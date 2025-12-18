Una nueva tormenta de nieve está generando alerta debido a que complicaría los traslados en sectores de Estados Unidos, específicamente en el Medio Oeste y las Grandes Llanuras. Con posibles acumulaciones de nieve de hasta 4 pulgadas (10 centímetros) y vientos intensos, las autoridades advirtieron a los conductores sobre los peligros, tales como visibilidad reducida y carreteras resbaladizas.

Ante estas condiciones climáticas, el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) ordenó que los viajes por carretera sean “únicamente por emergencias”. A continuación, te indicaré qué estados se verán probablemente afectados por estas condiciones climáticas.

El NWS recomienda realizar por carreteras en casos de emergencia. (Crédito: shaunl / iStock) / shaunl

Los estados posiblemente afectados por tormenta de nieve

Las Dakotas (Dakota del Norte y Dakota del Sur)

En Dakota del Sur, la agencia precisó que en la tarde este jueves 18 de diciembre, los condados de Day, Marshall y Roberts presenciarán hasta 2 pulgas de nieve y vientos que superan los 96 km/h, lo que ocasionaría la reducción de visibilidad al momento de conducir a menos de un cuarto de milla.

Respecto a los residentes del Dakota del Norte, específicamente de los condados de Benson, Cavalier, Eddy, Ramsey y Towner, experimentarían aproximadamente 4 pulgadas de nieve y ráfagas de viento de hasta 112 km/h. Esta condición climática generaría condiciones de ventisca.

Montana

Los pronósticos advierten que el condado de Wibaux y zonas situadas al noreste del mencionado estado podrían recibir hasta 2 pulgadas de nieve y sentirán vientos de 96 km/h. Este clima gélido seguirá vigente este jueves 18 de diciembre, lo que generará complicaciones al momento de conducir.

Minnesota

Se prevé que áreas del noroeste y centro-oeste de Minnesota reciban entre 1 y 4 pulgadas de nieve, acompañado de ráfagas de vientos que supera los 112 km/h. Esta condición climática estará vigente hasta horas de la noche del presente jueves 18 de diciembre.

Ante la presencia de nieve, es posible que las máquinas quitanieve cumplan con su función. (Crédito: Allison Dinner / AFP)

Las recomendaciones del NWS ante este pronóstico

La agencia meteorológica recomendó a la conductores que realizarán viajes durante estos días en los estados mencionados que lleven un kit de emergencia, como cadenas de neumáticos, cables de arranques, linterna, pala, mantas y ropas de respuesta. Además, aconseja contar con agua, botiquín de primeros auxilios y cualquier artículo que ayude a sobrevivir en caso de quedar varado.

