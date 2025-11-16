Las fuertes lluvias registradas durante este fin de semana en el sur de California ha provocado preocupación entre sus residentes, pues se han registrado ciertos incidentes en distintos puntos del mencionado estado. En esta nota, te explicaré en qué ciudades de este estado están siendo afectadas por la tormenta.

La gravedad de la situación ha incentivado a las autoridades competentes en alertar a estos ciudadanos a tomar las precauciones necesarias y así eviten cualquier tipo de accidente que sea de lamentar.

La lista de ciudades afectadas por la tormenta en el sur de California

A) Simi Valley

Las distintas calles y avenidas de esta ciudad han quedado ligeramente inundadas, provocando que los distintos vehículos tengan dificultades al momento de trasladarse. Esto ocasionó que los conductores reduzcan la velocidad.

B) San Bernardino

Se ha registrado la caída permanente de agua y deslaves en las autopistas de esta ciudad, impidiendo que los distintos vehículos puedan trasladarse, debido a la presencia de piedras y tierra.

Las fuertes lluvias han provocado deslaves en la ciudad de San Bernardino. (Crédito: Telemundo 52 / YouTube)

C) Compton

Producto de las lluvias constantes, un poste eléctrico estalló y produjo chispas, generando temor entre los ciudadanos que residen cerca. Sin embargo, personal de la compañía eléctrica Edison logró establecer la seguridad.

D) Torrance

Producto de las fuertes lluvias, dos vehículos se estrellaron. El impacto provocó que destruyan un hidrante de incendios. Las autoridades confirmaron que no existieron personas lesionadas ni reportes de conductores alcoholizados.

Las fuertes lluvias han provocado distintos accidente automovilísticos en las ciudades de Torrance y Ventura. (Crédito: Telemundo 52 / YouTube)

E) Ventura

Se registró múltiples choques en las autopistas 101 y 805. Las fuertes lluvias provocaron que los distintos automóviles tengan dificultades al momento de frenar.

Se implementaron las medidas de precaución

Si bien esta tormenta ha tenido impacto en distintas ciudades, existieron comunidades que se han preparado con antelación. Por ejemplo, en Altadena se instalaron barreras a lo largo de las calles como precaución ante posibles deslaves, debido a que sus ciudadanos se encuentran cerca a las montañas.