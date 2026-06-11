La Copa Mundial de la FIFA 2026 llegó a Estados Unidos y la región de Nueva York y Nueva Jersey recibirá a cientos de miles de aficionados de todo el mundo, incluidos miles de hispanohablantes que llegarán con la ilusión de ver a sus selecciones jugar en uno de los escenarios más emblemáticos del torneo. El NYNJ Stadium, nombre que utilizará la FIFA durante el Mundial para el estadio conocido habitualmente como MetLife Stadium, será sede de ocho partidos —incluyendo la final— y concentrará buena parte de la atención internacional, desde la fase de grupos hasta la etapa decisiva. Para muchos fans que se hospedarán en Manhattan, Queens, Brooklyn o el Bronx, una de las grandes preguntas no es solo qué camiseta ponerse o dónde ver el prepartido, sino algo muy práctico: cómo llegar al recinto deportivo de la manera más sencilla, segura y económica posible, en una ciudad donde el tráfico puede volverse caótico en cuestión de minutos, especialmente en días de evento masivo.

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La buena noticia es que existen varias alternativas de transporte para trasladarse desde Nueva York hasta el NYNJ Stadium, con opciones para distintos presupuestos y estilos de viaje, desde trenes especiales hasta autobuses oficiales, metro, rideshare tipo Uber o Lyft, e incluso la posibilidad de usar auto propio, aunque con muchas restricciones. Por eso, preparé esta guía pensada para hinchas hispanos que llegan a Nueva York por el Mundial, con ejemplos reales, detalles de precios y recomendaciones para que puedas organizar tu ruta con tiempo, sin improvisar a última hora y sin arruinar la fiesta antes de que ruede la pelota.

TREN ESPECIAL DE NJ TRANSIT: LA FORMA MÁS RÁPIDA DE LLEGAR AL ESTADIO

Para quienes quieren evitar los embotellamientos en autopistas y llegar de forma directa desde Manhattan, el servicio especial de trenes de NJ Transit será, en la práctica, la opción más rápida durante los días de partido. A diferencia de otros eventos celebrados en el estadio, los trenes del Mundial operarán directamente entre Penn Station, en Midtown Manhattan, y el NYNJ Stadium, sin necesidad de hacer el habitual transbordo en Secaucus Junction, lo que ahorra tiempo y reduce el riesgo de perderse si no conoces bien el sistema de trenes de Nueva Jersey.

Este servicio, sin embargo, viene con condiciones claras: estará disponible únicamente para personas que cuenten con una entrada válida para el partido y tendrá una capacidad máxima de alrededor de 40,000 pasajeros por encuentro, por lo que no es un servicio ilimitado “para cualquiera que aparezca en la estación”. Además, el boleto es considerablemente más caro que un viaje normal en tren: la tarifa especial ronda los US$98 ida y vuelta, un precio que ha generado debate entre residentes y aficionados, pero que sigue siendo la alternativa más rápida puerta a puerta desde Manhattan.

Datos clave del tren especial:

Concepto Detalle Salida Penn Station, Manhattan Destino NYNJ Stadium (MetLife Stadium) Precio US$98 ida y vuelta Exclusivo para Titulares de entradas del Mundial Capacidad aproximada 40.000 pasajeros por partido Compra Aplicación oficial de NJ Transit

Antes de llegar a la estación, será necesario adquirir el boleto mediante la sección especial para el Mundial (“FIFA World Cup Train Tickets” o “Special Events”) dentro de la app de NJ Transit y seleccionar el día del partido y un horario específico. En la práctica, esto significa que no podrás simplemente llegar a Penn Station y comprar el ticket en ventanilla como si fuera un viaje regular de tren de cercanías.

Además, el día del encuentro cada pasajero deberá presentar:

Entrada oficial para el partido.

Boleto de NJ Transit para el tren especial.

Pulsera obligatoria de acceso (Matchday Wristband), que se utiliza como control adicional de seguridad y de capacidad.

Un conductor de NJ Transit ingresando a su tren (Foto: AFP)

¿Cómo llegar a Penn Station desde cualquier distrito de Nueva York?

La mayoría de los viajeros hispanohablantes que se queden en Nueva York estarán en hoteles, Airbnb o casas de familiares en Manhattan, Queens, Brooklyn o el Bronx; algunos también se alojarán en Staten Island o Nueva Jersey. Para todos los que salgan desde la ciudad de Nueva York, la red de metro y autobuses de la Metropolitan Transportation Authority (MTA) será la conexión básica para llegar hasta Penn Station y, desde allí, tomar el tren de NJ Transit hacia el estadio.

En la práctica, muchos hinchas latinos combinarán su día con un paseo por Times Square, una parada rápida para comer tacos, pizza estilo New York o un cafecito cerca de la 34th Street, y luego caminarán o se moverán en metro hacia Penn Station para tomar el tren especial.

Conexiones recomendadas hacia Penn Station:

Distrito Conexión recomendada Manhattan Metro, autobús o caminando, según tu hotel o Airbnb Brooklyn Líneas de metro hacia Midtown (como las líneas A, C, 2, 3, D, N, Q, R, W) Queens Líneas E, F, M, R y 7 hacia Manhattan Bronx Líneas 1, 2, 4, B y D hacia Manhattan Staten Island Staten Island Ferry + conexión con metro en Manhattan

Un consejo práctico para quienes no están familiarizados con la ciudad: usar aplicaciones como la de la MTA, Google Maps o Citymapper puede marcar la diferencia, sobre todo si vienes con familia o en grupo de amigos y quieres evitar perder tiempo en trasbordos innecesarios.

Usuarios de NJ Transit esperando para abordar un tren en Penn Station (Foto: AFP)

AUTOBUSES OFICIALES DE LA FIFA: LA ALTERNATIVA MÁS ECONÓMICA

Si el objetivo principal es gastar lo menos posible en transporte y reservar el presupuesto para comida, recuerdos o camisetas de la selección, los autobuses oficiales del plan de transporte NYNJ para la Copa aparecen como la opción más económica. Originalmente, este servicio tenía un costo mucho más elevado, pero la organización ajustó las tarifas y hoy la referencia es de alrededor de US$20 por viaje redondo, lo que lo convierte en el método más barato para llegar al estadio durante el torneo, siempre que hayas comprado entrada para el partido.

Los boletos se reservan por separado a través del sistema oficial de transporte habilitado para el Mundial, que funciona como un “stadium shuttle” específico con horarios asignados antes y después de cada encuentro. Es importante revisar la franja horaria de salida, ya que los servicios comienzan varias horas antes del pitazo inicial y los últimos regresos operan hasta aproximadamente tres horas después del final del partido.

Puntos de salida de los autobuses:

Ubicación Zona Port Authority Bus Terminal Manhattan (cerca de Times Square) Cercanías de Grand Central Terminal Midtown East, Manhattan Cercanías de Columbus Circle Midtown North, junto a Central Park Hackensack Meridian School of Medicine Nutley, Nueva Jersey

Los aficionados que se encuentren en cualquiera de los cinco distritos de Nueva York (Manhattan, Brooklyn, Queens, Bronx y Staten Island) pueden usar el metro o los autobuses urbanos de la MTA para llegar a estos puntos de embarque antes de abordar los shuttles oficiales. Para muchos hinchas latinos, la experiencia será parecida a ir a un clásico local: llegar temprano, quizá comer algo cerca de la terminal, tomarse fotos con la camiseta y luego hacer la fila para subir al bus lleno de aficionados de distintos países.

METRO DE NUEVA YORK Y AUTOBUSES DE LA MTA: LA CONEXIÓN INDISPENSABLE

Aunque el metro de Nueva York no llega directamente al NYNJ Stadium, va a jugar un papel fundamental durante el Mundial como la red que conecta barrios residenciales, zonas turísticas y principales hubs de transporte en Manhattan. Prácticamente todos los aficionados que se desplacen desde Brooklyn, Queens, el Bronx o Staten Island deberán utilizar alguna combinación de metro o autobuses de la MTA para conectar con los trenes de NJ Transit o los autobuses oficiales del NYNJ Stadium Shuttle.

Los principales centros de conexión serán:

Penn Station (trenes NJ Transit y Amtrak, metro y autobuses).

Port Authority Bus Terminal (autobuses interurbanos y shuttles al estadio).

Grand Central Terminal (metro, trenes y punto de salida de shuttles).

Columbus Circle (líneas de metro y uno de los puntos clave de los shuttles en Midtown North).

Las autoridades recomiendan planificar los desplazamientos con tiempo suficiente, especialmente en las horas previas a los partidos, cuando se espera una gran afluencia de pasajeros en estaciones centrales como Times Sq–42 St, 34 St–Penn Station y Grand Central–42 St. Si viajas en grupo de amigos o familia latina, es buena idea acordar un punto de encuentro dentro de la estación en caso de que alguien se separe, ya que el flujo de gente será intenso.

El Metro de Nueva York será muy determinante durante los partidos del Mundial, por lo que la MTA ha decidido planificar ciertos cambios para darse abasto (Foto: MTA)

UBER, LYFT Y TAXIS: UNA OPCIÓN CÓMODA, PERO MÁS COSTOSA

Los servicios de transporte por aplicación, como Uber o Lyft, y los taxis amarillos tradicionales seguirán operando durante el Mundial, pero tendrán restricciones especiales para reducir la congestión en los alrededores del complejo del estadio. Uno de los puntos que más deben considerar los aficionados es el incremento de tarifas (surge pricing) que suele producirse antes y después de los eventos masivos; con la enorme demanda prevista, los precios podrían ser considerablemente más altos que en un día normal en Nueva York.

Además, los vehículos no podrán dejar pasajeros directamente en las puertas del estadio.

Zona autorizada para descensos

Todos los servicios de Uber, Lyft y taxis deberán utilizar el área designada en Meadowlands Racing & Entertainment como punto de drop-off y pick-up. Desde ese lugar, los aficionados tendrán que completar el trayecto a pie hasta los accesos del NYNJ Stadium, por lo que se recomienda llevar calzado cómodo, ropa adecuada para el clima (recordemos que algunos partidos serán en verano, con calor y humedad) y considerar tiempo adicional para el recorrido final.

Para muchos hinchas hispanos que viajan en familia, esta opción puede ser más cómoda que moverse con niños y abuelos en el metro, pero es fundamental calcular el presupuesto: en hora pico y con tarifa dinámica, el costo total del viaje puede subir bastante si sales desde Manhattan o Brooklyn.

VEHÍCULO PARTICULAR: LA ALTERNATIVA MENOS RECOMENDABLE

Aunque a muchas personas les gusta manejar su propio auto para tener control de horarios y música (sobre todo si van con amigos cantando canciones de la selección), las autoridades y los organizadores del torneo advierten que esta será probablemente la opción más complicada durante los días de partido. No habrá estacionamiento público disponible directamente en el NYNJ Stadium; en su lugar, los aficionados deberán utilizar las áreas habilitadas en el complejo comercial American Dream, cercano al estadio.

Costos estimados de estacionamiento:

Servicio Precio aproximado Estacionamiento por partido Entre US$225 y US$300 Reserva anticipada Obligatoria, cupos limitados

A estos costos se suman los retrasos provocados por el tráfico en autopistas como la I-95 o la Route 3, los controles de seguridad reforzados alrededor del estadio y la necesidad de llegar varias horas antes del inicio de cada encuentro para evitar quedarse atascado cerca del kickoff. Además, buena parte del estacionamiento anticipado ya se está vendiendo con mucha antelación, por lo que esta opción, aunque viable, no será ni barata ni sencilla.

CAMBIOS EN EL TRÁNSITO DE MANHATTAN DURANTE EL MUNDIAL

Incluso quienes no se dirijan directamente al estadio podrían notar cambios importantes en la circulación durante los días de partido en Manhattan, especialmente en Midtown. La ciudad de Nueva York implementará medidas especiales para priorizar el movimiento de los autobuses oficiales y facilitar el traslado masivo de aficionados hacia y desde el NYNJ Stadium.

Entre los cambios previstos destacan:

La calle 42 (42nd Street) funcionará como corredor casi exclusivo para autobuses y shuttles, desde First Avenue hasta Twelfth Avenue, durante las horas previas y posteriores a los partidos.

Habrá carriles reservados adicionales para autobuses en la Quinta Avenida entre las calles 42 y 59, aprovechando los carriles de bus ya existentes.

También se habilitarán carriles exclusivos en la Sexta Avenida (Sixth Avenue) entre las calles 42 y 59, dedicando los dos carriles más orientales al tránsito de buses y shuttles.

Algunas cuadras cercanas al acceso del túnel Lincoln, como West 40th Street y West 41st Street, se convertirán en bloques exclusivos para autobuses y shuttles oficiales.

Estas modificaciones podrían generar retrasos para los vehículos particulares, servicios de entrega y taxis que circulen por Midtown Manhattan, por lo que se recomienda, tanto a residentes como a visitantes, evitar manejar por esa zona en días de partido y optar por el transporte público.

¿QUÉ TRANSPORTE CONVIENE ELEGIR?

La respuesta dependerá del presupuesto, la comodidad que busques y de si quieres vivir la experiencia “local” de moverte en transporte público de Nueva York junto a miles de hinchas de todo el mundo.

Opción Precio aproximado Ventaja principal Desventaja principal Tren especial de NJ Transit US$98 ida y vuelta Es la forma más rápida desde Manhattan Cupos limitados y costo elevado Autobuses oficiales NYNJ/FIFA US$20 ida y vuelta Es la opción más económica oficial Requiere reserva previa y horarios específicos Metro y autobuses MTA Tarifa regular MTA Permiten llegar a todos los puntos de conexión No llegan directamente al estadio; necesitas combinar con tren o shuttle Uber, Lyft y taxis Variable, con posibles tarifas altas Mayor comodidad puerta a puerta (hasta el área designada) Tarifas elevadas, tráfico y caminata obligatoria desde Meadowlands Vehículo particular US$225–US$300 de estacionamiento Flexibilidad de horarios Tráfico intenso, altos costos y necesidad de reserva anticipada

Con miles de aficionados desplazándose al mismo tiempo, la planificación será clave para disfrutar al máximo de la experiencia del Mundial en Nueva York y Nueva Jersey. Si algo queda claro al revisar todas las alternativas disponibles es que el transporte público —combinando metro, autobuses, tren NJ Transit y los shuttles oficiales— será, para la mayoría de los viajeros hispanos, la forma más práctica, económica y eficiente de llegar al NYNJ Stadium durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, sin arruinar el presupuesto ni perderte el ambiente futbolero que se vivirá en cada trayecto.

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