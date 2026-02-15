Desde hace varias semanas, el estado de Nueva York está siendo azotado por condiciones climáticas severas; no solo registró temperaturas cercanas o por debajo del punto de congelación, también hubo acumulaciones de nieve. Aunque recientemente sus habitantes se están dando un respiro del clima gélido, los dueños de automóviles podrían llevarse una sorpresa enorme al momento de usar sus vehículos que quedaron estáticos tras el paso de la gran tormenta de nieve. En esta nota, te revelaré por qué es necesario que revises tu coche; así que presta atención.

Ante estas intensas nevadas registradas desde enero del presente año, las respectivas autoridades suspendieron ciertas reglas de estacionamiento alternativo, ya que los acumulados de nieve impidieron que los coches puedan desplazarse.

Afortunadamente, el incremente ligero de las temperaturas está ocasionando que parte de la nieve comience a derretirse durante este fin de semana en ciertas áreas de la ciudad de Nueva York. Esto te permitiría mover tu automóvil de la posición que se encuentra, pero no todo resultaría felicidad.

Ante el incremento ligero de temperaturas en NYC, sus ciudadanos aprovechan en retirar la nieve de sus coches. (Crédito: AFP)

En una conversación con CBS News , Dyland Guma, del taller de reparaciones 54th Street Auto, explicó que dejar el coche estacionado en una misma posición “causa mucho más daño de lo que uno espera”.

Entre sus argumentos, la batería estaría “muerta” y no sería capaz de encender el automóvil. Además, es posible que los acumulados de nieve pinchen los neumáticos y la sal usada para carreteras en invierno haya corroído la pintura del coche.

Por esa razón, el experto Guma recomienda a los habitantes que residen en NYC o cualquier otra zona con intensas nevadas que revisen constantemente sus automóviles, ya que así estarían evitando reparaciones que suelen ser costosas.

“Cuando puedas sacar el auto, es muy importante dejarlo encendido el mayor tiempo posible para recargar la batería y el líquido vuelva a funcionar”, declaró.

Cuando el conductor intenté encender su auto, se llevaría la sorpresa de su batería estará "muerta" por mantenerse estacionado en una misma posición por varios días (Crédito: AFP)

Pronóstico climático en NYC para este cierre de semana

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), se espera que la ciudad presente nevadas ligeras o chubascos de nieve; no sería lo único, ya que también se registraría lluvias entre la tarde de hoy y la madrugada del lunes 16 de febrero.

Respecto a las temperaturas en la ciudad, los dígitos se mantendrán cercanos al punto de congelación, pues se esperan máximas de 40 °F y mínimas de 30 °F.

