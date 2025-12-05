A medida que nuevas tormentas invernales se acercan a Estados Unidos, millones de conductores se preparan para enfrentar carreteras heladas, visibilidad limitada y condiciones que pueden volver cualquier trayecto en un verdadero riesgo. Aunque lo más seguro sería evitar manejar durante estos eventos, muchas personas no tienen otra opción. Por eso, aquí te presento 10 reglas esenciales que pueden ayudarte a mantenerte a salvo si necesitas conducir en plena temporada de clima extremo.

1. Haz una revisión completa del vehículo antes de salir

Antes de encender el motor, asegúrate de que tu auto está listo para enfrentar hielo y nieve. Revisa los frenos, limpia bien los parabrisas y confirma que tus limpiadores funcionan sin problema. También verifica el nivel de líquidos clave como el refrigerante, el aceite y el líquido de frenos.

2. Usa neumáticos de invierno y verifica la presión

Los neumáticos adecuados marcan la diferencia en superficies resbaladizas. Utiliza llantas de invierno y comprueba que la presión sea la recomendada por el fabricante. Un mal nivel puede reducir el agarre y aumentar el riesgo de derrape.

Conducir en invierno requiere aplicar reglas básicas para evitar accidentes en medio del hielo y la nieve. | Crédito: Joed Viera / AFP

3. Conduce más despacio de lo habitual

Aunque la carretera parezca segura, el hielo puede aparecer en zonas inesperadas. Reducir la velocidad es fundamental para tener mayor control del vehículo y reaccionar a tiempo frente a cualquier imprevisto.

4. Mantén una distancia amplia con otros vehículos

En invierno, la regla es triplicar la distancia normal entre autos. El suelo resbaladizo alarga la frenada y la visibilidad nocturna se reduce, así que es mejor dejar un margen amplio para evitar choques.

5. Evita frenar de golpe

Una frenada brusca puede hacer que el auto se deslice sin control. Si no tienes frenos ABS, bombea el pedal suavemente. Si sí cuentas con ABS, presiona el freno con firmeza y deja que el sistema actúe.

6. No utilices el control de crucero

En carreteras con nieve o hielo, el control de velocidad puede activar aceleraciones no deseadas. Esto podría provocar un accidente, así que es mejor conducir de manera totalmente manual.

7. Mantén las luces encendidas en todo momento

Las tormentas pueden cambiar la visibilidad en cuestión de segundos. Llevar las luces encendidas, incluso de día, te ayuda a ver y a que otros conductores te noten con mayor facilidad.

En una tormenta invernal en EE.UU., si ocurre un percance en carretera, llamar al 911 es la acción más segura. | Crédito: HANDOUT / Walton County Sheriff's Office, Florida / AFP

8. Evita maniobras bruscas

Los giros repentinos o tomar curvas rápido pueden llevarte a perder el control. Conduce con suavidad, anticipa tus movimientos y evita cambios repentinos de dirección.

9. Identifica las zonas críticas de tu ruta

Ten especial cuidado en:

Tramos de montaña

Vías rurales

Curvas cerradas

Estas áreas suelen congelarse más rápido y presentan mayor riesgo.

10. Lleva un kit de emergencia en el auto

Un buen kit puede marcar la diferencia si quedas varado. Incluye:

Linterna

Cobijas térmicas

Cables para pasar corriente

Alimentos no perecederos

Un botiquín básico

Y agrega cualquier otro objeto que consideres útil para una situación inesperada.

Revisa actualizaciones del clima en portales oficiales, como el Servicio Meteorológico Nacional, y en aplicaciones confiables tipo AccuWeather. Saber lo que viene puede ayudarte a planificar tu ruta y evitar zonas peligrosas.

