De Los Ángeles a San Francisco: qué tan segura es el agua del grifo en las grandes ciudades de California (Foto: Pixabay / Ralf1403)
De Los Ángeles a San Francisco: qué tan segura es el agua del grifo en las grandes ciudades de California (Foto: Pixabay / Ralf1403)
Judith Vicente
Judith Vicente

Si alguna vez llegaste a casa o al departamento cansado y con , quizá pensaste en abrir el grifo, llenar un vaso y tomar agua al instante, pero algo te frenó y te hizo dudar de qué tan segura era. Tal vez escuchaste opiniones contradictorias de amigos, viste noticias sobre la calidad del agua o simplemente no confías del todo en las tuberías de tu edificio. Si vives en y has tenido esa inquietud, en los siguientes párrafos respondemos a esa pregunta, además de mencionarte qué precauciones básicas conviene adoptar antes de hacerlo.

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Agua del grifo en California: cuándo es segura, cuándo hervirla y qué revisar en tu zona (Foto: Pixabay / com77380)
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¿ES SEGURO TOMAR AGUA DEL GRIFO EN CALIFORNIA?

Según el sitio oficial , tomar agua del grifo en California es seguro, en especial en ciudades como Los Ángeles, San Diego, San Francisco, Sacramento, San José o Fresno, donde la mayoría de las viviendas están conectadas a sistemas públicos de agua que cumplen controles estatales y federales de calidad.

El portal web oficial del gobierno de California menciona también que el agua que suministran los servicios públicos se considera apta para consumo humano y está sujeta a normas diseñadas para proteger la salud. Esto no implica que esté libre de incidentes en todo momento, sino que el agua de la red se encuentra bajo regulación y vigilancia continuas por parte de las autoridades.

Cabe señalar que las empresas de agua de servicio público están obligadas a hacer análisis y a difundir cada año informes de calidad conocidos como Consumer Confidence Reports. En ellos, la Junta Estatal de Control de Recursos Hídricos de California indica que se brinda a los usuarios información sobre el estado del agua potable que llega a sus hogares.

Gracias a estos documentos, las personas pueden saber cuál es la fuente de suministro, qué sustancias se hallaron en el agua, si hubo alguna infracción a los estándares y qué acciones correctivas tomó el proveedor.

Actualmente, no hay ninguna alerta vigente para dejar de tomar agua del grifo en California; por lo tanto, se recomienda beberla porque no debería causar algún problema de salud.

Si vives en una casa muy antigua con plomería de plomo o nunca revisada, se recomienda tener cuidado (Foto: Pixabay)
Si vives en una casa muy antigua con plomería de plomo o nunca revisada, se recomienda tener cuidado (Foto: Pixabay)

¿CUÁNDO NO SE RECOMIENDA BEBER O TENER CUIDADO CON EL AGUA DEL GRIFO?

Conviene no beber directamente del grifo en California cuando se presentan alguno de estos puntos:

  • Hay un aviso oficial de “boil water advisory” (hervir el agua), “do not drink” o “do not use” emitido por autoridades locales o el proveedor de agua.
  • El agua sale turbia, marrón o amarillenta, con partículas, o cambia de sabor de un día a otro, precisa .
  • Huele fuerte a químicos, gasolina o “huevo podrido”.
  • Hubo recientemente obras en tuberías o un corte de servicio y el agua sale con sedimentos.
  • Vives en una casa muy antigua con plomería de plomo o nunca revisada, o usas pozo privado sin análisis recientes.

En esos casos se recomienda usar agua embotellada, pero si vas a usar la del grifo, mejor hervirla hasta que haya claridad. Lo mejor es esperar los avisos indicando que todo volvió a la normalidad.

¿Cómo sé si el agua es segura en mi zona?

  • Consulta la página o app de tu proveedor local de agua (water district, city utilities), donde se publican avisos y reportes de calidad.
  • Revisa portales oficiales como “My Water Quality” del estado de California, que centralizan información sobre agua potable.
  • Ante dudas puntuales (olor/color raro en tu casa), puedes llamar al número de servicio al cliente del proveedor para preguntar si hay incidentes reportados.

CONSEJOS PRÁCTICOS AL BEBER DEL GRIFO

  • Usa siempre el agua fría para beber y cocinar; la caliente disuelve más fácilmente metales como el plomo de tuberías antiguas, publica .
  • Si el agua ha estado estancada horas (por ejemplo, toda la noche), deja correr el grifo entre 30 y 60 segundos antes de llenar un vaso o una olla.
  • Limpia de vez en cuando el aireador/filtro de la boca del grifo, porque puede acumular partículas.
  • Si quieres una capa extra de seguridad o mejorar sabor/olor, puedes usar un filtro certificado NSF/ANSI 53 (para plomo y otros contaminantes) y cambiar los cartuchos según lo indique el fabricante.

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SOBRE EL AUTOR

Periodista con más de 15 años de experiencia, redacto información de interés general para la población latina en Estados Unidos como inmigración, Seguro Social, economía y finanzas personales, salud, educación, vivienda, derechos civiles, clima, vida cotidiana, entre otros. Asimismo, escribo sobre series, películas, celebridades y cultura pop.

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