Una poderosa tormenta invernal volvió a poner en jaque a gran parte de Estados Unidos en pleno mes de marzo, recordando que el invierno aún no se despide del todo. Con la llegada de fuertes vientos, temperaturas extremadamente bajas y condiciones peligrosas en las carreteras, millones de personas enfrentaron interrupciones en su rutina diaria. El fenómeno, que se intensificó durante el fin de semana y se extendió hasta inicios de semana, provocó un escenario complejo en varias regiones, afectando tanto la movilidad como las operaciones aéreas, mientras las autoridades emitían advertencias ante el avance de este sistema climático.

Estados bajo alerta por condiciones de tormenta

La tormenta impactó con fuerza en el Medio Oeste, dejando bajo advertencia de ventisca a millones de personas en:

Wisconsin

Michigan

Illinois

Iowa

Minnesota

Dakota del Sur

Las condiciones de ventisca, caracterizadas por vientos sostenidos de al menos 56 km/h, visibilidad reducida y nieve constante, complicaron seriamente los desplazamientos.

Nevada histórica en Wisconsin

Uno de los puntos más afectados fue Green Bay, en Wisconsin, donde se registraron 17.1 pulgadas de nieve en un solo día, convirtiéndose en la mayor nevada diaria desde el 9 de enero de 1889. Además, este evento se posiciona como la tercera mayor nevada en un solo día en la historia de la ciudad.

Green Bay registra su mayor nevada en un solo día desde 1889. | Crédito: Matt Devitt Weather﻿ / Facebook / Brian

Acumulaciones extremas en la región

Las nevadas más intensas se concentraron desde el sureste de Minnesota hasta el centro de Wisconsin y la península superior de Michigan. En estas zonas, los acumulados oscilaron entre 1 y 2 pies de nieve, con algunos puntos superando incluso las 30 pulgadas.

El registro más alto hasta el martes por la mañana fue de 39 pulgadas cerca de Mount Arvon, en Michigan, mientras que en Mountain, Wisconsin, se reportaron 34 pulgadas.

Vientos y frío extremo agravan la situación

El fuerte viento levantó la nieve acumulada, reduciendo drásticamente la visibilidad y generando condiciones peligrosas para conductores. En ciudades como Minneapolis, aunque la nieve acumulada fue de 8.8 pulgadas, el viento dificultó las labores para mantener las carreteras despejadas.

Además, las temperaturas descendieron de forma extrema, con sensaciones térmicas que llegaron a 21 grados bajo cero, intensificando el impacto del sistema.

Caos en aeropuertos y retrasos masivos

El impacto no se limitó a las carreteras. En el Aeropuerto Internacional O’Hare de Chicago se registraron:

2,294 vuelos retrasados

1,630 cancelaciones

entre el sábado y el lunes, reflejando el fuerte golpe al transporte aéreo en la región.

La histórica nevada en Green Bay la coloca entre las tres más intensas de su historia. | Crédito: Matt Devitt Weather﻿ / Facebook / Tiffany

La nieve podría quedarse más tiempo del esperado

El panorama se complica aún más debido a que muchas zonas ya contaban con una base importante de nieve antes de la tormenta. En partes de la península superior de Michigan, había entre 20 y 50 pulgadas acumuladas previamente.

Expertos advierten que, con la nueva nieve y el frío persistente, el paisaje invernal podría extenderse más allá de lo habitual, incluso hasta abril o mayo, a pesar de la llegada de la primavera en el calendario.

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