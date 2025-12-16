El último fin de semana, la tormenta invernal dejó temperaturas muy bajas en diversas partes de Estados Unidos como el Noreste y el Medio Oeste, así como varias pulgadas de nieve en Nueva York y Nueva Jersey. El mal tiempo también tuvo gran impacto en las carreteras y aeropuertos, lo que llevó a la cancelación de unos 100 vuelos y a retrasos para otros 1,000, a poco de celebrarse la Navidad. Si eres de los que está pronto a viajar a EE.UU. para realizar compras o visitar a la familia o eres uno de los tantos afectados por el frío extremo, esta información te interesará. Y es que una nueva tormenta de costa a costa traerá precipitaciones y bajas temperaturas. Aquí te explico las zonas que se verán afectadas con lluvia, algo que también podría desencadenar inundaciones y deslaves.

Ya hace unos días Washington vivió uno de los peores episodios de su historia por los ríos atmosféricos cuando las lluvias torrenciales produjeron diversas inundaciones que dejaron decenas de rescates y evacuaciones; sin embargo, la alerta aún se mantiene vigente ya que el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) prevé más lluvias.

Todoo se debe al río atmosférico ‘Pineapple Express’, considerado como uno de los más fuertes en Estados Unidos, que está haciendo su aparición. Para los meteorólogos de AccuWeather, las recientes tormentas han dejado el suelo completamente “saturado”, lo que eleva considerablemente el riesgo de inundaciones generalizadas, deslizamientos de tierra e interrupciones de viaje.

Meteorólogos pronostican actividad de lluvia que recorrerá el país de costa a costa. (Foto: ANGELA WEISS / AFP) / ANGELA WEISS

Zonas de EE.UU. donde se pronostican precipitaciones y bajas temperaturas

Según los pronósticos climatológicos, el noreste de California, zonas de Oregón y Washington enfrentan severos riesgos de inundaciones más significativos esta semana. En el último estado mencionado, podría recibir entre 4 y 8 pulgadas de lluvia desde el lunes hasta la mañana del miércoles 17 de diciembre.

“Viene un incremento en temperaturas significativo, pero primero una tormenta de costa a costa que debería estar afectando al país esta misma semana, así que atención viajeros. Hoy martes la situación peligrosa en Washington y Oregon con gran actividad de lluvia que dirá presente. El día miércoles todas las precipitaciones se mueven a las planicies al norte del país, es decir, Dakota del Norte y Dakota del Sur, Montana y podrían llegar a Kansas y Nebraska. El jueves, si tiene planes de viajar, desde Illinois, Ohio, Nueva York, Boston, hacia el sur Atlanta, Raleigh, Memphis, todas estas zonas estarán viendo precipitaciones de forma líquida y dan un indicativo que las temperaturas ya no son congelantes. Hacia el viernes irá camino al este del país con algo de nieve para el interior de Nueva Inglaterra, Nueva York, Pennsylvania”, explicó Carlos Robles, jefe de meteorología de Noticias Telemundo.

Un río atmosférico azotó hace unos días al estado de Washington y obligó a evacuar a miles de personas por las inundaciones. (Foto: Ken Lambert/The Seattle Times via AP) / Ken Lambert

Pronóstico de tormenta de costa a costa en EE.UU.

Martes 16 el frente que llega desde el Pacífico generará mucha lluvia y es posible que ríos se desborden. Miércoles 17 el disturbio alcanza las planicies al norte del país. Nieve y vientos intensos generarán ráfagas de +45MPH. Jueves 18 habrá fuertes lluvias desde Ohio hasta el Golfo de México. Se verá zonas con nieve en el Medio Oeste. Viernes 19 la banda frontal alcanza la Costa Este del país con vientos fuertes y fríos.

Qué es el río atmosférico Pineapple Express

De acuerdo el Servicio Oceanográfico Nacional de la NOAA, los ríos atmosféricos son regiones estrechas de la atmósfera que trasladan gran parte de la humedad de los trópicos hacia las latitudes septentrionales. Están vinculados al suministro de agua y al riesgo de inundaciones.

Respecto al Pineapple Express, se le considera un “fuerte río atmosférico” debido a la humedad que se acumula en el Pacífico Tropical. Tiene un impacto considerable en las costas occidentales de Estados Unidos y Canadá, ya que trae consigo fuertes lluvias y acumulaciones de nieve.

Este sistema de tormentas tiene el potencial de generar inundaciones, con la capacidad de depositar hasta 12,7 centímetros de precipitación sobre California en el transcurso de un solo día.

