La primera gran tormenta invernal de la semana ya comenzó a sentirse en el noreste de Estados Unidos, dejando decenas de escuelas cerradas o con horarios modificados este martes tanto en Nueva York como en Nueva Jersey. La nieve y el hielo llegaron antes del amanecer, obligando a los distritos escolares a activar planes de emergencia y ajustar la jornada para evitar riesgos en el transporte.
De acuerdo con el National Weather Service, se mantiene un aviso de clima invernal para los condados de Rockland, Putnam y Orange en Nueva York, y Passaic en Nueva Jersey. Los meteorólogos advirtieron que las carreteras podrían tornarse resbaladizas y peligrosas, complicando la movilidad en las primeras horas del día. Ante este escenario, el gobernador Phil Murphy declaró estado de emergencia en Nueva Jersey desde el lunes por la noche.
A continuación, la lista completa de escuelas cerradas o con retrasos este martes 2 de diciembre:
Escuelas afectadas en Nueva York
- Arlington Central School District: Cerrado
- Carmel Central School District: Retraso de 3 horas
- Eldred Central School District: Cerrado
- Ellenville Central School District: Cerrado
- Fallsburg Central School District: Cerrado
- Goshen Central School District: Cerrado
- Kingston City School District: Cerrado
- Liberty Central School District: Cerrado
- Monticello School District: Cerrado
- Newburgh Enlarged City School District: Cerrado
- New Paltz Central School District: Cerrado
- North Rockland Central School District: Retraso de 2 horas
- Onteora Central School District: Cerrado
- Port Jervis City School District: Cerrado
- Poughkeepsie City School District: Cerrado
- Rondout Valley Central School District: Cerrado
- Wallkill Central School District: Cerrado
- Wappingers Central School District: Cerrado
- Yorktown Central School District: Retraso de 3 horas
Escuelas afectadas en Nueva Jersey
- Alpha School District: Retraso de 2 horas, preescolar a.m. cancelado
- Bernards Township School District: Retraso de 2 horas
- Chancellor Academy: Apertura retrasada
- Denville Township School District: Retraso de 2 horas
- Dover Public Schools: Apertura retrasada
- Green Township School District: Cerrado
- Hanover Park Regional High School District: Retraso de 90 minutos
- Hardyston Township School District: Cerrado
- Kinnelon Public Schools: Retraso de 2 horas
- Montville Township Public Schools: Retraso de 2 horas
- Mount Arlington Public Schools: Cerrado
- Mount Olive Township School District: Retraso de 2 horas
- Netcong School District: Apertura a las 9:50 a.m.
- Parsippany-Troy Hills Township School District: Retraso de 2 horas
- Ringwood School District: Retraso de 90 minutos
- Riverdale School District: Retraso de 90 minutos
- Rockaway Borough School District: Retraso de 90 minutos
- Roxbury Township School District: Retraso de 2 horas
- Shepard Schools: Retraso de 2 horas
- Wanaque Public School District: Retraso de 90 minutos
El aviso de clima invernal permanecerá vigente hasta las 10 p.m. de este martes, aunque las condiciones comenzarán a mejorar rápidamente. Para el miércoles, se espera un día soleado, con temperaturas cercanas a los 40 grados y sensación térmica entre 25 y 35 grados.
La próxima posibilidad de nieve regresará entre la noche del viernes y el sábado, marcando el inicio de un diciembre que promete más frío y nuevos retos para la región.
