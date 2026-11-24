El tradicional desfile de Macy’s por el Día de Acción de Gracias podría enfrentar uno de sus mayores contratiempos en décadas. Una potente tormenta costera amenaza con llevar fuertes vientos y lluvias a Nueva York este jueves 26 de noviembre, lo que podría obligar a suspender el vuelo de los enormes globos durante la celebración de su edición número 100.

Los pronósticos meteorológicos advierten que las ráfagas podrían alcanzar entre 35 y 40 millas por hora (56 y 64 km/h), mientras que los vientos sostenidos llegarían a 25 mph (40 km/h). Estas condiciones superarían los límites de seguridad establecidos por los organizadores: los globos no pueden elevarse cuando las ráfagas exceden las 34 mph o los vientos sostenidos superan las 23 mph.

Los meteorólogos pronostican ráfagas de hasta 40 mph, por encima del límite permitido para que los globos puedan volar. (Foto: Timothy A. Clary / AFP)

¿Qué dicen los expertos sobre el clima en Nueva York?

Dan DePodwin, vicepresidente de pronósticos de AccuWeather, advirtió que existe una posibilidad importante de que los globos permanezcan en tierra. “Es probablemente la posibilidad más significativa en los últimos años de que no haya globos”, declaró al New York Post.

El especialista también recordó que, si los globos no pueden volar, sería la primera vez en 55 años que ocurre una situación de este tipo. La última ocasión fue en 1971, cuando las condiciones meteorológicas obligaron a suspender su participación. Por ahora, DePodwin considera que lo más probable es que los globos tengan que volar a menor altura.

Sin embargo, el comportamiento de la tormenta todavía podría modificar el panorama. DePodwin explicó que la velocidad con la que el sistema avance por la costa será determinante para el desfile.

“La clave del pronóstico es la velocidad exacta de la tormenta del noreste a medida que avanza por la costa”, señaló. Además, indicó que, si el sistema meteorológico se desplaza más lentamente, “es probable que los globos puedan volar”.

Lluvias y fuertes vientos podrían afectar la celebración

Las advertencias también llegaron de otros especialistas. Mike Masco, meteorólogo sénior de PIX11, expresó su preocupación por la trayectoria del sistema meteorológico a través de su cuenta en X.

“Esto se está volviendo MUY preocupante”, escribió. También agregó: “Esta trayectoria de la tormenta es especialmente preocupante para los globos”.

🚨 WORST-CASE STORM TRACK FOR THANKSGIVING DAY & MACY'S PARADE? 🌧️💨 This is becoming VERY concerning! ALL major forecast models, including their AI counterparts, are now showing a powerful area of low pressure tracking WEST of NYC on Thanksgiving Day. Why does that matter? This is potentially the WINDIEST storm track and one that could also produce some of the heaviest rainfall across the region. 💨 WINDS: A strong pressure gradient would drive powerful SOUTH and SOUTHEAST winds into NYC, NJ and Long Island, with gusts potentially exceeding 40 MPH from Thursday morning into the evening. 🌧️ RAINFALL: The one saving grace MAY be that the heaviest rain axis sets up just WEST of NJ, NYC and Long Island. However, that does NOTHING to eliminate the wind threat. 🎈 MACY'S THANKSGIVING DAY PARADE: This storm track is especially concerning for the balloons. Historically, the balloons did NOT fly in 1942, 1943 or 1944 due to World War II, and again in 1971 due to strong winds. ⚠️ BOTTOM LINE: The track of this storm is NOT favorable for Thanksgiving morning festivities. Even if the heaviest rainfall misses NYC, the wind threat remains significant. Still a few days out, and details WILL change, but the consistency among the operational and AI models is getting my attention! 📺 LIVE on @PIX11News until 10 AM with the latest model trends and Thanksgiving forecast! — Mike Masco (@MikeMasco) November 23, 2026

En cuanto a las precipitaciones, los modelos meteorológicos indican que la mayor parte del desfile podría desarrollarse sin lluvia.

DePodwin señaló que, según las proyecciones actuales, las precipitaciones comenzarían poco antes del mediodía y continuarían durante la tarde y la noche de Acción de Gracias, tanto en Nueva York como en sus alrededores. Las condiciones serían favorables durante las primeras horas de la mañana, antes de que los efectos de la tormenta comiencen a sentirse alrededor de las 10 a. m.

La tormenta también afectará otras regiones

El sistema meteorológico no solo tendrá consecuencias en Nueva York. Los pronósticos de Gulf Coast News anticipan lluvias intensas y fuertes vientos en distintas zonas de Estados Unidos durante la semana de Acción de Gracias. En la costa del Golfo, por ejemplo, se esperan tormentas generalizadas el miércoles, con una mayor amenaza de tiempo severo en el condado de Collier, Florida, aunque el riesgo general de fenómenos severos se mantiene bajo.

Para el Día de Acción de Gracias, las condiciones en Florida tenderían a mejorar a medida que el centro de baja presión se aleje de la región; sin embargo, el ambiente seguirá ventoso, con ráfagas que podrían alcanzar las 25 mph (40 km/h). Por ello, también se recomienda asegurar las decoraciones y objetos que permanezcan en exteriores.