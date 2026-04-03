Si vives en Nueva York sabes que el Domingo de Pascua no es un día cualquiera: muchas familias hispanas se reúnen en casa de los abuelos, otros van a misa temprano en el Bronx o en Queens, y más de uno aprovecha para pasear por Manhattan, tomarse fotos en Central Park o ir de brunch después de la iglesia. En medio de ese movimiento, el Metro sigue siendo el corazón del transporte de la ciudad y, si no revisas los cambios de servicio con anticipación, puedes terminar atrapado en un tren que se salta tu parada, en un andén equivocado o esperando un servicio que está suspendido. Por eso, antes de salir con los niños a buscar huevitos de Pascua, de ir a trabajar en un turno de domingo o de visitar a la familia en otro borough, es clave saber qué líneas del Subway tendrán desvíos, reducciones de frecuencia o estaciones cerradas durante este fin de semana festivo.

En esta guía reunimos todos los cambios y desvíos del Metro de Nueva York programados para el Domingo de Pascua, explicados en español y con un enfoque especial para la comunidad latina que se mueve a diario entre el Bronx, Queens, Brooklyn, Staten Island y Manhattan. La idea es que, con un solo vistazo, puedas verificar si tu línea —sea la 7 hacia Jackson Heights, la A rumbo a Brooklyn o la R hacia Queens— tendrá modificaciones y qué alternativas tienes para no perder tiempo ni llegar tarde.

Muchos neoyorquinos hispanos dependen del Subway para casi todo: para ir al trabajo en restaurantes, supermercados o construcción, para llegar a la iglesia en Washington Heights o Sunset Park, o para visitar a la familia en Corona, Woodside o el South Bronx. Un desvío mal entendido puede significar llegar tarde a la misa de Pascua, perder un cambio de turno o gastar de más en taxis o aplicaciones de transporte. Anticipar estos cambios te permite ajustar la hora de salida, cambiar de ruta o incluso planear mejor si vas con personas mayores o con niños pequeños.

Además, en días festivos como la Pascua, el tráfico en carro suele complicarse cerca de puentes, túneles y zonas comerciales, por lo que el Metro sigue siendo la opción más rápida para moverse por los cinco boroughs. Sin embargo, la MTA aprovecha precisamente estos fines de semana para hacer trabajos de mantenimiento en las vías, renovar estaciones, mejorar la accesibilidad o reparar infraestructura que, al final, también beneficia a quienes usamos el sistema todos los días. El problema es que, si no estás al tanto, esos trabajos pueden convertir un trayecto sencillo en un viaje mucho más largo de lo esperado.

Por eso organizamos la información por líneas y horarios, de forma clara y práctica, para que puedas consultar rápidamente si tu ruta habitual estará afectada el Domingo de Pascua. Verás qué estaciones se saltan ciertos trenes, dónde hay suspensiones parciales, qué servicios pasan de expreso a local y qué buses o líneas alternas puedes usar como plan B. Todo pensando en la rutina real de quienes viven en Nueva York, desde los que trabajan de madrugada hasta quienes solo usarán el Subway para ir a compartir en familia.

Si planeas pasar el Domingo de Pascua en misa en el Bronx, comiendo en un restaurante dominicano en Inwood, visitando a la familia en Queens o llevando a los niños a un parque en Brooklyn, te conviene revisar estos cambios con calma antes de salir de casa. Ten a la mano tu MetroCard u OMNY, guarda este artículo en tu teléfono y comparte el enlace con tus grupos de WhatsApp familiares o de trabajo: así ayudas a que más hispanos en Nueva York eviten sorpresas en el Metro y lleguen a tiempo a sus planes de Pascua.

Usuarios del Metro de Nueva York ingresando a una de las estaciones (Foto: AFP)

¿CÓMO SABER EN 30 SEGUNDOS SI ESTOS CAMBIOS TE AFECTAN?

Si usas las líneas 2, 4, 5 o 6 para moverte por el Bronx, revisa con atención: hay tramos con servicio limitado y retrasos que pueden sumar varios minutos extra a tu viaje.

Si vas a Queens en la línea 7 o la R, considera salir antes o planear un recorrido alternativo, porque se reportan tramos con desvíos y servicios parciales.

Si te mueves entre Brooklyn y Manhattan en líneas como la A, C, F o G, revisa los horarios, ya que algunas estaciones estarán cerradas o con trenes que no paran en ciertos puntos.

Si vas a actividades religiosas, brunch o reuniones familiares en zonas muy transitadas (Midtown, Downtown, estaciones cercanas a iglesias grandes), revisa si tu línea aparece en la lista de cambios antes de salir.

GUÍA EN ESPAÑOL PARA HISPANOS QUE USAN EL SUBWAY EN DÍAS FESTIVOS Y FINES DE SEMANA, COMO EL DOMINGO 5 DE ABRIL

Esta guía está pensada para los hispanos que se moverán por Nueva York durante el Domingo de Pascua y otros fines de semana con trabajos de mantenimiento en el subway. Aquí encontrarás, en español y línea por línea, qué trenes cambian de ruta, qué estaciones se saltan y qué buses de reemplazo tendrás disponibles para no perderte ni llegar tarde.

Desde este momento, comenzarás a ver todos los cambios que la MTA ha planificado para el Domingo de Pascua. Si aparecen más novedades respecto al servicio del Metro de Nueva York, iremos actualizando el artículo para que no te sorprendas al llegar a tu estación.

STATEN ISLAND RAILWAY

SIR – cambio de andén

Horas Cambios Tramo y/o estaciones afectadas Motivo del cambio Alternativas Domingo 5 de abril, de 7:00 a. m. a 7:00 p. m. Todos los trenes SIR que van de Grant City a Great Kills abordarán desde el andén en dirección a St. George. Grant City, New Dorp, Oakwood Heights, Bay Terrace y Great Kills (Staten Island Railway). Mantenimiento programado. Seguir la señalización en la estación y abordar desde el andén hacia St. George; salir con tiempo extra por posibles demoras al cambiar de andén.



LÍNEA 7

Línea 7 – andén y estaciones en Queens

Horas Cambios Tramo y/o estaciones afectadas Motivo del cambio Alternativas Vigente hasta mediados de mayo de 2026, fines de semana (incluye Domingo de Pascua) En Queens, sentido Manhattan, la línea 7 se salta 69 St y 52 St; los trenes en 61 St–Woodside usan solo el andén hacia Flushing. 69 St, 52 St y 61 St–Woodside (Queens). Mantenimiento estructural. Usar las estaciones cercanas 74 St–Broadway, 61 St–Woodside o 46 St–Bliss St. Para llegar a 69 St, ir hasta 61 St–Woodside y cambiar a un tren 7 hacia Flushing. Para 52 St, ir a 46 St–Bliss St y cambiar a un tren 7 hacia Flushing. Desde 69 St o 52 St, tomar el 7 hasta 61 St–Woodside o 74 St–Broadway y cambiar a un tren hacia Manhattan.



Línea 7 – salta 103 St–Corona Plaza

Horas Cambios Tramo y/o estaciones afectadas Motivo del cambio Alternativas Vigente hasta junio de 2026, fines de semana (incluye Domingo de Pascua) En Queens, sentido Flushing, el 7 se salta la estación 103 St–Corona Plaza. 103 St–Corona Plaza (Queens). Trabajos de mejora en la estación. Usar las estaciones Junction Blvd o 111 St. Desde 103 St, caminar a Junction Blvd o 111 St y tomar allí el tren 7.



La MTA ha confirmado que este fin de semana varias de las líneas del Metro de Nueva York modificarán sus servicios (Foto: MTA)

LÍNEA 6

Línea 6 – estaciones saltadas en el Bronx

Horas Cambios Tramo y/o estaciones afectadas Motivo del cambio Alternativas Mar 27–30, Abr 3–6 y Abr 10–13, de viernes 9:45 p. m. a lunes 5:00 a. m. En el Bronx, sentido Manhattan, el 6 se salta Longwood Av, E 149 St, E 143 St, Cypress Av y Brook Av. Longwood Av, E 149 St, E 143 St, Cypress Av y Brook Av (Bronx). Mantenimiento estructural. Para estas estaciones, tomar el 6 hasta 3 Av–138 St y cambiar a un tren 6 con destino Pelham Bay Park. Desde esas estaciones, tomar el 6 hasta Hunts Point Av y cambiar a un tren 6 hacia Manhattan.



LÍNEA 5

Línea 5 – servicio parcialmente suspendido en el Bronx

Horas Cambios Tramo y/o estaciones afectadas Motivo del cambio Alternativas Sáb 4 y dom 5 de abril, todo el día En el Bronx no hay servicio del 5 entre E 180 St y 149 St–Grand Concourse. El 5 opera en dos secciones separadas. Tramo E 180 St – 149 St–Grand Concourse (Bronx). Reemplazo de rieles. El 5 funciona: 1) entre Bowling Green y 149 St–Grand Concourse cada 20 minutos; 2) entre E 180 St y Eastchester–Dyre Av todo el fin de semana cada 12 minutos. Para viajar hacia/desde 138 St–Grand Concourse, usar la línea 4. Entre E 180 St y 149 St–Grand Concourse hay autobuses gratis. También se puede hacer trasbordo en E 180 St con los trenes 2, 5 y/o en 149 St–Grand Concourse con 2, 4, 5. Pasajeros hacia/desde el Bronx y Manhattan pueden usar sin costo adicional trenes de Metro-North entre Grand Central/Wakefield.



La línea 5 del Metro de Nueva York también está contemplada dentro del plan de modificaciones (Foto: MTA)

LÍNEA 4

Línea 4 – estaciones saltadas en el Bronx

Horas Cambios Tramo y/o estaciones afectadas Motivo del cambio Alternativas Abr 3–6, de viernes 9:45 p. m. a lunes 5:00 a. m. En el Bronx, sentido Woodlawn, el 4 se salta 170 St, Mt Eden Av y 176 St; los trenes usan el andén hacia el centro en Burnside Av. 170 St, Mt Eden Av, 176 St y Burnside Av (Bronx). Mejoras en las vías. Para estas estaciones, tomar el 4 hasta Burnside Av y cambiar a un tren hacia Manhattan. Desde esas estaciones, tomar el 4 hasta 167 St y cambiar a un tren hacia Woodlawn. Para 176 St, se recomienda usar el bus Bx32 y conectar con el 4 en Burnside Av.



LÍNEA 2

Línea 2 – servicio parcialmente suspendido en el Bronx

Horas Cambios Tramo y/o estaciones afectadas Motivo del cambio Alternativas Sáb 4 y dom 5 de abril, de 3:30 a. m. a 10:00 p. m. No hay servicio del 2 entre E 180 St y 149 St–Grand Concourse; el 2 corre en dos tramos separados. Tramo E 180 St – 149 St–Grand Concourse (Bronx). Reemplazo de rieles. Autobuses gratis cubren todas las paradas entre E 180 St y 149 St–Grand Concourse. El 2 opera: 1) entre Wakefield–241 St y E 180 St; 2) entre Flatbush Av–Brooklyn College y 149 St–Grand Concourse. Metro-North acepta a usuarios del 2 y 5 entre el Bronx y Manhattan sin costo adicional entre Grand Central y estaciones de Wakefield. El aviso incluye alternativas específicas por estación (E 180 St, West Farms Sq–E Tremont Av, 174 St, Freeman St, Simpson St, Intervale Av, Prospect Av y Jackson Av).



Línea 2 – servicio reducido

Horas Cambios Tramo y/o estaciones afectadas Motivo del cambio Alternativas Sáb 4 y dom 5 de abril, día y tarde El 2 opera cada 12 minutos. Toda la línea 2, especialmente tramos en el Bronx y Brooklyn. Reemplazo de rieles. Planificar con más tiempo y considerar el 3, 4 o 5 donde haya servicio paralelo.



Línea 2 – se salta Newkirk Av–Little Haiti

Horas Cambios Tramo y/o estaciones afectadas Motivo del cambio Alternativas Vigente hasta mediados de abril, fines de semana En Brooklyn, sentido Flatbush Av, el 2 se salta Newkirk Av–Little Haiti. Newkirk Av–Little Haiti (Brooklyn). Trabajos de rehabilitación en el andén hacia Flatbush Av. Usar la estación cercana Beverly Rd. Desde Newkirk Av, caminar a Beverly Rd y tomar allí el 2.



LÍNEA R

Línea R – desvío por Roosevelt Island

Horas Cambios Tramo y/o estaciones afectadas Motivo del cambio Alternativas Sáb 4 y dom 5 de abril, todo el día En Manhattan y Queens, el R se desvía y corre por Roosevelt Island en ambos sentidos entre 57 St–7 Av y 36 St. Tramo 57 St–7 Av (Manhattan) a 36 St (Queens), incluyendo Roosevelt Island y 21 St–Queensbridge. Reemplazo de rieles. Trenes paran en Lexington Av/63 St, Roosevelt Island y 21 St–Queensbridge. Para Lexington Av/59 St y 5 Av/59 St, usar la estación 59 St del 4, 5, 6 o el 7 en Grand Central–42 St, o el N en 14 St–Union Sq. Para Queens Plaza, usar el E; trasbordo disponible en Times Sq–42 St/Port Authority o Jackson Hts–Roosevelt Av.



Línea R – servicio extra nocturno

Horas Cambios Tramo y/o estaciones afectadas Motivo del cambio Alternativas Sáb 4 y dom 5 de abril, noches desde las 9:45 p. m. El último destino de algunos trenes R hacia Forest Hills–71 Av es Jackson Heights–Roosevelt Av. Tramo entre Jackson Heights–Roosevelt Av y Forest Hills–71 Av (Queens). Reemplazo de rieles. Usuarios hacia Forest Hills–71 Av deberán continuar en otros servicios locales disponibles o consultar horarios, ya que algunos trenes terminan en Jackson Heights–Roosevelt Av.



LÍNEA Q

Línea Q – de expreso a local

Horas Cambios Tramo y/o estaciones afectadas Motivo del cambio Alternativas Sáb 4 y dom 5 de abril, día y tarde En Manhattan, el Q opera como tren local en ambos sentidos entre 57 St–7 Av y Canal St. Tramo 57 St–7 Av a Canal St (Manhattan). Reemplazo de rieles. No hay alternativa necesaria: el Q hará todas las paradas locales entre esas estaciones; considerar tiempo extra de viaje.



Línea Q – servicio reducido

Horas Cambios Tramo y/o estaciones afectadas Motivo del cambio Alternativas Sáb 4 y dom 5 de abril, día y tarde El Q corre cada 10 minutos. Toda la línea Q. Reemplazo de rieles. Salir con antelación y, donde sea posible, usar N, R o líneas paralelas si no se quiere esperar tanto.



La línea Q del Metro de Nueva York es una de las que sufrirá cambios el Domingo de Pascua (Foto: MTA)

LÍNEA N

Línea N – servicio parcialmente suspendido

Horas Cambios Tramo y/o estaciones afectadas Motivo del cambio Alternativas Abr 3–6, de viernes 11:45 p. m. a lunes 5:00 a. m. No hay servicio N entre Queensboro Plaza (Queens) y Times Sq–42 St (Manhattan). El N opera en dos secciones separadas. Tramo Queensboro Plaza – Times Sq–42 St. Reemplazo de rieles durante la noche y fines de semana. El N funciona: 1) entre Astoria–Ditmars Blvd y Queensboro Plaza; 2) entre Times Sq–42 St y Coney Island–Stillwell Av. Para ir entre Queens y Manhattan, usar la línea 7 y hacer trasbordo en Queensboro Plaza o Times Sq–42 St.



LÍNEA M

Línea M – servicio extra

Horas Cambios Tramo y/o estaciones afectadas Motivo del cambio Alternativas Mar 28–29 y Abr 4–5, sábados de 4:00 a. m. a 7:00 a. m. y sáb 11:15 p. m. a dom 8:15 a. m. El M ofrece servicio extra entre Middle Village–Metropolitan Av y Delancey St–Essex St. Tramo Middle Village–Metropolitan Av – Delancey St–Essex St. Mejoras en estaciones. Aprovechar los trenes M adicionales en esos horarios para evitar transbordos; revisar conexión con otras líneas en Delancey St–Essex St.



LÍNEA C

Línea C – desvío en Manhattan y Brooklyn

Horas Cambios Tramo y/o estaciones afectadas Motivo del cambio Alternativas Sáb 4 y dom 5 de abril, todo el día En el Bajo Manhattan y Brooklyn no hay C en Spring St, Canal St, Chambers St, Fulton St y High St. El C corre por el trazo del F entre W 4 St–Wash Sq y Jay St–MetroTech. Spring St, Canal St, Chambers St, Fulton St y High St (C). Mantenimiento de vías. Para Spring St, Canal St y Chambers St/World Trade Center usar el E con trasbordo en W 4 St–Wash Sq. Para Fulton St, usar la J con trasbordo en Delancey St–Essex St o la estación cercana World Trade Center (E). Para High St, usar la estación York St (F). Recordatorio: el C no opera durante la noche.



El Metro de Nueva York, como de costumbre cuando hay modificaciones en su servicio, anunció todos los detalles de sus rutas cambiadas (Foto: MTA)

LÍNEA A

Línea A – sin servicio nocturno programado (C)

Horas Cambios Tramo y/o estaciones afectadas Motivo del cambio Alternativas Noches (overnight) No hay servicio C nocturno. Tramo completo de la C por la noche. Operación habitual nocturna. Usar la línea A, que opera diariamente y hace paradas durante días y noches.



Línea A – de expreso a local en Manhattan

Horas Cambios Tramo y/o estaciones afectadas Motivo del cambio Alternativas Sáb 4 y dom 5 de abril, todo el día En Manhattan, el A hace paradas locales en ambos sentidos en 50 St y 23 St. 50 St y 23 St (Manhattan). Mantenimiento de vías. No se requieren alternativas: el A se detendrá en estas estaciones como tren local; considerar trayecto un poco más largo.



Línea A – desvío en Downtown/Brooklyn

Horas Cambios Tramo y/o estaciones afectadas Motivo del cambio Alternativas Abr 3–6, de viernes 11:45 p. m. a lunes 5:00 a. m. En Lower Manhattan y Brooklyn no hay A en Spring St, Canal St, Chambers St, Fulton St y High St (similar al C); el A se desvía y corre por la ruta del F entre W 4 St–Wash Sq y Jay St–MetroTech. Spring St, Canal St, Chambers St, Fulton St y High St (A). Mantenimiento de vías. Para estas estaciones, usar el F y hacer trasbordo según indique la señalización o usar líneas alternativas J y E donde apliquen.



Línea A – de expreso a local en Brooklyn (hacia Manhattan)

Horas Cambios Tramo y/o estaciones afectadas Motivo del cambio Alternativas Sáb 4 y dom 5 de abril, todo el día En Brooklyn, sentido Manhattan, el A opera como local y se detiene en Shepherd Av, Van Siclen Av y Liberty Av. Shepherd Av, Van Siclen Av y Liberty Av (Brooklyn, sentido Manhattan). Mejoras de accesibilidad. No se requieren alternativas: el A efectuará todas las paradas locales en esas estaciones; solo considerar más tiempo de viaje.



Línea A – de expreso a local en Brooklyn (hacia Queens)

Horas Cambios Tramo y/o estaciones afectadas Motivo del cambio Alternativas Sáb 4 y dom 5 de abril, todo el día En Brooklyn, sentido Queens, el A opera como local y se detiene en Ralph Av y Rockaway Av. Ralph Av y Rockaway Av (Brooklyn, sentido Queens). Mejoras de accesibilidad. No se requieren alternativas: el A hará todas las paradas locales en esas estaciones; calcular tiempo adicional.



Línea A – servicio parcialmente suspendido en Queens (Rockaway/Ozone Park)

Horas Cambios Tramo y/o estaciones afectadas Motivo del cambio Alternativas Sáb 4 y dom 5 de abril, de 12:30 a. m. a 10:00 p. m. En Queens, no hay A entre Rockaway Blvd y Ozone Park–Lefferts Blvd. Los trenes A se desvían a Howard Beach–JFK Airport. Tramo Rockaway Blvd – Ozone Park–Lefferts Blvd; estaciones 80 St, 88 St, Rockaway Blvd, 104 St, 111 St y Ozone Park–Lefferts Blvd. Reemplazo de rieles. El A corre entre Inwood–207 St y Howard Beach–JFK Airport o Far Rockaway–Mott Av, saltando algunas estaciones de Rockaway Blvd en sentido Manhattan. Hay buses gratis que cubren las paradas entre 80 St y Ozone Park–Lefferts Blvd, incluyendo 88 St, Rockaway Blvd, 104 St y 111 St; se ofrecen alternativas específicas por estación (Liberty Av en 80, 88, 93, 97, 104 y 111 St, y Lefferts Blvd en Ozone Park).

Un pasajero del Metro de Nueva York esperando su tren en la plataforma de la estación (Foto: MTA)

PREGUNTAS Y RESPUESTA SOBRE LAS MODIFICACIONES DEL SUBWAY DURANTE PASCUA

¿Qué líneas del Metro de Nueva York cambian su servicio en el Domingo de Pascua? Durante el Domingo de Pascua hay cambios en varias líneas del Metro de Nueva York, incluyendo SIR, 7, 6, 5, 4, 2, R, Q, N, M, C y A, con estaciones saltadas, desvíos y buses de reemplazo según el tramo.

Durante el Domingo de Pascua hay cambios en varias líneas del Metro de Nueva York, incluyendo SIR, 7, 6, 5, 4, 2, R, Q, N, M, C y A, con estaciones saltadas, desvíos y buses de reemplazo según el tramo. ¿Hay buses gratis de reemplazo en el Metro de Nueva York el Domingo de Pascua? Sí, la MTA suele ofrecer buses gratis de reemplazo (shuttle buses) en los tramos donde se suspenden temporalmente los trenes, especialmente en líneas como la 2, 5 y A, para conectar a los usuarios entre estaciones clave.

Sí, la MTA suele ofrecer buses gratis de reemplazo (shuttle buses) en los tramos donde se suspenden temporalmente los trenes, especialmente en líneas como la 2, 5 y A, para conectar a los usuarios entre estaciones clave. ¿Qué tren usar si el A o el C no paran en mi estación en Manhattan o Brooklyn? Cuando las líneas A y C se desvían por la ruta del F o se saltan estaciones como Spring St, Canal St, Chambers St, Fulton St o High St, la recomendación es seguir la señalización en la estación y usar trenes alternos como F, J o E, según la zona.

Cuando las líneas A y C se desvían por la ruta del F o se saltan estaciones como Spring St, Canal St, Chambers St, Fulton St o High St, la recomendación es seguir la señalización en la estación y usar trenes alternos como F, J o E, según la zona. ¿Cómo sé si mi estación será “saltada” (skipped stop) en Pascua? Debes revisar los carteles amarillos de la MTA en tu estación, la app oficial o el sitio web de la MTA la noche anterior; ahí se indica si tu parada será omitida en cierto tramo u horario.

Debes revisar los carteles amarillos de la MTA en tu estación, la app oficial o el sitio web de la MTA la noche anterior; ahí se indica si tu parada será omitida en cierto tramo u horario. ¿El Metro de Nueva York tiene el mismo horario el Domingo de Pascua? El servicio del subway funciona las 24 horas, pero en Domingo de Pascua suelen cerrarse tramos por obras y mantenimiento, con trenes que cambian de ruta, funcionan como locales en vez de expresos o dejan de llegar a algunas estaciones.

El servicio del subway funciona las 24 horas, pero en Domingo de Pascua suelen cerrarse tramos por obras y mantenimiento, con trenes que cambian de ruta, funcionan como locales en vez de expresos o dejan de llegar a algunas estaciones. ¿Qué debo hacer si necesito llegar a una iglesia o servicio religioso y hay desvíos? Planea tu viaje con anticipación, sal un poco antes, revisa la app de la MTA y considera caminar una o dos estaciones adicionales o combinar con buses de reemplazo si tu línea tiene cortes.

Planea tu viaje con anticipación, sal un poco antes, revisa la app de la MTA y considera caminar una o dos estaciones adicionales o combinar con buses de reemplazo si tu línea tiene cortes. ¿Los cambios de servicio en Pascua son parecidos a otros feriados? En muchos casos, sí: la MTA concentra obras de mantenimiento en fines de semana largos y feriados, por lo que los patrones de desvíos pueden parecerse a los de otras fechas como San Patricio, Memorial Day o Labor Day.

En muchos casos, sí: la MTA concentra obras de mantenimiento en fines de semana largos y feriados, por lo que los patrones de desvíos pueden parecerse a los de otras fechas como San Patricio, Memorial Day o Labor Day. ¿Qué es un tren local y qué es un tren expreso en Nueva York? Un tren local se detiene en todas las estaciones de su ruta, mientras que un tren expreso solo para en paradas principales; durante algunos fines de semana y feriados, un tren que normalmente es expreso puede operar como local por obras.

Un tren local se detiene en todas las estaciones de su ruta, mientras que un tren expreso solo para en paradas principales; durante algunos fines de semana y feriados, un tren que normalmente es expreso puede operar como local por obras. ¿Cómo puedo recibir avisos de último minuto de la MTA? Puedes descargar la app oficial de la MTA, suscribirte a alertas por correo o notificaciones y seguir las cuentas oficiales en redes sociales para enterarte de desvíos inesperados o extensiones de obras.

¿POR QUÉ CAMBIA TANTO EL METRO EN DÍAS FESTIVOS?

La MTA suele programar sus trabajos de mantenimiento más importantes durante fines de semana y días festivos, cuando menos personas viajan al trabajo o a la escuela. Eso hace que, en fechas como el Domingo de Pascua, San Patricio o Memorial Day, sea común encontrar cortes, desvíos y trenes que funcionan como locales en lugar de expresos. Si viajas en esos días, es clave revisar los avisos amarillos en tu estación y la app de la MTA la noche anterior, porque pueden aparecer cambios de último minuto o extenderse obras que originalmente iban a durar solo un fin de semana.

GUÍA RÁPIDA PARA USAR EL METRO DE NUEVA YORK EL DOMINGO DE PASCUA

Verifica tu línea en la app de la MTA antes de salir de casa.

Planea tu viaje como si fuera un domingo normal, pero añade 15 a 20 minutos extra por posibles desvíos.

Ten una ruta de respaldo por si tu tren está operando en dos secciones o se salta estaciones.

Si vas a misa, al brunch o a ver a tu familia, comparte esta información con tu grupo de WhatsApp para que nadie se quede varado en la estación.

¿QUÉ HACER SI TU LÍNEA DEL SUBWAY ESTÁ OPERANDO CON RESTRASOS?

Si notas que tu línea está con fuertes retrasos o dividida en dos tramos, lo primero es comprobar desde qué estación hasta cuál hay servicio normal y dónde empieza el desvío o el corte parcial. Trata de planear tu ruta para quedarte siempre del lado “activo” del recorrido, aunque tengas que caminar una o dos cuadras más hasta otra estación cercana.

Cuando el tren opera en dos secciones, suele ser más rápido bajarte en la última estación antes del corte y cambiar a otro tren que te acerque a tu destino, en lugar de esperar dentro de un servicio muy limitado. Lleva siempre una alternativa mental: una segunda línea que te sirva, un bus cercano o incluso un tramo corto a pie si estás en Manhattan, Queens o Brooklyn.

Si vas a misa, al brunch o a visitar a tu familia por Pascua, sal al menos 15–20 minutos antes de lo habitual para absorber cualquier retraso inesperado. En lo posible, evita hacer tu conexión clave (el trasbordo más importante) en una estación que esté dentro de la zona afectada; hazla antes o después del tramo con problemas para no quedarte atrapado en un cuello de botella.

Pasajeros viajando en uno de los trenes del Metro de Nueva York (Foto: MTA)

ALTERNATIVAS CUANDO TU ESTACIÓN DEL SUBWAY ESTÁ CERRADA

Cuando tu estación aparece cerrada por obras o desvíos de fin de semana, busca primero las estaciones vecinas: muchas veces tienes otra entrada a 5–10 minutos caminando que comparte las mismas líneas. Vale la pena pensar en términos de “corredor” y no de estación puntual: el mismo tren suele tener varias paradas razonables en tu barrio.

Otra opción es combinar un bus local con el subway: si tu parada está cerrada, un bus que recorra la misma avenida puede llevarte hasta la siguiente estación abierta en pocos minutos. Esto es especialmente útil en zonas muy latinas de Queens, Bronx o Brooklyn, donde los buses conectan bien con estaciones clave.

Si te mueves con niños, personas mayores o cargas bolsas por Pascua, prioriza estaciones que tengan varias líneas o conexiones a otras rutas, aunque te queden un poco más lejos. En días con obras y cierres, es mejor usar una estación grande con muchas alternativas que una parada pequeña con pocas salidas. Y si de regreso en la noche sigue cerrada tu estación habitual, ten listo un plan B: otra parada y una caminata corta, un bus o un viaje compartido desde un punto más céntrico.

Usuarios del Metro de Nueva York ingresando a una de las estaciones (Foto: AFP)

ERRORES QUE DEBES EVITAR EN EL METRO DE NUEVA YORK DURANTE EL DOMINGO DE PASCUA

Uno de los errores más frecuentes es asumir que los domingos de Pascua todo funciona como cualquier otro domingo y salir a última hora, sin revisar los cambios programados. En Semana Santa, la MTA suele adelantar o concentrar trabajos de mantenimiento, por lo que confiar solo en tu rutina puede hacer que pierdas un tren o llegues tarde a misa o al trabajo.

Otro fallo común es no leer bien los letreros naranjas y blancos en las estaciones o dentro de los vagones, donde se indican desvíos, estaciones que se saltan y horarios especiales. Muchas personas se suben “al número o a la letra de siempre” sin notar que ese tren va limitado, se desvía por otra línea o solo llega hasta cierta estación.

También es un error no tener un plan alternativo: no saber qué otra línea te sirve, qué bus puedes tomar o qué estación grande tienes cerca para hacer trasbordo. Por último, evita depender solo de la memoria (“ya me la sé”) y mezcla tu experiencia con la información actualizada del día: en una fecha como Pascua, un pequeño cambio en el recorrido del subway puede alterar todo tu viaje si no lo verificas antes de salir.

SI VAS A MISA O ACTIVIDADES RELIGIOSAS

En el Domingo de Pascua muchas familias hispanas en NYC se desplazan temprano hacia iglesias y templos, especialmente en el Bronx, Queens y Brooklyn. Ten en cuenta lo siguiente si tu plan es ir a misa:

Si vas a iglesias en el Bronx y usas la 2, 4, 5 o 6, sal 15 a 20 minutos antes de lo habitual por los desvíos y las estaciones donde el tren no se detendrá.

Si vas a parroquias en Queens conectadas por la 7, revisa con anticipación qué estaciones tienen servicio limitado o cambios de andén.

Si te mueves desde Staten Island hacia Manhattan o Brooklyn, considera que los transbordos entre ferry y Subway pueden tardar un poco más si tu línea presenta obras o retrasos.

SI TIENES BRUNCHS O REUNIONES FAMILIARES

Quienes planean desayunos especiales, brunch o reuniones con familia y amigos en zonas populares como Manhattan, Jackson Heights o el sur del Bronx también pueden verse afectados por los cambios del Subway. Algunas recomendaciones:

Si tu brunch es en Manhattan y llegas desde Queens o el Bronx, revisa si tu línea habitual tiene trenes expresos que pasan de largo o paradas saltadas, para no bajarte en la estación equivocada.

Si te reúnes en Brooklyn y sueles usar la A, C, F o G, verifica si hay cierres parciales en tu tramo, porque ciertos trayectos podrían requerir un transbordo adicional.

Si llevas niños pequeños o adultos mayores contigo, vale la pena elegir estaciones con ascensores en servicio y menos cambios de andén, aunque el recorrido sea un poco más largo.

SI VAS A HACER TURISMO EN MANHATTAN

El Domingo de Pascua también es un día en el que muchos visitantes y residentes salen a recorrer Manhattan, tomar fotos y visitar puntos icónicos. Para no perder tiempo en el Subway:

Revisa si tu línea hacia Times Square, Central Park o el área del World Trade Center tiene trenes locales en lugar de expresos, lo que podría alargar el viaje.

Si necesitas combinar dos o más líneas, comprueba que las estaciones donde sueles hacer transbordo estén abiertas y con servicio normal.

Lleva un plan B: ten a mano aplicaciones de mapas o el sitio web de la MTA para consultar en tiempo real, por si algún servicio cambia sobre la marcha.

LAS LÍNEAS MÁS AFECTADAS EN EL DOMINGO DE PASCUA

Prioridad Línea(s) del Subway Zona principal afectada Qué puede ocurrir con tu viaje 1 2, 4, 5, 6 Bronx Tramos con desvíos, trenes que no paran en ciertas estaciones y posibles esperas más largas. 2 7 y R Queens Cambios de andén, estaciones con servicio parcial y más tiempo de viaje hacia/desde Manhattan. 3 A, C, F, G Brooklyn y conexión con Manhattan Ajustes de frecuencia, recorridos recortados y necesidad de hacer transbordos adicionales. 4 Otras líneas con obras puntuales Varios boroughs Cierres temporales de estaciones y desvíos que pueden cambiar la ruta habitual.

¿Y QUÉ PASA CON EL SUBWAY EN OTROS FINES DE SEMANA?

Aunque esta nota se centra en el Domingo de Pascua, muchos de estos trabajos se repiten en otros fines de semana y días festivos, por lo que puedes guardar esta guía y revisarla cuando la MTA anuncie nuevos desvíos en las mismas líneas (A, C, 2, 4, 5, 6, 7, Q, R, N, M y el Staten Island Railway).

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