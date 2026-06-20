Si alguna vez llegaste a casa o al departamento cansado y con mucha sed, quizá pensaste en abrir el grifo, llenar un vaso y tomar agua al instante, pero algo te frenó y te hizo dudar de qué tan segura era. Tal vez escuchaste opiniones contradictorias de amigos, viste noticias sobre la calidad del agua o simplemente no confías del todo en las tuberías de tu edificio. Si vives en California y has tenido esa inquietud, en los siguientes párrafos respondemos a esa pregunta, además de mencionarte qué precauciones básicas conviene adoptar antes de hacerlo.

Agua del grifo en California: cuándo es segura, cuándo hervirla y qué revisar en tu zona (Foto: Pixabay / com77380)

¿ES SEGURO TOMAR AGUA DEL GRIFO EN CALIFORNIA?

Según el sitio oficial My Water Quality, tomar agua del grifo en California es seguro, en especial en ciudades como Los Ángeles, San Diego, San Francisco, Sacramento, San José o Fresno, donde la mayoría de las viviendas están conectadas a sistemas públicos de agua que cumplen controles estatales y federales de calidad.

El portal web oficial del gobierno de California menciona también que el agua que suministran los servicios públicos se considera apta para consumo humano y está sujeta a normas diseñadas para proteger la salud. Esto no implica que esté libre de incidentes en todo momento, sino que el agua de la red se encuentra bajo regulación y vigilancia continuas por parte de las autoridades.

Cabe señalar que las empresas de agua de servicio público están obligadas a hacer análisis y a difundir cada año informes de calidad conocidos como Consumer Confidence Reports. En ellos, la Junta Estatal de Control de Recursos Hídricos de California indica que se brinda a los usuarios información sobre el estado del agua potable que llega a sus hogares.

Gracias a estos documentos, las personas pueden saber cuál es la fuente de suministro, qué sustancias se hallaron en el agua, si hubo alguna infracción a los estándares y qué acciones correctivas tomó el proveedor.

Actualmente, no hay ninguna alerta vigente para dejar de tomar agua del grifo en California; por lo tanto, se recomienda beberla porque no debería causar algún problema de salud.

Si vives en una casa muy antigua con plomería de plomo o nunca revisada, se recomienda tener cuidado (Foto: Pixabay)

¿CUÁNDO NO SE RECOMIENDA BEBER O TENER CUIDADO CON EL AGUA DEL GRIFO?

Conviene no beber directamente del grifo en California cuando se presentan alguno de estos puntos:

Hay un aviso oficial de “boil water advisory” (hervir el agua), “do not drink” o “do not use” emitido por autoridades locales o el proveedor de agua.

El agua sale turbia, marrón o amarillenta, con partículas, o cambia de sabor de un día a otro, precisa La Opinión.

Huele fuerte a químicos, gasolina o “huevo podrido”.

Hubo recientemente obras en tuberías o un corte de servicio y el agua sale con sedimentos.

Vives en una casa muy antigua con plomería de plomo o nunca revisada, o usas pozo privado sin análisis recientes.

En esos casos se recomienda usar agua embotellada, pero si vas a usar la del grifo, mejor hervirla hasta que haya claridad. Lo mejor es esperar los avisos indicando que todo volvió a la normalidad.

¿Cómo sé si el agua es segura en mi zona?

Consulta la página o app de tu proveedor local de agua (water district, city utilities), donde se publican avisos y reportes de calidad.

Revisa portales oficiales como “My Water Quality” del estado de California, que centralizan información sobre agua potable.

Ante dudas puntuales (olor/color raro en tu casa), puedes llamar al número de servicio al cliente del proveedor para preguntar si hay incidentes reportados.

CONSEJOS PRÁCTICOS AL BEBER DEL GRIFO

Usa siempre el agua fría para beber y cocinar; la caliente disuelve más fácilmente metales como el plomo de tuberías antiguas, publica UCSF California Childcare Health Program.

Si el agua ha estado estancada horas (por ejemplo, toda la noche), deja correr el grifo entre 30 y 60 segundos antes de llenar un vaso o una olla.

Limpia de vez en cuando el aireador/filtro de la boca del grifo, porque puede acumular partículas.

Si quieres una capa extra de seguridad o mejorar sabor/olor, puedes usar un filtro certificado NSF/ANSI 53 (para plomo y otros contaminantes) y cambiar los cartuchos según lo indique el fabricante.

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