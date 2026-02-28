En tiempos recientes, millones de personas de Estados Unidos han optado por realizar sus compras online con el propósito de recibir sus paquetes en la puerta de sus hogares. Si bien esta modalidad ahorra tiempo, también está creciendo una amenaza que está afectando a los usuarios. Sucede que se ha registrado un incremento en el robo de esta mercancía. Algunos estados del país presentan cifras alarmantes de hurto de estos pedidos, transformando una simple compra en un riesgo de pérdida. En esta nota descubrirás si la zona donde resides está entre las más vulnerables.

El estudio de esta problemática ha sido realizada por la firma de software de planificación de demanda Algo, la cual analizó las estadísticas de búsquedas en internet de este país vinculadas con el robo de correspondencia y la pérdida de paquetes, también conocido en EE.UU. como “porch piracy”.

Se examinaron tendencias de búsqueda en Google relacionadas con correspondencia perdida o robada de servicios como USPS, Amazon y DHL, calculando después el volumen de consultas mensuales por cada 100 mil habitantes en los distintos estados.

Desde la pandemia del COVID-19, la mayoría de personas a nivel mundial tomó la costumbre de realizar compras por Internet. (Crédito: Ina Fassbender / AFP)

Los estados de EE.UU. con mayores registros de robos de paquetes

De acuerdo a los resultados de la investigación de la empresa Algo, Alaska es el estado que lidera la lista de paquetes robados o extraviados. Según la data, cada mes se registra 76.70 búsquedas promedio por cada 100 mil personas; esto significa un 58% más de la media nacional. Los usuarios que residen en el estado buscan los términos ‘USPS lost my package’, ‘USPS lost mail’ y ‘porch pirates’.

Hawái se posiciona en el segundo lugar del ranking nacional con un promedio de 75.25 búsquedas relacionadas por cada 100 mil habitantes. En este estado, ‘porch pirates’ es el término más consultado por los habitantes. Por su parte, Vermont ocupa el tercer puesto con una frecuencia de 74.91 búsqueda.

Dakota del Norte se sitúa en la cuarta posición con una cifra de 72.29, seguido por Carolina del Norte en el quinto puesto con 70.46. En ambos estados, las tendencias de búsqueda se centran en reportes de paquetes extraviados y denuncias de robos relacionados con los gigantes de comercio electrónico del país.

De acuerdo a la empresa Algo, el estado de Alaska presenta el mayor índice de robos de correspondencia o paquetes por cada mes. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Cuáles son los estados de EE.UU. más seguros para recibir paquetes en la puerta del hogar

De acuerdo con la investigación, también existe una contraparte, ya que ciertas jurisdicciones han registrado promedios bajos en relación al robo de correspondencia o paquetes. A continuación, te presentaré los 10 estados con los mejores indicadores de seguridad en este rubro:

Michigan Oklahoma Ohio Mississippi Indiana Arkansas Kentucky Louisiana Carolina del Sur Alabama

