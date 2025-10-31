El pasado 24 de octubre, un viaje cotidiano en Chicago terminó convirtiéndose en una escena de angustia y confusión. Diego, conductor de Uber, fue arrestado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) justo cuando ayudaba a su pasajera a bajar las maletas. Todo el momento quedó grabado en un video que rápidamente se viralizó en redes sociales.

La pasajera, Julia Mueller, relató en su cuenta de X que acababa de llegar a su destino cuando vio cómo varios agentes se acercaban al conductor. Entre la sorpresa y el miedo, comenzó a grabar mientras pedía ayuda. “No entiendo qué está pasando, él solo me estaba ayudando con mi equipaje”, dijo en el video, visiblemente alterada.

En medio de nuevas redadas, ICE ha intensificado sus operaciones en Chicago, dejando a miles de migrantes detenidos. | Crédito: TikTok clarityfromjulia1

Según Mueller, Diego mostró a los oficiales documentos que acreditaban su estadía legal en Estados Unidos, pero los agentes ignoraron sus explicaciones y se lo llevaron esposado ante la mirada incrédula de la pasajera.

Tras la detención, Julia intentó contactar a Uber para informar lo sucedido, pero denunció que la empresa no le dio ningún tipo de información ni apoyo. Ante el silencio, decidió usar sus redes para localizar a la familia del conductor, lo que generó una ola de solidaridad entre usuarios y activistas migrantes.

Horas después, la joven logró comunicarse con los familiares de Diego, quienes confirmaron que el hombre lleva más de 10 años en un proceso para obtener asilo en el país. Su esposa explicó que tienen una hija de siete años, Alana, quien sigue esperando a su padre en casa.

La familia denunció que los agentes de ICE han intentado presionarlo para que firme su autodeportación, a pesar de contar con documentos que prueban su residencia legal temporal. Ante esta situación, abrieron una campaña en GoFundMe para cubrir los gastos legales y evitar que Diego sea trasladado a otro estado.

La familia de Diego denunció que ICE intenta presionarlo para que firme su autodeportación pese a tener documentos en regla. | Crédito: Diego Castro GoFundMe

“No tiene antecedentes penales, trabaja todos los días y solo quiere mantener a su hija”, se lee en la descripción de la recaudación.

El caso de Diego se suma a una serie de operativos migratorios que ICE ha intensificado en Chicago durante las últimas semanas. Según informes federales, más de 3.000 personas fueron detenidas en la llamada Operación Midway Blitz, una de las redadas más grandes realizadas recientemente en la ciudad.

