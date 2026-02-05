El invierno no da tregua y, cuando muchos ya intentaban retomar la rutina, una nueva tormenta de nieve vuelve a encender las alertas en Estados Unidos. Para este viernes 6 de febrero de 2026, el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) mantiene en vigilancia un evento invernal que podría complicar seriamente el panorama en varias regiones del noreste del país. La combinación de una masa de aire ártico, fuertes vientos y temperaturas extremas obliga a prestar atención desde hoy, sobre todo para quienes viven o planean desplazarse por zonas montañosas. El fenómeno se desarrollaría entre la mañana del viernes y las primeras horas del sábado, con impactos que van más allá de la nieve: el frío intenso y la baja visibilidad también forman parte del escenario.

De acuerdo con los avisos del NWS, esta tormenta invernal podría provocar condiciones peligrosas en distintos puntos, por lo que se recomienda seguir de cerca los reportes oficiales y tomar precauciones con anticipación.

Autoridades meteorológicas vigilan el avance de la tormenta de nieve en el noreste de EE.UU. | Crédito: ANGELA WEISS / AFP

¿Dónde se esperan las mayores afectaciones?

Las áreas bajo mayor vigilancia se concentran en regiones de los Apalaches, incluyendo:

Condados del oeste de Maryland

Zonas del suroeste y centro de Pensilvania

Amplias áreas de Virginia Occidental

En estos lugares, los pronósticos señalan:

Acumulaciones de nieve estimadas entre 3 y 8 pulgadas

estimadas entre 3 y 8 pulgadas Registros más altos en crestas y zonas elevadas

Rachas de viento que podrían alcanzar hasta 60 millas por hora

Este combo incrementa el riesgo de ventiscas y acumulaciones irregulares de nieve, especialmente en carreteras y caminos secundarios.

La tormenta de nieve mantiene bajo vigilancia a zonas de EE.UU., especialmente en Maryland, Pensilvania y Virginia Occidental. | Crédito: NWS

Riesgos adicionales a considerar

Además de la nieve, las autoridades advierten otros factores que podrían agravar la situación:

Posible visibilidad cercana a cero durante la noche del viernes y la madrugada del sábado

durante la noche del viernes y la madrugada del sábado Caída de árboles y daños en líneas eléctricas

y daños en líneas eléctricas Cortes de energía intermitentes en algunas comunidades

en algunas comunidades Sensación térmica bajo cero, con riesgo elevado por exposición prolongada al frío

Recomendaciones clave

Ante este escenario, los expertos sugieren:

Limitar traslados no esenciales

Evitar exposiciones prolongadas al aire libre

Mantenerse informados a través de reportes oficiales

Vestir ropa en capas y proteger la piel expuesta si es necesario salir

y proteger la piel expuesta si es necesario salir Prepararse ante posibles interrupciones de servicios básicos

Proteger las tuberías: aislarlas, drenarlas o dejar correr el agua lentamente para evitar que se congelen

El monitoreo constante será fundamental, ya que las condiciones podrían intensificarse conforme avance el frente frío durante el fin de semana. Mantener la calma, pero no bajar la guardia, será clave frente a esta nueva amenaza invernal.

