A poco de finalizar el 2025, miles de personas que residen en Estados Unidos han comprado pasajes para viajar en el interior del país o hacia el extranjero a fin de disfrutar unas merecidas vacaciones. Sin embargo, las recientes condiciones climáticas han sido un factor determinante para que los aeropuertos decidan cancelar cientos de vuelos a fin de garantizar la seguridad entre sus pasajeros. En caso tú hayas resultado afectada con esta medida, es posible que recuperes el dinero que invertiste. Por consecuente, te brindaré una serie de pasos para gestionar una devolución efectiva.

Te comentaré que los retrasos y cancelaciones de vuelos se debe a una tormenta invernal que sigue presente en el país. Este fenómeno meteorológico ha traído consigo fuertes ráfagas de viento, lluvias y nieve en zonas pertenecientes al Medio Oeste y Noreste.

Una reciente data otorgada por aerolíneas revela la gravedad de la situación: más de 1,800 vuelos han sido cancelados y decenas de miles fueron retrasados en reconocidos aeropuertos, como JFK, Newark y Chicago O’Hare.

La presencia de nieve o lluvias son factores suficientes para cancelar los vuelos. (Crédito: AFP)

Cómo solicitar el reembolso de mi vuelo cancelado en EE.UU.

De acuerdo a la normativa sobre derechos de pasajeros del Departamento de Transporte (DOT, por sus siglas en inglés), es posible solicitar el reembolso del ticket comprado, siempre y cuando el vuelo haya sido cancelado, sea por una emergencia invernal o cualquier situación de fuerza mayor.

No estás obligado a tomar un vuelo alternativo o que te reprogramen en otra fecha, pues dependerá de tu decisión; no obstante, si deseas recuperar lo que invertiste, percibirás el precio completo del pasaje y cualquier cargo asociado.

La modalidad de pago suele ser importante para recibir el reembolso en el menor tiempo posible. (Crédito: 8photo / Freepik)

Eso sí, para que se te reembolse el dinero dependerá dónde compraste el boleto. Por ejemplo, si lo adquiriste directamente en una aerolínea, te lo devolverán automáticamente; en cambio, si fue mediante una agencia, tendrás que acercarte a dicho establecimiento y solicitar el reembolso.

Además, las aerolíneas y agencias están obligadas a gestionar las devoluciones en plazos específicos según el método de pago utilizado. En caso realizaste la compra con tarjeta de crédito, el reembolso será en una máximo de 7 días hábiles. Ahora, si efectuaste el pago con efectivo, el tiempo de espera se extiende hasta 20 días naturales.

