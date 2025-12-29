Una peligrosa tormenta invernal avanza con fuerza hacia el Medio Oeste y el Noreste de Estados Unidos, mientras 40 millones de personas se preparan para su impacto entre el domingo y el lunes. Los meteorólogos advirtieron a NPR que este nuevo sistema llega poco después de otra tormenta que ya castigó a la región triestatal durante el fin de semana.

Según los expertos, el fenómeno podría intensificarse y convertirse en un “ciclón bomba”. Un “ciclón bomba”, o bombogénesis, es un área de baja presión que se profundiza rápidamente y genera condiciones meteorológicas extremas, como fuertes vientos, nieve intensa y lluvias heladas.

“Anticipamos algunas nevadas bastante grandes durante las próximas 24 horas, especialmente en el centro este de Minnesota hasta el norte de Wisconsin y la península superior de Michigan. Muchos de esos lugares tendrán entre 6 y 12 pulgadas”, dijo el domingo a NPR el pronosticador principal del NWS, Bob Oravec.

En ciudades como Nueva York, la situación podría complicarse aún más debido a la nieve que ya permanece en el suelo. Los meteorólogos señalaron que esta nieve podría congelarse cuando la tormenta traiga aire más frío y lluvia helada, empeorando las condiciones de tránsito.

Los expertos advierten que el sistema podría intensificarse y convertirse en un “ciclón bomba”, con nieve abundante, vientos de hasta 60 mph y lluvia helada. (Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP)

Desde Dakota del Norte hasta Minnesota e Iowa, se emitieron advertencias generalizadas de tormenta de nieve desde la madrugada del domingo. En estas zonas se esperan acumulaciones de entre 3 y 8 pulgadas de nieve, acompañadas de vientos de hasta 45 millas por hora, lo que podría generar condiciones de ventisca y visibilidad casi nula hasta la mañana del lunes.

Minnesota enfrenta un escenario aún más severo. En algunas áreas, especialmente en su región norte, podrían caer entre 9 pulgadas y hasta 2 pies de nieve, con ráfagas de viento que alcanzarían las 60 millas por hora. Además, hay alertas de tormenta invernal activas en el este del estado, incluyendo ciudades importantes como Minneapolis, desde el domingo hasta el lunes.

En el Noreste, las advertencias climáticas se extienden desde Pensilvania hasta Maine, con especial preocupación por la lluvia helada entre la noche del domingo y el lunes.

Varios estados, desde Minnesota hasta Maine, ya enfrentan advertencias por tormentas de nieve, inundaciones y condiciones de ventisca (Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP)

El estado de Nueva York tampoco queda al margen: Buffalo y Jamestown están bajo vigilancia por posibles inundaciones ante la caída de hasta 1.5 pulgadas de lluvia, mientras que en zonas elevadas del norte de Nueva Inglaterra y gran parte de Maine se espera una peligrosa mezcla de precipitaciones invernales.

El impacto ya se siente en los viajes. El mal tiempo está provocando retrasos en los aeropuertos, justo cuando muchas personas se desplazan antes y después de las fiestas.

Hasta la noche del domingo, los aeropuertos JFK y LaGuardia registraban demoras promedio de media hora, mientras que en el Aeropuerto Internacional de Minneapolis–Saint Paul, más cercano al centro de la tormenta, los retrasos en llegadas y salidas rondaban una hora y seguían en aumento, según datos de FlightAware.

El mal tiempo ya provoca retrasos en aeropuertos clave, afectando los viajes previos y posteriores a las fiestas. (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

El meteorólogo principal de AccuWeather, Bernie Rayno, advirtió sobre la magnitud del fenómeno actual al describir la masa de aire ártico que baja desde Canadá: “Esta es la ‘madre de todas’ las masas de aire frío y es un término que no uso a la ligera”.

Según Rayno, este sistema es el responsable de que gran parte del país experimente temperaturas drásticamente inferiores a los promedios históricos.

Por su parte, el meteorólogo y científico climático estadounidense Ryan Maue explicó cómo este aire gélido se convierte en nieve masiva al interactuar con el clima local.

Maue señaló que “eventualmente, el patrón cálido debe romperse y el pozo de aire frío canadiense encontrará su camino de regreso hacia los 48 estados bajos”, lo que explica por qué tormentas que antes eran de lluvia ahora se están transformando en ventiscas severas de gran acumulación.

¿Por qué hay tanta nieve en EE. UU.?

La gran cantidad de nieve en Estados Unidos este diciembre de 2025 se debe a una combinación de factores climáticos conocida como una “tormenta perfecta”. El factor principal es el fenómeno de La Niña, que empujó la corriente en chorro hacia el norte, creando un camino directo para que las tormentas atraviesen constantemente los estados del Medio Oeste y el Noreste del país.

A esto se suma una disrupción del Vórtice Polar, un sistema de aire gélido que normalmente se queda atrapado en el Ártico. Al volverse inestable, este aire polar “se filtró” hacia el sur, encontrándose con la humedad de las tormentas. Este choque de aire extremadamente frío con la humedad disponible es lo que genera nevadas intensas y constantes, permitiendo que la nieve se acumule con mucha mayor rapidez de lo habitual.

Finalmente, el cambio climático juega un papel irónico: aunque las temperaturas globales suben, una atmósfera más cálida retiene más humedad (un 4% más por cada grado Fahrenheit). Cuando las condiciones son lo suficientemente frías para nevar, esa humedad adicional se traduce en tormentas mucho más potentes y “ciclones bomba” con vientos huracanados.

Además, los Grandes Lagos, al estar más cálidos y no congelarse, alimentan el fenómeno de “nieve por efecto lago”, sepultando ciudades bajo pies de nieve en pocas horas.

