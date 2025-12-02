La primera gran tormenta invernal de la semana ya comenzó a sentirse en el noreste de Estados Unidos, dejando decenas de escuelas cerradas o con horarios modificados este martes tanto en Nueva York como en Nueva Jersey. La nieve y el hielo llegaron antes del amanecer, obligando a los distritos escolares a activar planes de emergencia y ajustar la jornada para evitar riesgos en el transporte.

De acuerdo con el National Weather Service, se mantiene un aviso de clima invernal para los condados de Rockland, Putnam y Orange en Nueva York, y Passaic en Nueva Jersey. Los meteorólogos advirtieron que las carreteras podrían tornarse resbaladizas y peligrosas, complicando la movilidad en las primeras horas del día. Ante este escenario, el gobernador Phil Murphy declaró estado de emergencia en Nueva Jersey desde el lunes por la noche.

A continuación, la lista completa de escuelas cerradas o con retrasos este martes 2 de diciembre:

Escuelas afectadas en Nueva York

Arlington Central School District: Cerrado

Carmel Central School District: Retraso de 3 horas

Eldred Central School District: Cerrado

Ellenville Central School District: Cerrado

Fallsburg Central School District: Cerrado

Goshen Central School District: Cerrado

Kingston City School District: Cerrado

Liberty Central School District: Cerrado

Monticello School District: Cerrado

Newburgh Enlarged City School District: Cerrado

New Paltz Central School District: Cerrado

North Rockland Central School District: Retraso de 2 horas

Onteora Central School District: Cerrado

Port Jervis City School District: Cerrado

Poughkeepsie City School District: Cerrado

Rondout Valley Central School District: Cerrado

Wallkill Central School District: Cerrado

Wappingers Central School District: Cerrado

Yorktown Central School District: Retraso de 3 horas

Los distritos de Nueva York y Nueva Jersey ajustaron horarios por la tormenta y sus fuertes impactos. | Crédito: Jim WATSON / AFP

Escuelas afectadas en Nueva Jersey

Alpha School District: Retraso de 2 horas , preescolar a.m. cancelado

, preescolar a.m. cancelado Bernards Township School District: Retraso de 2 horas

Chancellor Academy: Apertura retrasada

Denville Township School District: Retraso de 2 horas

Dover Public Schools: Apertura retrasada

Green Township School District: Cerrado

Hanover Park Regional High School District: Retraso de 90 minutos

Hardyston Township School District: Cerrado

Kinnelon Public Schools: Retraso de 2 horas

Montville Township Public Schools: Retraso de 2 horas

Mount Arlington Public Schools: Cerrado

Mount Olive Township School District: Retraso de 2 horas

Netcong School District: Apertura a las 9:50 a.m.

Parsippany-Troy Hills Township School District: Retraso de 2 horas

Ringwood School District: Retraso de 90 minutos

Riverdale School District: Retraso de 90 minutos

Rockaway Borough School District: Retraso de 90 minutos

Roxbury Township School District: Retraso de 2 horas

Shepard Schools: Retraso de 2 horas

Wanaque Public School District: Retraso de 90 minutos

Cierres y retrasos siguen aumentando mientras la tormenta complica la movilidad en Nueva York y Nueva Jersey. | Crédito: Kena Betancur / AFP

El aviso de clima invernal permanecerá vigente hasta las 10 p.m. de este martes, aunque las condiciones comenzarán a mejorar rápidamente. Para el miércoles, se espera un día soleado, con temperaturas cercanas a los 40 grados y sensación térmica entre 25 y 35 grados.

La próxima posibilidad de nieve regresará entre la noche del viernes y el sábado, marcando el inicio de un diciembre que promete más frío y nuevos retos para la región.

