La tormenta tropical Edouard perdió intensidad y se convirtió en depresión tropical después de tocar tierra el martes en la frontera entre Texas y Luisiana. Sin embargo, el sistema todavía genera condiciones de riesgo este miércoles 2 de septiembre, principalmente por las fuertes lluvias, ráfagas de viento e inundaciones que podrían registrarse en distintas zonas.

De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos, a las 4:00 a. m. CDT (09:00 UTC) del miércoles, el centro de Edouard se encontraba aproximadamente a 115 kilómetros al noroeste de Beaumont y a 50 kilómetros al suroeste de Lufkin, en Texas.

Aunque el sistema continuará debilitándose durante las próximas horas, sus bandas de lluvia todavía podrían provocar inundaciones repentinas y desbordamientos de ríos, especialmente en áreas bajas y urbanas.

Pronóstico de precipitaciones en Texas del Centro de Predicción Meteorológica. | Crédito: NHC

¿Dónde se concentran los mayores riesgos por Edouard?

Las zonas del sureste y centro-este de Texas permanecen entre las más expuestas a las lluvias asociadas con Edouard. El NHC pronostica acumulados importantes a lo largo de la trayectoria del sistema, con cantidades que podrían alcanzar hasta 12 pulgadas en algunos sectores.

Zona Condiciones previstas Riesgos principales Costa superior de Texas Lluvias intensas, con acumulados de hasta 12 pulgadas en algunos sectores Inundaciones repentinas y urbanas Centro-este de Texas Entre 4 y 8 pulgadas de lluvia, con máximos localizados Desbordamiento de ríos e inundaciones Sureste de Texas Lluvias fuertes y ráfagas de viento Inundaciones y daños asociados al viento Suroeste de Luisiana Entre 2 y 4 pulgadas de lluvia Inundaciones y tormentas fuertes Sectores del sureste de Texas y suroeste de Luisiana Posibilidad de uno o dos tornados de corta duración Vientos fuertes y daños localizados

¿Cuánta lluvia dejará Edouard en Texas?

Uno de los principales riesgos asociados con la depresión tropical son las lluvias intensas. Los pronósticos apuntan a acumulados de entre 4 y 8 pulgadas a lo largo de la trayectoria del sistema, aunque algunas zonas podrían recibir hasta 12 pulgadas.

Los mayores acumulados se esperan en sectores de la costa superior de Texas y hacia el interior del centro-este del estado.

Estas precipitaciones podrían generar inundaciones repentinas, sobre todo en zonas bajas, áreas urbanas y lugares donde el terreno ya se encuentre saturado. También existe la posibilidad de que aumenten los niveles de los ríos y se produzcan desbordamientos.

Por ello, aunque Edouard ya no mantiene la intensidad de una tormenta tropical, sus efectos relacionados con las lluvias todavía representan un riesgo para algunas comunidades.

¿Qué zonas de Texas podrían sufrir inundaciones?

Las áreas más vulnerables son aquellas ubicadas cerca de la trayectoria del sistema y que reciban los mayores acumulados de lluvia. Entre ellas se encuentran sectores de la costa superior de Texas y del centro-este del estado.

Beaumont y Lufkin se encuentran entre las localidades mencionadas en el reporte del NHC debido a la ubicación del centro de Edouard durante las primeras horas del miércoles.

Las inundaciones podrían presentarse rápidamente en calles, zonas urbanas y áreas bajas, mientras que los ríos también podrían experimentar un incremento en sus niveles.

¿Qué ocurre con Luisiana?

El suroeste de Luisiana también permanece expuesto a los efectos de Edouard. Para esta región se pronostican acumulados de aproximadamente 2 a 4 pulgadas de lluvia.

Además de las precipitaciones, existe la posibilidad de que se formen uno o dos tornados de corta duración hasta la madrugada del miércoles en sectores del suroeste de Luisiana y el sureste de Texas.

Aunque estos fenómenos serían de corta duración, podrían generar ráfagas de viento y daños localizados.

¿Cuándo desaparecerá Edouard?

La depresión tropical se desplazaba hacia el nornoroeste a unos 7 kilómetros por hora y se esperaba que mantuviera esta dirección durante las siguientes 24 horas.

Sus vientos máximos sostenidos eran de aproximadamente 55 kilómetros por hora, con ráfagas superiores. El sistema continuará perdiendo intensidad y, según el NHC, se prevé que se disipe durante la noche de este miércoles.

Sin embargo, mientras permanezca sobre la región todavía podrían producirse ráfagas con fuerza de tormenta tropical cerca del centro de la depresión.

Por ello, el debilitamiento de Edouard no significa que el peligro haya desaparecido. Las lluvias intensas y el riesgo de inundaciones continuarán siendo las principales amenazas durante las próximas horas en Texas y Luisiana.

Aunque Edouard se debilita, Texas y Luisiana aún enfrentan lluvias intensas y posibles inundaciones. | Crédito: EFE

¿Qué se espera durante las próximas horas?

El desplazamiento hacia el nornoroeste y el debilitamiento progresivo de Edouard reducirán gradualmente la intensidad del sistema. No obstante, sus bandas de lluvia podrían seguir afectando comunidades del sureste de Texas y el suroeste de Luisiana.

Las autoridades y residentes de las zonas vulnerables deberán mantenerse atentos a las actualizaciones meteorológicas, especialmente ante posibles inundaciones repentinas, crecidas de ríos y tormentas capaces de producir fuertes ráfagas de viento.

Aunque Edouard está perdiendo fuerza, el riesgo asociado a sus lluvias continuará hasta que el sistema termine de disiparse.