglesia, pero todos dependen de que el metro funcione razonablemente bien para moverse entre boroughs. En ese contexto, entender qué pasa con las líneas, es clave para quienes viajan desde zonas tradicionalmente latinas como Mott Haven, Fordham, Sunset Park o Flatbush.

También hay que pensar en quienes visitan Nueva York desde otros estados o países hispanohablantes y se quedan en casas de familiares en Queens, el Bronx o Brooklyn. Muchos turistas latinos llegan con la idea de vivir el ambiente del desfile de San Patricio, probar comida típica irlandesa y, al mismo tiempo, disfrutar de los sabores de la cocina mexicana, dominicana, puertorriqueña o ecuatoriana que se consigue en los vecindarios hispanos de la ciudad. Si no están familiarizados con los cambios en el metro, es fácil que se confundan en estaciones como Times Sq–42 St o Grand Central, por lo que una guía detallada de las modificaciones les puede ahorrar estrés, sobre todo si viajan con niños o adultos mayores.

Por último, esta fecha es una buena oportunidad para recordar que la red del metro de Nueva York está en constante mantenimiento y que muchos de los trabajos programados buscan mejorar la seguridad y la frecuencia de los trenes que usamos todos los días. La comunidad latina, que ha echado raíces en barrios como Jackson Heights, Corona, Inwood, Bushwick o el Lower East Side, necesita información en español, contextualizada y escrita con el mismo lenguaje que usamos al hablar con nuestros vecinos, para poder tomar decisiones rápidas sobre qué líneas evitar, dónde hacer trasbordos y cuánto tiempo extra sumar al viaje durante el Día de San Patricio.

El Metro de Nueva York mueve a millones de ciudadanos todos los días (Foto: MTA)
El Metro de Nueva York mueve a millones de ciudadanos todos los días (Foto: MTA)

CAMBIOS EN EL METRO DE NUEVA YORK PARA EL 17 DE MARZO

Línea 7

LíneaVigencia / horarioCambioTramo / estaciones afectadasAlternativas básicas
7 (Flushing‑bound)1.er trimestre 2026Se salta 103 St–Corona Plaza103 St–Corona Plaza (usar Junction Blvd o 111 St)7 a 111 St (hacia Manhattan) o a Junction Blvd (hacia Flushing) y trasbordo
7 expreso Manhattan‑boundHasta mediados de mayo 20267 expreso se salta 74 St–Broadway (solo se detiene el local)74 St–BroadwayUsar 7 local; trasbordos a E F M R en Jackson Hts–Roosevelt Av o 61 St–Woodside
7 Manhattan‑boundHasta mediados de mayo 2026Se salta 69 St y 52 St; en 61 St–Woodside todos los trenes usan andén hacia Flushing69 St, 52 St, 61 St–WoodsideUsar 74 St–Broadway, 61 St–Woodside o 46 St–Bliss St y trasbordar
717 de marzo, 12:45 a. m.–5:00 a. m.Sin servicio entre Queensboro Plaza y 34 St–Hudson YardsQueensboro Plaza–34 St–Hudson YardsBuses gratis Q93 (Queensboro–Vernon Blvd) y Q92 (Times Sq–34 St); usar E F N R entre Queens y Manhattan

Línea 6

LíneaVigencia / horarioCambioTramo / estaciones afectadasAlternativas básicas
6 expreso Pelham Bay‑bound16‑20 marzo, lun‑vie, 1:00–3:30 p. m.Corre local3 Av–138 St–ParkchesterSin buses; para en todas las estaciones
6 expreso Manhattan‑bound16‑20 marzo, lun‑vie, 10:00 a. m.–1:00 p. m.Corre localParkchester–3 Av–138 StSin buses; más paradas
616‑20 marzo, lun‑vie, 9:45 a. m.–3:30 p. m.Menos trenes, algunos terminan en 3 Av–138 StBronx, al norte de 3 Av–138 StTrasbordar en 3 Av–138 St; conexión accesible en 125 St
6 downtown16‑20 marzo, lun‑vie, 10:45 p. m.–5:00 a. m.Se salta Longwood Av, E 149 St, E 143 St, Cypress Av y Brook AvEsas estaciones del BronxPara ellas, 6 a 3 Av–138 St (norte) o a Hunts Point Av (sur) y trasbordar
6 downtown16‑20 marzo, lun‑vie, 11:45 p. m.–5:00 a. m.Corre expreso, solo para en 14 St–Union SqGrand Central–42 St–Brooklyn Bridge–City HallUsar 4/6 local entre 33 St y Canal St y trasbordar en 14 St–Union Sq o Grand Central

Línea 5

LíneaVigencia / horarioCambioTramo / estaciones afectadasAlternativas básicas
5 Flatbush‑boundDesde 16 marzo, hasta mediados de abril, días y nochesSe salta Newkirk Av–Little HaitiNewkirk Av–Little Haiti (usar Beverly Rd)Hacia Manhattan: 5 a Flatbush Av–Brooklyn College y trasbordo; hacia Flatbush: 5 a Sterling St y trasbordo

Línea 4

LíneaVigencia / horarioCambioTramo / estaciones afectadasAlternativas básicas
4 Woodlawn‑boundHasta septiembre 2026Se salta Burnside AvBurnside Av (usar 176 St o 183 St)Para Burnside, 4 a 183 St (norte) o a 176 St (sur) y trasbordar
4 Manhattan‑bound17,18,20 marzo, mar, mié, vie, 9:45 a. m.–3:00 p. m.Se salta Mosholu PkwyMosholu PkwyPara la estación, 4 a Bedford Park Blvd–Lehman College (norte) o a Woodlawn (sur) y trasbordar
4 downtown local17‑20 marzo, mar‑vie, 12:45 a. m.–5:00 a. m.Corre expreso, solo para en 14 St–Union SqGrand Central–42 St–Brooklyn Bridge–City HallUsar 4/6 local, trasbordar en 14 St–Union Sq o Grand Central

Línea 2

LíneaVigencia / horarioCambioTramo / estaciones afectadasAlternativas básicas
2 Flatbush‑boundDesde 16 marzo, hasta mediados de abrilSe salta Newkirk Av–Little HaitiNewkirk Av–Little Haiti (usar Beverly Rd)Igual que el 5: trasbordos en Flatbush Av–Brooklyn College y Sterling St
217 marzo, mar, 9:45 a. m.–2:00 p. m.Sin servicio en Wakefield–241 StNereid Av–Wakefield–241 StUsar bus Bx39 con trasbordo en Nereid Av
216‑18 marzo, lun‑mié, 11:30 p. m.–5:00 a. m.Sin servicio entre Chambers St y Atlantic Av–Barclays Ctr (opera en dos secciones)Chambers St–Atlantic Av–Barclays CtrPara cruzar entre Manhattan y Brooklyn, usar 4, N o R y trasbordos en Times Sq–42 St, South Ferry y Atlantic Av–Barclays Ctr

42 Street Shuttle (S)

LíneaVigencia / horarioCambioTramo afectadoAlternativas básicas
S17‑18 marzo, mar‑mié, 12:01–6:00 a. m.Servicio nocturno adicionalTimes Sq–42 St–Grand Central–42 StConecta con múltiples líneas durante los trabajos nocturnos

Línea Q

LíneaVigencia / horarioCambioTramo / estaciones afectadasAlternativas básicas
Q Manhattan‑bound17‑20 y 24‑27 marzo, mar‑vie, 9:45 a. m.–3:00 p. m. (excepto jue 19)Se salta Avenue M, J, H, Cortelyou Rd, Beverley Rd y Parkside AvEsas estaciones de BrooklynUsar Newkirk Plaza, Church Av o Prospect Park y trasbordar a Q hacia Coney Island; desde esas estaciones, Q a Church Av, Newkirk Plaza o Kings Hwy y trasbordar hacia Manhattan
Q16‑20, 23‑27, 30 marzo y 3‑9 abril, lun‑vie, 11:30 p. m.–5:00 a. m.Corre cada 30 minutos, en dos secciones96 St–Atlantic Av–Barclays Ctr y Atlantic Av–Barclays Ctr–Coney IslandTrasbordar en Atlantic Av–Barclays Ctr; algunos trenes salen desde 7 Av y Prospect Park (andén Coney Island)

Línea L

LíneaVigencia / horarioCambioEstaciones afectadasAlternativas básicas
LMar y jue, 1:30–5:00 a. m.Todos los trenes abordan desde el andén hacia 8 Av3 Av y 1 Av (Manhattan)Seguir señalización; algunas noches el cambio se suspende

Línea N

LíneaVigencia / horarioCambioTramo afectadoAlternativas básicas
N17‑20 marzo, mar‑vie, 11:45 p. m.–5:00 a. m.Sin servicio entre Queensboro Plaza y Times Sq–42 St; opera en dos seccionesQueensboro Plaza–Times Sq–42 StUsar 7, E, F o R entre Queens y Manhattan; trasbordos en Queensboro Plaza, Times Sq–42 St y Grand Central–42 St

Línea J

LíneaVigencia / horarioCambioTramo / estaciones afectadasAlternativas básicas
JHasta 3.er trimestre 2026, mar‑vie, 9:15 a. m.–3:30 p. m. (excepto 12 marzo y 9 abril)Servicio reducido, trenes cada 10 minutosRecorrido habitualConsiderar más tiempo de espera
J Manhattan‑boundMismo periodo y horarioSe salta Chauncey St, Halsey St, Gates Av y Kosciuszko StEsas estaciones de BrooklynPara ellas, J a Myrtle Av y trasbordar hacia Jamaica; desde esas estaciones, J a Broadway Junction y trasbordar hacia Manhattan

Línea G

LíneaVigencia / horarioCambioTramo afectadoAlternativas básicas
G17‑18 y 19‑20 marzo, 9:45 p. m.–5:00 a. m.Sin servicio entre Bedford–Nostrand Avs y Court SqBedford–Nostrand Avs–Court SqBuses gratis B98; trasbordos a otras líneas en Bedford–Nostrand, Metropolitan Av, Nassau Av, etc.

Línea D

LíneaVigencia / horarioCambioEstaciones afectadasAlternativas básicas
D downtown16‑19 marzo, lun‑jue, 11:15 p. m.–5:00 a. m.Se salta 174‑175 Sts, 170 St, 167 St, 161 St–Yankee Stadium y 155 StEsas estaciones del Bronx y Upper ManhattanPara ellas, D a 145 St (sur) o a Tremont Av (norte) y trasbordar

Línea F

LíneaVigencia / horarioCambioEstaciones afectadasAlternativas básicas
F Manhattan‑bound17‑20 marzo, mar‑vie, 9:15 a. m.–3:30 p. m.Se salta Avenue P, Avenue N, Bay Pkwy y Avenue I; en 18 Av se usa andén hacia Coney IslandAvenue P, N, Bay Pkwy, I, 18 AvPara estas estaciones, F a 18 Av y trasbordar hacia Coney Island; desde ellas, F a Kings Hwy y trasbordar hacia Manhattan

Línea B

LíneaVigencia / horarioCambioTramo afectadoAlternativas básicas
B Brighton Beach‑bound17‑20 y 24‑27 marzo, mar‑vie, 10:00 a. m.–3:00 p. m. (excepto jue 19)Corre localProspect Park–Kings HwyTodos los trenes paran en estaciones intermedias; sin buses de reemplazo
Las modernas fare gates son la manera de ingresar a las estaciones del Metro de Nueva York, donde millones viajan para llegar a sus destinos (Foto: MTA)
Las modernas fare gates son la manera de ingresar a las estaciones del Metro de Nueva York, donde millones viajan para llegar a sus destinos (Foto: MTA)

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 ¡Te esperamos!

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC