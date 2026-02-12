A pocos días de celebrarse el Día de los Presidentes en EE.UU., el panorama climático no sería favorable en gran parte del país. Los servicios de meteorología advirtieron que las condiciones previos al lunes de 16 de febrero en los estados que conforman la región noreste serán adversas, debido a la llegada de una nueva tormenta invernal . No solo obligaría a los habitantes de las áreas afectadas en usar ropa abrigadora, también existe una gran posibilidad de que sus viajes planeados para este fin de semana largo sean pospuestos o anulados. Para que tengas más información sobre el pronóstico para este cierre de semana, te invito a leer los siguientes párrafos y así descubrir si es seguro emprender un vuelo.

Los expertos en meteorología señalaron que esta sistema de tormentas traería una combinación de lluvias, nieve, aguanieve y fuertes ráfagas de vientos; sin embargo, el impacto puede ser diferente en cada estado. Si bien se emitió la advertencia, aún no se tiene definido cómo será su trayectoria y su comportamiento.

Aunque la alerta está centrada en la región noreste del país, se prevé que los estados de Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut (área triestatal) registren las condiciones climáticas más drásticas. Sus habitantes podrían experimentar temperaturas por debajo del punto de congelación entre el cierre de la presente semana y el Día de los Presidentes.

Posiblemente, Nueva York sea uno de los estados más afectados tras el paso de esta nueva tormenta invernal. (Crédito: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

Ante el pronóstico, Audrey Puente, meteoróloga de FOX 5 New York, aconsejó a los habitantes de las zonas afectadas que se mantengan atentos a las alertas emitidas por las autoridades locales y las actualizaciones climáticas.

¿Son posibles los viajes para este fin de semana largo?

El Día de los Presidentes es una de las fechas importantes del país americano; por lo tanto, millones de personas querrán disfrutar esta festividad en familia o realizar alguna actividad fuera de su hogar. Eso deriva a que la mayoría realice viajes por vehículos o avión.

Desafortunadamente, estos planes pueden quedar en el olvido ante el pronóstico de tormenta invernal. De concretarse las condiciones climáticas previstas en el noreste del país, es muy probable que los aeropuertos retrasen o, en el peor de los casos, cancelen sus vuelos.

Estas condiciones climáticas serían suficientes para que los aeropuertos cancelen o retrasen los vuelos. (Crédito: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

Respecto a los viajes por coche, sería riesgoso, ya que podría formarse el peligroso “hielo negro”, la causante de numerosos accidentes de tránsito en época invernal. Si bien puedes conducir, es necesario que sigas las recomendaciones de los expertos para salvaguardar tu integridad física.

