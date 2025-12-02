La tormenta provoca cierres y retrasos en escuelas de Nueva York y Nueva Jersey este martes. | Crédito: GEORGE FREY / AFP
Oscar Guerrero Tello
Oscar Guerrero Tello

La primera gran tormenta invernal de la semana ya comenzó a sentirse en el noreste de , dejando decenas de escuelas cerradas o con horarios modificados este martes tanto en Nueva York como en Nueva Jersey. La nieve y el hielo llegaron antes del amanecer, obligando a los distritos escolares a activar planes de emergencia y ajustar la jornada para evitar riesgos en el transporte.

De acuerdo con el National Weather Service, se mantiene un aviso de clima invernal para los condados de Rockland, Putnam y Orange en Nueva York, y Passaic en Nueva Jersey. Los meteorólogos advirtieron que las carreteras podrían tornarse resbaladizas y peligrosas, complicando la movilidad en las primeras horas del día. Ante este escenario, el gobernador Phil Murphy declaró estado de emergencia en Nueva Jersey desde el lunes por la noche.

A continuación, la lista completa de escuelas cerradas o con retrasos este martes 2 de diciembre:

Escuelas afectadas en Nueva York

  • Arlington Central School District: Cerrado
  • Carmel Central School District: Retraso de 3 horas
  • Eldred Central School District: Cerrado
  • Ellenville Central School District: Cerrado
  • Fallsburg Central School District: Cerrado
  • Goshen Central School District: Cerrado
  • Kingston City School District: Cerrado
  • Liberty Central School District: Cerrado
  • Monticello School District: Cerrado
  • Newburgh Enlarged City School District: Cerrado
  • New Paltz Central School District: Cerrado
  • North Rockland Central School District: Retraso de 2 horas
  • Onteora Central School District: Cerrado
  • Port Jervis City School District: Cerrado
  • Poughkeepsie City School District: Cerrado
  • Rondout Valley Central School District: Cerrado
  • Wallkill Central School District: Cerrado
  • Wappingers Central School District: Cerrado
  • Yorktown Central School District: Retraso de 3 horas
Los distritos de Nueva York y Nueva Jersey ajustaron horarios por la tormenta y sus fuertes impactos. | Crédito: Jim WATSON / AFP
Los distritos de Nueva York y Nueva Jersey ajustaron horarios por la tormenta y sus fuertes impactos. | Crédito: Jim WATSON / AFP

Escuelas afectadas en Nueva Jersey

  • Alpha School District: Retraso de 2 horas, preescolar a.m. cancelado
  • Bernards Township School District: Retraso de 2 horas
  • Chancellor Academy: Apertura retrasada
  • Denville Township School District: Retraso de 2 horas
  • Dover Public Schools: Apertura retrasada
  • Green Township School District: Cerrado
  • Hanover Park Regional High School District: Retraso de 90 minutos
  • Hardyston Township School District: Cerrado
  • Kinnelon Public Schools: Retraso de 2 horas
  • Montville Township Public Schools: Retraso de 2 horas
  • Mount Arlington Public Schools: Cerrado
  • Mount Olive Township School District: Retraso de 2 horas
  • Netcong School District: Apertura a las 9:50 a.m.
  • Parsippany-Troy Hills Township School District: Retraso de 2 horas
  • Ringwood School District: Retraso de 90 minutos
  • Riverdale School District: Retraso de 90 minutos
  • Rockaway Borough School District: Retraso de 90 minutos
  • Roxbury Township School District: Retraso de 2 horas
  • Shepard Schools: Retraso de 2 horas
  • Wanaque Public School District: Retraso de 90 minutos
Cierres y retrasos siguen aumentando mientras la tormenta complica la movilidad en Nueva York y Nueva Jersey. | Crédito: Kena Betancur / AFP
Cierres y retrasos siguen aumentando mientras la tormenta complica la movilidad en Nueva York y Nueva Jersey. | Crédito: Kena Betancur / AFP

El aviso de clima invernal permanecerá vigente hasta las 10 p.m. de este martes, aunque las condiciones comenzarán a mejorar rápidamente. Para el miércoles, se espera un día soleado, con temperaturas cercanas a los 40 grados y sensación térmica entre 25 y 35 grados.

La próxima posibilidad de nieve regresará entre la noche del viernes y el sábado, marcando el inicio de un diciembre que promete más frío y nuevos retos para la región.

