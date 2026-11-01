Una potente tormenta asociada a un patrón climático influenciado por El Niño mantiene en alerta a distintas regiones de Estados Unidos, donde ya se ordenaron evacuaciones obligatorias por el aumento del nivel de los ríos y las inundaciones. El sistema podría afectar hasta 35 estados durante la próxima semana, con lluvias abundantes, tormentas eléctricas severas y nevadas en las zonas de mayor altitud.

Arizona y Colorado enfrentan riesgo de inundaciones

En el suroeste del país, las condiciones más preocupantes se concentran en Arizona y Colorado. En algunas zonas de Sedona, las autoridades pidieron a los residentes evacuar debido al rápido aumento del nivel de Oak Creek. También se ordenaron evacuaciones obligatorias en viviendas y propiedades de Pagosa Springs, Colorado, durante el sábado.

La situación del río San Juan genera especial preocupación en Pagosa Springs. Según Fox Weather, el cauce podría superar su récord histórico de 17.8 pies y alcanzar hasta 19.71 pies. El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) mantiene una advertencia de inundación fluvial por una situación potencialmente peligrosa, ante la posibilidad de que se produzcan crecidas importantes e históricas.

El peligro también se extiende a otras zonas de Arizona y Nevada. Las tormentas del viernes provocaron inundaciones repentinas, rescates de personas atrapadas en vehículos y la interrupción del tránsito en sectores de Henderson, Nevada.

En Phoenix, los equipos de emergencia rescataron a seis personas que quedaron atrapadas por las corrientes de agua, aunque no se reportaron heridos. Además, se estableció un nivel 3 de riesgo de inundaciones repentinas, en una escala de 4, sobre más de 65,000 millas cuadradas, una superficie que afecta a más de cuatro millones de personas.

Arizona y Colorado enfrentan inundaciones peligrosas, evacuaciones obligatorias y riesgo de crecidas históricas de ríos. (Foto referencial: EFE / Alberto Boal)

Se esperan lluvias intensas y nevadas en las montañas

Los pronósticos indican que algunas localidades de Arizona podrían recibir hasta 5 pulgadas de lluvia entre Phoenix y Flagstaff hasta el lunes. La preocupación aumenta porque varias zonas ya registraron precipitaciones importantes durante octubre. Ante este escenario, el Servicio Meteorológico Nacional de Pueblo, Colorado, advirtió el sábado: “Amigos, la ventana para prepararse ante las inundaciones se está cerrando”.

En las zonas montañosas de Colorado, el sistema también dejará nevadas considerables. Las montañas de San Juan podrían acumular entre 12 y 18 pulgadas de nieve, lo que complicaría los desplazamientos por las carreteras del suroeste del estado.

El NWS advirtió: “Esto probablemente provocará dificultades para viajar por las carreteras montañosas del suroeste, con condiciones peligrosas y resbaladizas, especialmente entre la noche del domingo y la mañana del lunes”.

La tormenta avanzará hacia el centro y el este de EE. UU.

A partir del lunes, el sistema comenzará a desplazarse hacia las Grandes Llanuras y el Medio Oeste, donde las lluvias podrían aumentar el riesgo de inundaciones repentinas. Cerca de 40 millones de personas estarán bajo un nivel 1 de riesgo de inundaciones, en una escala de 4, en una región que se extiende desde Texas hasta Wisconsin. Asimismo, existe la posibilidad de que se desarrollen tormentas severas entre el lunes y el miércoles, con ráfagas de viento dañinas e incluso algunos tornados.

El Centro de Pronósticos de FOX advirtió: “En este momento, un factor limitante es cuánta inestabilidad o energía de tormenta se establecerá en la región”; sin embargo, también señaló: “Aun así, la atmósfera se está preparando y cargando de energía para que se desarrollen tormentas severas desde Texas hasta algunas partes del sureste”.

Desde el miércoles, las precipitaciones podrían avanzar hacia el este y alcanzar ciudades como Raleigh, Washington D. C., Nueva York y Boston entre el jueves y el viernes, aunque todavía existe incertidumbre sobre el pronóstico para el final de la semana.