La llegada del 2026 ha traído consigo un desafío meteorológico para California , donde una intensa tormenta está poniendo a prueba la seguridad de los residentes. Ante posibles riesgos de desbordamientos y deslizamientos, las autoridades han activado los protocolos preventivos en los sectores más vulnerables. En caso residas en este estado, es importante que sepas en qué áreas se mantienen estas advertencias con el propósito de que tomes tus precauciones y sigas las recomendaciones oficiales.

A causa de este fenómeno meteorológico, los californianos están experimentando lluvias durante el primer día del 2026. Según AccuWeather , a las 5:00 a.m. (PST) de hoy, la ciudad de Pasadena registró 1,08 pulgadas. mientras que la localidad de Chino acumuló 2,81 pulgadas.

Esto ha sido suficiente para que sientan preocupación ante posibles inundaciones, tal como ocurrieron en diciembre del 2025 a causa de ríos atmosféricos.

Un reciente dato del medio citado suele ser preocupante: en las últimas seis semanas, gran parte de la costa sur de California ha recibido entre el 60% y 80% de precipitación estacional. Es más, entre el 14 de noviembre y el 31 de diciembre del 2025, el centro de Los Ángeles ha acumulado 27,6 centímetros de lluvia.

En diciembre del 2025, California ha registrado entre el 60% y 80% de precipitación estacional. (Crédito: APU GOMES / AFP) / APU GOMES

Qué zonas de California están bajo alerta por posibles inundaciones

Según lo señalado por los reportes meteorológicos de ABC 7 , la tormenta invernal podría traer consecuencias graves en los condados de Los Ángeles, Orange, Riverside, San Bernardino y Venturo. Para AccuWeather , se prevé que esta región acumule hasta 18 centímetros de agua pluvial.

Las precipitaciones también se extenderán hasta los condados de San Francisco, Sacramento y parte del centro y norte de California hasta el viernes 2 de enero, debido a una serie de tormentas consecutivas.

Por esa razón, las autoridades emitieron advertencias de evacuación para aquellas personas que residen en estas zonas. Estas se mantendrán vigentes hasta las 10 p.m. de este jueves 1 de enero (hora local).

Ciertos sectores de California se mantienen en riesgo de posibles inundaciones y deslizamientos. (Crédito: APU GOMES / AFP)

Los Ángeles, condado afectado por la tormenta

Una de las áreas gravemente golpeadas por este evento meteorológico es el condado de Los Ángeles. Más de 3,000 familias no tuvieron electricidad en la mañana de este jueves 1 de enero; sin embargo, aún se siguen registrando problemas por falta de este suministro.

Es más, la localidad de Sherman Oaks y la población de Altadena también resultaron afectadas por las lluvias, ya que se registraron un flujo de escombros y lodo.

