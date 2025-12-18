Una nueva tormenta de nieve está generando alerta debido a que complicaría los traslados en sectores de Estados Unidos, específicamente en el Medio Oeste y las Grandes Llanuras. Con posibles acumulaciones de nieve de hasta 4 pulgadas (10 centímetros) y vientos intensos, las autoridades advirtieron a los conductores sobre los peligros, tales como visibilidad reducida y carreteras resbaladizas.
Ante estas condiciones climáticas, el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) ordenó que los viajes por carretera sean “únicamente por emergencias”. A continuación, te indicaré qué estados se verán probablemente afectados por estas condiciones climáticas.
Los estados posiblemente afectados por tormenta de nieve
- Las Dakotas (Dakota del Norte y Dakota del Sur)
En Dakota del Sur, la agencia precisó que en la tarde este jueves 18 de diciembre, los condados de Day, Marshall y Roberts presenciarán hasta 2 pulgas de nieve y vientos que superan los 96 km/h, lo que ocasionaría la reducción de visibilidad al momento de conducir a menos de un cuarto de milla.
Respecto a los residentes del Dakota del Norte, específicamente de los condados de Benson, Cavalier, Eddy, Ramsey y Towner, experimentarían aproximadamente 4 pulgadas de nieve y ráfagas de viento de hasta 112 km/h. Esta condición climática generaría condiciones de ventisca.
- Montana
Los pronósticos advierten que el condado de Wibaux y zonas situadas al noreste del mencionado estado podrían recibir hasta 2 pulgadas de nieve y sentirán vientos de 96 km/h. Este clima gélido seguirá vigente este jueves 18 de diciembre, lo que generará complicaciones al momento de conducir.
- Minnesota
Se prevé que áreas del noroeste y centro-oeste de Minnesota reciban entre 1 y 4 pulgadas de nieve, acompañado de ráfagas de vientos que supera los 112 km/h. Esta condición climática estará vigente hasta horas de la noche del presente jueves 18 de diciembre.
Las recomendaciones del NWS ante este pronóstico
La agencia meteorológica recomendó a la conductores que realizarán viajes durante estos días en los estados mencionados que lleven un kit de emergencia, como cadenas de neumáticos, cables de arranques, linterna, pala, mantas y ropas de respuesta. Además, aconseja contar con agua, botiquín de primeros auxilios y cualquier artículo que ayude a sobrevivir en caso de quedar varado.
¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!