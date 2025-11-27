El regreso después de Thanksgiving 2025 podría convertirse en un verdadero desafío para millones de personas que planean volver a casa por carretera, tren o avión. Un sistema invernal en formación promete poner a prueba la paciencia de los viajeros justo al cierre del fin de semana largo, con la posibilidad de retrasos, cancelaciones y condiciones peligrosas en varios puntos de Estados Unidos.

Según los pronósticos de AccuWeather, la tormenta tomará fuerza rápidamente y tendrá un avance veloz, lo que ayudará a evitar acumulaciones extremas de nieve. Aun así, la zona afectada será amplia y podría recibir entre 6 y 12 pulgadas, suficiente para provocar embotellamientos, desvíos y pistas de aeropuerto inoperables. Las aerolíneas, además, podrían enfrentar problemas adicionales: aeronaves y tripulaciones fuera de posición en el Medio Oeste generarían efectos en cadena en vuelos a nivel nacional.

El mapa del clima en EE.UU. muestra los pronósticos de precipitaciones tras Thanksgiving 2025. | Crédito: AccuWeather

En ciudades como Denver —que está por registrar su primera nevada medible de la temporada, mucho más tarde de lo habitual— el sistema marcará el inicio oficial del invierno. Más al este, el panorama será cambiante: en algunos puntos la nieve dará paso a lluvia, reduciendo las acumulaciones totales pero dejando carreteras resbalosas, mientras que un nuevo descenso brusco de temperaturas podría congelar todo lo que caiga durante las últimas horas de la tormenta.

La mezcla de nieve, aguanieve y lluvia también complicará la situación en corredores clave del país, incluyendo tramos de las interestatales 80, 81 y 90.

Ciudades como Indianápolis, Cleveland y Kansas City podrían enfrentar cambios rápidos en las condiciones del suelo, con impactos directos en los tiempos de viaje. En el extremo sur del sistema, donde el aire será más cálido, existe incluso la posibilidad de tormentas fuertes desde el noreste de Texas hasta el sur de Arkansas y parte de Luisiana.

Mientras tanto, los meteorólogos ya vigilan otro posible evento invernal para comienzos de la próxima semana. El aire frío que quedará detrás de esta tormenta podría permitir que un nuevo sistema avance más al sur y al este, con potencial de dejar acumulaciones de nieve desde Misuri hasta los Apalaches e incluso cerca de las costas del Atlántico medio y Nueva Inglaterra.

Los estados afectados enfrentarán nieve intensa que impactará los viajes tras Thanksgiving en EE.UU. | Crédito: Allison Dinner / AFP

Solo hacia el final de la previsión aparece el mapa completo de zonas más castigadas por la nevada más intensa: desde el sureste de Dakota del Sur, Iowa, el sur de Minnesota, el noroeste de Illinois y el sur y centro de Wisconsin hasta la península inferior central y norte de Michigan, incluyendo ciudades como Des Moines, Madison y Grand Rapids, con el área de Chicago muy cerca de recibir un impacto directo si la trayectoria del sistema se desplaza unos kilómetros al norte.

