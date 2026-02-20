Una nueva tormenta invernal vuelve a poner en alerta a residentes de Nueva York, especialmente en la región occidental del estado, donde las condiciones atmosféricas comenzarán a deteriorarse con el paso de las horas. Las autoridades meteorológicas emitieron un aviso por fuertes vientos que estará vigente desde las 2:00 p.m. hasta las 11:00 p.m., en un periodo clave de la tarde y la noche en el que millones de personas regresan a casa o realizan actividades al aire libre. El fenómeno no solo traerá ráfagas intensas, sino también un marcado descenso de temperaturas y la posibilidad de chubascos de nieve, lo que podría complicar la movilidad y generar situaciones de riesgo en varias comunidades.

De acuerdo al reporte del Servicio Nacional de Meteorología (NWS), los condados bajo advertencia son:

Niagara

Orleans

Genesee

Wyoming

Erie

donde se espera un incremento significativo en la intensidad del viento durante la tarde.

Las ráfagas en Nueva York podrían alcanzar las 50 mph esta tarde. | Crédito: DAVID SWANSON / AFP

¿Qué se espera con esta tormenta en Nueva York?

De acuerdo con el pronóstico, los vientos comenzarán a intensificarse en horas de la tarde con velocidades sostenidas entre 20 y 30 millas por hora, pero con ráfagas que podrían alcanzar hasta 50 mph.

Este tipo de viento, aunque catalogado como moderado, puede generar impactos visibles:

Caída de ramas de árboles

Desplazamiento de objetos sueltos en exteriores

Dificultades para conductores, especialmente en puentes y carreteras abiertas

Además, tras algunos chubascos vespertinos, se prevé que los vientos aumenten justo cuando las temperaturas comiencen a descender, pasando de los 40°F a los 30°F al caer la noche.

Viento, descenso de temperatura y nieve

El panorama no termina con el viento. A medida que avance la noche, se desarrollarán chubascos de nieve, acompañados de ráfagas persistentes. Esta combinación podría reducir la visibilidad en algunas zonas y generar condiciones resbaladizas en carreteras.

Sin embargo, los meteorólogos anticipan que la intensidad del viento disminuirá rápidamente más tarde en la noche, lo que ayudaría a estabilizar las condiciones hacia la madrugada.

El clima invernal en Nueva York combinará viento, descenso de temperatura y nieve. | Crédito: AFP

Recomendaciones ante el aviso de viento en Nueva York

Ante este escenario, se recomienda:

Asegurar objetos sueltos en patios y balcones

Conducir con precaución, especialmente vehículos altos

Estar atentos a posibles interrupciones eléctricas aisladas

Aunque no se trata de una tormenta histórica, el aviso por fuertes vientos en Nueva York es un recordatorio de que el clima invernal puede cambiar rápidamente y generar condiciones riesgosas en cuestión de horas.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!