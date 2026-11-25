Millones de estadounidenses que viven en la costa este o tienen previsto viajar durante esta semana deberán tomar precauciones ante la llegada de una potente tormenta que podría complicar las celebraciones del Día de Acción de Gracias (Thanksgiving). El sistema meteorológico amenaza con provocar cortes de electricidad, inundaciones en zonas costeras y retrasos en los desplazamientos durante uno de los periodos de mayor movimiento de viajeros en el país.

Los pronósticos advierten que este jueves se registrarán ráfagas de viento de hasta 60 millas por hora (96 km/h), acompañadas de precipitaciones intensas y posibles inundaciones cerca del litoral.

Dan DePodwin, vicepresidente de operaciones de pronóstico de AccuWeather, explicó al New York Post que las condiciones podrían generar problemas importantes para quienes planean reunirse con sus familiares.

“Nunca es un buen día para un corte de electricidad, pero el Día de Acción de Gracias es un día en el que eso representa claramente un problema para las personas que se reúnen, cocinan y tratan de llegar a sus destinos”, señaló.

¿Qué estados y ciudades podrían verse afectados por la tormenta?

De acuerdo con DePodwin, una de las áreas con mayor riesgo comprende la península de Delmarva, entre Delaware y Maryland, además de Nueva Jersey y el sureste de Pensilvania. Las lluvias y los vientos fuertes avanzarán desde Washington D. C. durante las primeras horas del jueves y alcanzarían Nueva York hacia el final de la mañana. Asimismo, se esperan condiciones adversas en otras ciudades ubicadas a lo largo del corredor de la carretera interestatal I-95, entre ellas Filadelfia y Boston.

La preocupación no se limita a las precipitaciones. El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) emitió una alerta de vigilancia por vientos fuertes para Nueva York, Long Island y las zonas costeras de Nueva Jersey. Bryan Ramsey, meteorólogo de esta institución, advirtió que las ráfagas de hasta 60 mph podrían derribar ramas, árboles y cables eléctricos.

“Cuando se observan vientos con ráfagas de hasta 60 mph, se abre la posibilidad de daños, entre ellos numerosas ramas de árboles caídas, árboles derribados de manera aislada y líneas eléctricas”, señaló.

El especialista agregó que, por el momento, los cortes de electricidad se consideran probables.

El fenómeno podría generar ráfagas de hasta 60 mph, lluvias intensas, inundaciones costeras y cortes de electricidad en ciudades como Nueva York, Filadelfia y Boston. (Foto por CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

Lluvias intensas e inundaciones complicarán los desplazamientos

Los conductores que viajen durante el feriado también deberán prestar atención a las condiciones de las carreteras, especialmente durante el periodo de mayores ráfagas, previsto entre el mediodía y las 7 p. m. del jueves. A esto se suma el riesgo de inundaciones costeras, debido a la combinación de mareas excepcionalmente altas después de la superluna de comienzos de semana y fuertes vientos del este que dificultarán la salida del agua en las bahías.

En el área metropolitana de Nueva York, las zonas más vulnerables incluyen la costa occidental de Long Island, desde el condado de Nassau hasta el norte de Queens, además de Great South Bay, el Bronx y el sur de Westchester.

Ramsey señaló que esta región podría acumular entre 1 y 2 pulgadas de lluvia, aunque algunos sectores del sur de Nueva York, el sur de Connecticut y el norte de Nueva Jersey podrían alcanzar las 3 pulgadas.

Las precipitaciones comenzarían de manera ligera el jueves por la mañana, aumentarían durante la tarde y la noche y perderían intensidad hacia el viernes por la tarde.

¿Qué recomienda FEMA a quienes viajarán por Acción de Gracias?

El impacto del sistema meteorológico se extenderá por buena parte del este del país. Según el Servicio Meteorológico Nacional, algunas áreas de las Carolinas y la región del Atlántico Medio podrían recibir entre 1 y 4 pulgadas de lluvia. En sectores del este de Carolina del Norte se contemplan acumulaciones de hasta 5 pulgadas, mientras que el sur de Nueva Inglaterra podría registrar entre 1 y 2 pulgadas.

Ante este panorama, los especialistas recomiendan a quienes tengan flexibilidad adelantar sus desplazamientos al miércoles, antes de que las condiciones empeoren.

La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) también pidió a la población prepararse para posibles interrupciones eléctricas, reunir medicamentos y documentos importantes, consultar los pronósticos y revisar el estado de las carreteras antes de salir.

Además, las lluvias y ráfagas de entre 50 y 60 mph cerca de Outer Banks podrían ocasionar retrasos importantes en vuelos de Atlanta, Charlotte, Raleigh y Miami. Aunque las condiciones mejorarían considerablemente el viernes por la tarde, todavía podrían presentarse algunas lluvias, nevadas aisladas y vientos moderados.