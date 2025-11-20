Viajar por Estados Unidos en plena temporada de fin de año suele convertirse en un desafío, pues más personas se movilizan y las tarifas aéreas suben de forma notable. A medida que se acercan las fiestas, la demanda crece y los pasajes se vuelven cada vez más caros, algo que ocurre todos los años y que afecta especialmente a quienes no planifican con anticipación.

Un reciente análisis de Upgraded Points, que evaluó más de 40.000 vuelos, permite entender mejor cómo se comportan los precios durante las celebraciones por el Día de Acción de Gracias (Thanksgiving) y Navidad.

Aunque el estudio se enfoca en vuelos dentro del país, los expertos aseguran que las mismas tendencias se observan en las rutas internacionales, sobre todo hacia Latinoamérica, donde diciembre es uno de los meses con mayor movimiento migratorio y turístico.

Los precios aumentan de forma notable en las fechas previas a Navidad y Acción de Gracias, especialmente el 23, 24, 26 y 27 de diciembre. (Foto: Joseph Prezioso / AFP)

Los datos muestran que los días inmediatamente anteriores a los feriados son los más costosos. En Día de Acción de Gracias, por ejemplo, el martes y miércoles antes del festivo registran los precios más altos, mientras que los boletos para regresar ese mismo fin de semana suelen alcanzar cifras aún mayores por la alta demanda.

Para Navidad ocurre algo muy similar. Los días 23 y 24 de diciembre figuran entre los más caros para viajar dentro de Estados Unidos. Una vez pasadas las celebraciones, el 26 y 27 destacan como algunos de los días más costosos para volver a casa.

Esta alza de precios también afecta a los vuelos hacia México, Colombia, República Dominicana, Centroamérica y otros destinos latinoamericanos, tal como reflejan plataformas como Google Flights y medios internacionales.

Para los vuelos hacia Latinoamérica, la demanda eleva las tarifas hasta un 34%, aunque viajar el 24 o 25 puede resultar más barato. (Foto: AFP)

De hecho, informes recientes señalan que los pasajes hacia Latinoamérica pueden aumentar hasta un 34% durante la temporada navideña. Esto se debe a que muchas personas viajan para reunirse con sus familias, mientras que otras buscan climas cálidos para aprovechar los últimos días del año; sin embargo, todavía existen oportunidades para ahorrar: volar los días 24 o 25 de diciembre suele ser mucho más barato, ya que la mayoría evita viajar en esas fechas.

Los especialistas en tarifas recomiendan planificar con tiempo. Para los vuelos internacionales, especialmente hacia Latinoamérica, la mejor ventana de compra se ubica entre tres y cinco meses antes del viaje, lo que ayuda a evitar los fuertes aumentos que aparecen a finales de noviembre y principios de diciembre.

Asimismo, aconsejan evitar viajar justo después de Navidad, cuando los precios se elevan por el masivo retorno de pasajeros.

Los expertos recomiendan comprar los boletos con entre tres y cinco meses de anticipación para evitar los aumentos de temporada. (Foto: AFP)

El estudio de Upgraded Points deja claro un patrón que se repite año tras año: los días previos a los feriados son los de mayor costo, mientras que viajar en la propia festividad puede resultar sorprendentemente más económico.

Para quienes salen desde Estados Unidos hacia Latinoamérica, elegir fechas estratégicas, como el 24 o 25 de diciembre, puede marcar la diferencia entre un viaje accesible y uno demasiado caro.

Por otra parte, la flexibilidad y la compra anticipada siguen siendo las herramientas más efectivas para ahorrar en plena temporada alta.

Lo que debes tomar en cuenta si tienes planeado viajar durante las fiestas de fin de año

Viajar en avión durante fechas festivas puede ser especialmente estresante debido a la gran afluencia de personas. Aquí tienes varios consejos clave para hacer tu experiencia lo más fluida posible:

Anticipación y horarios inteligentes: Reserva vuelos con meses de antelación. Elige volar en horarios de la mañana muy temprano o muy tarde y evita viajar los días inmediatamente anteriores o posteriores a la festividad.

Llegada extra-temprana: Llega al aeropuerto al menos una hora más de lo habitual. Las colas para seguridad y documentación serán largas debido al alto tráfico.

Viaja ligero (mano): Haz el check-in online y, si es posible, evita documentar equipaje. Esto elimina el riesgo de pérdida y te permite saltarte las largas filas en el mostrador.

Sé flexible y prepárate: Monitorea el estado de tu vuelo constantemente. Empaca cargadores portátiles, snacks y entretenimiento para mitigar el impacto de posibles retrasos o cancelaciones.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!