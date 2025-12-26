La Navidad pasó sin nieve, pero el invierno se hace sentir con fuerza este fin de semana. Una tormenta de nieve se aproxima al área triestatal y promete complicar seriamente los desplazamientos en Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut, especialmente en las horas más críticas para manejar.

De acuerdo con los pronósticos de NBC New York, un sistema de baja presión avanzará sobre la región desde la tarde del viernes, dejando nevadas que se intensificarán durante la noche y se extenderán hasta la mañana del sábado. En la ciudad de Nueva York y zonas metropolitanas podrían acumularse hasta 8 pulgadas de nieve, mientras que en áreas del valle del Hudson los registros podrían ser incluso mayores.

Las horas más peligrosas para conducir

Aunque los primeros copos podrían aparecer alrededor de las 6:00 p.m. del viernes 26 de diciembre, el mayor impacto se espera entre la medianoche y las 6:00 a.m. del sábado 27 de diciembre. Este tramo concentrará la nevada más intensa, justo cuando muchos viajeros regresan tras las celebraciones navideñas, aumentando el riesgo de accidentes, retrasos y cierres viales.

Las autoridades advierten que el viaje posterior a Navidad será uno de los más afectados, ya que la nieve se acumulará rápidamente sobre carreteras frías y sin tratar en algunos sectores.

Estas serán las horas más peligrosas para manejar en la ciudad de Nueva York durante la tormenta de nieve. | Crédito: NBC New York

Advertencias y acumulaciones significativas

Se ha emitido una Winter Storm Warning para prácticamente toda el área metropolitana, desde el sur de Connecticut hasta el noreste de Nueva Jersey y el sureste de Nueva York. En Central Park, incluso un acumulado de 4 pulgadas sería el mayor desde enero de 2022, lo que da una idea de la magnitud del evento tras varios inviernos con poca nieve.

En Nueva York, Connecticut y la mayor parte de Nueva Jersey, el fenómeno será nieve pura, ya que las temperaturas permanecerán bajo cero durante toda la tormenta. Sin embargo, en zonas más al suroeste se espera una mezcla de nieve, aguanieve, lluvia helada y lluvia, lo que podría volver las condiciones especialmente traicioneras al amanecer del sábado.

El Departamento de Manejo de Emergencias de la ciudad de Nueva York emitió un aviso de viaje desde la noche del viernes hasta el sábado, advirtiendo sobre demoras importantes y condiciones peligrosas durante el periodo de mayor nevada. En el punto más intenso del sistema, podrían registrarse tasas de precipitación de hasta 2 pulgadas por hora, reduciendo drásticamente la visibilidad.

Las peores horas para la conducción en el área triestatal coincidirán con la nevada intensa, provocando retrasos y viajes peligrosos. | Crédito: ANGELA WEISS / AFP

Lo que viene después tras la tormenta

El fin de semana no terminará ahí. Un segundo sistema, más cálido, avanzará la noche del domingo con lluvias generalizadas. Esta precipitación derretirá parte de la nieve acumulada y podría provocar inundaciones aisladas y nuevos problemas de tránsito hasta el lunes.

Tras este patrón inestable, un aire muy frío se instalará en la región para cerrar 2025 y dar la bienvenida a 2026, reforzando el ambiente invernal. La recomendación es clara: evitar manejar en las horas críticas, seguir las alertas oficiales y prepararse para un cierre de año marcado por el frío y la nieve.

