El clima vuelve a encender las alertas en Estados Unidos. Luego de varios días marcados por tormentas de nieve que dejaron consecuencias serias —como caída de árboles, carreteras resbaladizas, cortes de energía y más de 100 personas fallecidas—, el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) advirtió que para este jueves, 5 de febrero, se desarrollará un nuevo sistema invernal que afectará a amplias regiones del país. Aunque en algunos estados se había registrado un leve cambio hacia temperaturas menos frías, los expertos coinciden en que esta tregua será corta, ya que se esperan nevadas, lluvias heladas y un descenso marcado de la temperatura, especialmente en el este del país. A continuación, te cuento cómo se moverá este sistema y qué estados deben extremar precauciones ante un panorama que vuelve a ser complicado.

De acuerdo con el NWS, el sistema invernal avanzará desde el Valle de Ohio hacia el Atlántico Medio y el Noreste, dejando a su paso condiciones peligrosas.

“Los pasos de sistemas frontales traerán períodos de luz a zonas localizadas. Nieve moderada en los Grandes Lagos el jueves y el viernes”, señaló el organismo meteorológico en su más reciente informe.

En paralelo, el sur del país enfrentará lluvias que podrían acelerar el deshielo de nevadas previas, un factor que eleva el riesgo de inundaciones locales y accidentes viales.

El NWS advirtió que en EE.UU. las nevadas y el frío extremo volverán a impactar a varios estados del este del país. | Crédito: TIMOTHY A.CLARY / AFP

Otro punto que preocupa a los especialistas es el avance de un brote de aire ártico durante el fin de semana. Este fenómeno provocará temperaturas gélidas, sensaciones térmicas bajo cero y ráfagas breves pero intensas de nieve, principalmente en zonas del noreste y del Atlántico medio.

En los estados donde se prevén nevadas, las acumulaciones podrían alcanzar hasta casi 3 pulgadas, una cantidad suficiente para generar afectaciones en carreteras, puentes y pasos elevados. A esto se suman vientos racheados que empeorarán la visibilidad y harán que viajar sea especialmente peligroso.

¿Cuáles son los estados con advertencia por nevadas?

Las autoridades meteorológicas mantienen vigilancia especial en al menos seis estados que podrían registrar los efectos más severos de las nevadas hasta el 9 de febrero:

Indiana

Ohio

Virginia Occidental

Pensilvania

Tennessee

Carolina del Norte

Además, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) anticipó que el frío extremo podría persistir hasta el 11 de febrero, con temperaturas por debajo de lo normal para esta época del año.

Ante el avance del sistema invernal, las autoridades en EE.UU. piden extremar precauciones y mantenerse informados. | Crédito: Daniel SLIM / AFP

¿En dónde se prevé clima invernal este jueves 05 de febrero?

El NWS también emitió un aviso de clima invernal para los condados de Caswell, Rockingham y Stokes, en Carolina del Norte. Esta advertencia estará vigente hasta la mañana del jueves. En estas zonas se esperan precipitaciones mixtas, que incluyen nieve ligera, lluvia helada y formación de hielo, un combo que podría complicar seriamente el tránsito durante el horario matutino.

Las autoridades alertaron que las temperaturas caerán rápidamente por debajo del punto de congelación durante la noche, creando condiciones peligrosas, sobre todo en puentes y pasos elevados. Ante este escenario, se recomienda limitar el tiempo al aire libre, proteger la piel expuesta, resguardar a mascotas y ganado, y tomar medidas para evitar la congelación de tuberías. También se pide extremar precauciones al conducir y mantenerse informado a través de los canales oficiales, ya que el clima invernal seguirá siendo un factor de riesgo en gran parte de EE.UU. durante los próximos días.

