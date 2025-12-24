Este 24 de diciembre las alertas están activadas en el sur de California por lluvias extremas, vientos peligrosos y riesgo máximo de inundaciones, ¿por qué? pues una poderosa tormenta invernal alimentada por un segundo río atmosférico está impactando en esta zona de Estados Unidos por lo que las autoridades han pedido extremar precauciones durante los viajes por carretera o avión, además de tomar las medidas necesarias para estar a salvo. Y es que, si no es necesario o urgente salir, lo mejor es quedarse en casa cuidando de tu vida y la de tu familia en esta Navidad y para eso es necesario que tengas a la mano un kit de emergencia para las condiciones climáticas severas. Aquí te detallo lo que debe contener para que revises si cuentas con todo o puedas ir a comprarlo a la tienda más cercana, sin ponerte en riesgo.

Plan de alerta en California

“Esta tormenta es peligrosa, va a llegar mucha agua y va a llegar rápido y en la noche del 24 y 25 de diciembre. Queremos que todos estén seguros y nadie pierda su vida”, afirmó Robert Luna, Sheriff del Condado de Los Ángeles.

Las órdenes de evacuación se han emitido en áreas con alto nivel de riesgo por el peligro de inundaciones y deslaves, esto incluye las zonas montañosas y las áreas afectadas por los incendios, Iron y Palisades.

“Hay muchos peligros. Sé que estos días son de fiestas, pero también tiene que tomar muchos cuidados”, agregó Hilda Solís, presidenta de la Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles.

Además, las autoridades aconsejan que si presencias que una persona se cae al río o a una gran cantidad de agua, no trates de ayudarlo lanzándote, sino es mejor usar una soga u objeto flotante. Lo mejor es llamar al 911 para pedir apoyo de los expertos.

Por su parte, las autoridades de San Diego también han activado su protocolo por el pronóstico de fuertes lluvias a lo largo del condado para evitar que se repita la historia de las inundaciones de enero de 2024.

“Sí es una tormenta muy seria y aquí en la ciudad nos estamos preparando y también queremos que los residentes se preparen. Si hay algo que está tapado, inundación o si se está cayendo un árbol, queremos que la gente lo reporte”, indicaron los especialistas según reportan desde Univision San Diego.

Estas zonas al sur de California están bajo alerta por la tormenta invernal que traerá intensas lluvias y riesgo de inundaciones. (Foto: @UnivisionLosAngeles / YouTube)

Prepárate para la lluvia: kit de emergencia

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles (Los Angeles Fire Department - LAFD) recomienda tener a la mano:

Documentos importantes

Medicinas

Linterna

Baterías

Agua

Ropa

Celular y cargador portátil

Dónde pedir ayuda por la tormenta invernal en California

Para información adecuada de cómo prepararse para la llegada de la tormenta invernal y la lluvia intensa, puedes visitar ready.lacounty.gov.

Para conocer las alertas de emergencia, visita alert.lacounty.gov.

Si requieres bolsas de arena para proteger el ingreso a tu casa por lluvia e inundaciones, visita lacounty.gov.pw/sandbgs.

Si requieres bolsas de arena para proteger el ingreso a tu casa por lluvia e inundaciones, visita lacounty.gov.pw/sandbgs.





Programa de refugios en San Diego: dónde pedir ayuda

Si le dan una orden de evacuación, es importante cumplirla.

Iglesia del Nazareno Agua Viva: 1550 Market Street San Diego, CA 92101, hasta 28 personas adultas.

Centro Joan Kroc: 1501 Avenida Imperial San Diego, CA 92101, hasta 61 personas adultas.

Centro Paul Mirabile

